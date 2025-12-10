La Capital | Ovación | Central

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

La Liga Profesional confirmó que el primer clásico del año se jugará en el Coloso y luego se reeditará en el Gigante de Arroyito

10 de diciembre 2025 · 12:25hs
El Canalla ganó el clásico después del último Torneo Apertura.

Leo Vincenti

El Canalla ganó el clásico después del último Torneo Apertura.

Luego de la postergación del evento por allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios clubes, este miércoles se programó el sorteo de las zonas de los torneos Apertura y Clausura 2026. A diferencia de lo que se había anunciado previamente, los organizadores decidieron transmitir en vivo la conformación de las zonas de Central y Newell's.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó la emisión después de la reunión del comité ejecutivo, a partir de las 11 de la mañana, aunque el inicio se retrasó una hora. Mientras tanto se definieron los clásicos del próximo fixture a partir de los ascensos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

Los emparejamientos no arrojaron grandes sorpresas en cuanto a los equipos que se incorporaron a la primera división del fútbol argentino. Los cordobeses se medirán con Instituto y los cuyanos se enfrentarán a Independiente Rivadavia, flamante campeón de la Copa Argentina 2025.

¿Qué rivales tendrá Central en el Apertura 2026?

Central quedó ubicado en el grupo B para la temporada 2026. Esto implica que sus rivales en la fase inicial del Torneo Apertura 2026 serán:

  • Huracán
  • Aldosivi
  • Racing
  • Belgrano
  • Argentinos Juniors
  • Sarmiento de Junín
  • Barracas Central
  • Banfield
  • River
  • Estudiantes de Río Cuarto
  • Argentinos Juniors
  • Gimnasia de La Plata
  • Atlético Tucumán
  • Independiente Rivadavia

Para completar la programación de la fase inicial, el Canalla jugará el clásico con Newell's de visitante. Además se medirá con Talleres de Córdoba en el otro duelo interzonal.

>> Leer más: Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

En el Torneo Clausura 2026 se mantendrán las zonas. El único cambio para el segundo semestre consiste en invertir las localías para armar el fixture.

¿Qué rivales tendrá Newell's en el Apertura 2026?

Newell's ingresó al grupo A para afrontar el próximo torneo de primera división. Allí se enfrentará a:

  • San Lorenzo
  • Defensa y Justicia
  • Independiente
  • Talleres
  • Platense
  • Unión
  • Deportivo Riestra
  • Lanús
  • Boca
  • Instituto
  • Vélez
  • Estudiantes de La Plata
  • Central Córdoba de Santiago del Estero
  • Gimnasia de Mendoza

La Lepra será local en el primer clásico rosarino del año ante Central. En lo que respecta al duelo interzonal, el sorteo le agregó un partido con Banfield en la fase de grupos.

¿Cómo se disputará el Torneo Apertura 2026?

La Liga Profesional mantendrá el formato de disputa de los torneos en dos etapas. La primera consta de 16 fechas con 14 partidos entre rivales del mismo grupo, el clásico y un segundo duelo interzonal. Después llegará la hora de los playoffs con el mismo sistema de eliminación directa con el que Racing y Estudiantes se clasificaron a la final del próximo sábado.

Entre otras premisas y consideraciones para planificar la temporada, los organizadores prepararon un sorteo por parejas. Es decir, cuando Central es asignado al azar a una zona, Newell's queda automáticamente en el grupo contrario. En los casos en los que no hay una rivalidad tradicional, se combinan si coincide la provincia o si tienen cercanía geográfica como Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Para evitar los inconvenientes del último año, los clubes pidieron que se mantengan las localías de la última temporada, de modo que no se jueguen dos clásicos seguidos en el mismo estadio. En base a esta propuesta, la Lepra recibirá al Canalla en el Torneo Apertura 2026 y el derby rosarino del Clausura se mudará al Gigante de Arroyito.

Por otro lado, los canales de televisión solicitaron una programación homogénea para mantener el interés de la audiencia a lo largo del certamen. Esto incluye como requisito que no haya clásicos en las primeras fechas. A su vez, los equipos quieren que estos duelos sólo se disputen los fines de semana.

¿Cuáles son los interzonales del Torneo Apertura 2026?

En la última parte de la presentación, el sorteo de la Liga Profesional definió los siguientes partidos interzonales para armar la programación. Cabe aclarar que los siguientes cruces se asignaron sin definir la localía:

  • Vélez vs. River
  • Barracas Central vs. Platense
  • Talleres vs. Central
  • Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata
  • Defensa y Justicia vs. Belgrano
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Boca vs. Racing
  • Independiente Rivadavia vs. Independiente
  • Unión vs. Aldosivi
  • Atlético Tucumán vs. Instituto
  • San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto
  • Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza
  • Central Córdoba vs. Tigre
  • Huracán vs. Deportivo Riestra
  • Newell's vs. Banfield
Franco Ibarra controla el balón en el ultimo clásico, que Central ganó con gol de Ángel Di María.

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

La imagen que sigue generando polémica. La Brujita Verón busca reducir la sanción personal y a Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Central. 

El contraataque de la Brujita Verón: irá al TAS por polémica del pasillo de espaldas a Central

Maximiliano Silvera, el delantero uruguayo al que Central le hizo una oferta, viene de hacer 30 goles en 90 partidos. 

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Estudiantes y Racing jugaron la final del Metropolitano 1967 en el Viejo Gasómetro de San Lorenzo.

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Dejanos tu comentario
