Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

La Liga Profesional confirmó que el primer clásico del año se jugará en el Coloso y luego se reeditará en el Gigante de Arroyito

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó la emisión después de la reunión del comité ejecutivo, a partir de las 11 de la mañana, aunque el inicio se retrasó una hora. Mientras tanto se definieron los clásicos del próximo fixture a partir de los ascensos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto .

Los emparejamientos no arrojaron grandes sorpresas en cuanto a los equipos que se incorporaron a la primera división del fútbol argentino. Los cordobeses se medirán con Instituto y los cuyanos se enfrentarán a Independiente Rivadavia , flamante campeón de la Copa Argentina 2025.

Central quedó ubicado en el grupo B para la temporada 2026. Esto implica que sus rivales en la fase inicial del Torneo Apertura 2026 serán:

Huracán

Aldosivi

Racing

Belgrano

Argentinos Juniors

Sarmiento de Junín

Barracas Central

Banfield

River

Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia de La Plata

Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia

Para completar la programación de la fase inicial, el Canalla jugará el clásico con Newell's de visitante. Además se medirá con Talleres de Córdoba en el otro duelo interzonal.

En el Torneo Clausura 2026 se mantendrán las zonas. El único cambio para el segundo semestre consiste en invertir las localías para armar el fixture.

¿Qué rivales tendrá Newell's en el Apertura 2026?

Newell's ingresó al grupo A para afrontar el próximo torneo de primera división. Allí se enfrentará a:

San Lorenzo

Defensa y Justicia

Independiente

Talleres

Platense

Unión

Deportivo Riestra

Lanús

Boca

Instituto

Vélez

Estudiantes de La Plata

Central Córdoba de Santiago del Estero

Gimnasia de Mendoza

La Lepra será local en el primer clásico rosarino del año ante Central. En lo que respecta al duelo interzonal, el sorteo le agregó un partido con Banfield en la fase de grupos.

¿Cómo se disputará el Torneo Apertura 2026?

La Liga Profesional mantendrá el formato de disputa de los torneos en dos etapas. La primera consta de 16 fechas con 14 partidos entre rivales del mismo grupo, el clásico y un segundo duelo interzonal. Después llegará la hora de los playoffs con el mismo sistema de eliminación directa con el que Racing y Estudiantes se clasificaron a la final del próximo sábado.

Entre otras premisas y consideraciones para planificar la temporada, los organizadores prepararon un sorteo por parejas. Es decir, cuando Central es asignado al azar a una zona, Newell's queda automáticamente en el grupo contrario. En los casos en los que no hay una rivalidad tradicional, se combinan si coincide la provincia o si tienen cercanía geográfica como Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Para evitar los inconvenientes del último año, los clubes pidieron que se mantengan las localías de la última temporada, de modo que no se jueguen dos clásicos seguidos en el mismo estadio. En base a esta propuesta, la Lepra recibirá al Canalla en el Torneo Apertura 2026 y el derby rosarino del Clausura se mudará al Gigante de Arroyito.

Por otro lado, los canales de televisión solicitaron una programación homogénea para mantener el interés de la audiencia a lo largo del certamen. Esto incluye como requisito que no haya clásicos en las primeras fechas. A su vez, los equipos quieren que estos duelos sólo se disputen los fines de semana.

¿Cuáles son los interzonales del Torneo Apertura 2026?

En la última parte de la presentación, el sorteo de la Liga Profesional definió los siguientes partidos interzonales para armar la programación. Cabe aclarar que los siguientes cruces se asignaron sin definir la localía: