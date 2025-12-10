La Capital | La Ciudad | Anfiteatro

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

"El aguante solidario" reunirá a distintas bandas y artistas a beneficio de comedores y espacios comunitarios de Rosario. Cómo colaborar

10 de diciembre 2025 · 17:45hs
El festival El aguante solidario será en el Anfiteatro Humberto de Nito.

El festival "El aguante solidario" será en el Anfiteatro Humberto de Nito.

Este viernes 12 de diciembre, el festival "El aguante solidario” llega al Anfiteatro Humberto de Nito con música en vivo y una gran colecta. Comenzará a las 17.30 y la entrada será un alimento no perecedero para colaborar con comedores y espacios comunitarios de Rosario.

El festival contará con la participación de Jorge Fandermole, Homero y sus Alegres, Coki & The Killer Burritos, Rosario Smowing, Ex Empleados de la Nasa, Quinteto Electrochute, Maluko y Alyx, además de los djs Valen Solé y Emi Boero.

El encuentro es llevado adelante por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) junto a Igualar Rosario, el objetivo es “combinar música, participación barrial y una fuerte acción solidaria”, señalaron desde la organización.

Además, subrayaron que la iniciativa busca “promover la solidaridad en un contexto de necesidades cada vez más urgentes. Queremos que la música y el encuentro sirvan también como motor para acompañar a quienes más lo necesitan”.

