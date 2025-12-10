Legislatura: comienzan las extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Desde este jueves, el oficialismo buscará allanarles el camino a ambos proyectos. Antes, la Asamblea Legislativa tratará la renuncia de la vicegobernadora Gisela Scaglia

En el marco de las sesiones extraordinarias de la Legislatura provincial, el oficialismo buscará avanzar a partir de este jueves con la aprobación del presupuesto 2026 y la ley tributaria .

En ese sentido, Diputados de Santa Fe acordó el tratamiento preferencial de la proyección de gastos para 2026, mientras que el Senado se dedicará a la ley tributaria.

De ser aprobadas este jueves las iniciativas, la semana próxima será el turno en la otra Cámara para, de ese modo, completar la sanción. En Unidos aspiran a convertir en ley ambos proyectos el 19 de diciembre .

En octubre pasado, al presentar la proyección de recursos para el año próximo, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares , anunció que prevé gastos por 14 billones de pesos, con un leve superávit fiscal de $6.900 millones .

El esquema contempla un ahorro económico de 1,75 billones de pesos, que financiará el 91,7 por ciento del gasto de capital.

Al respecto, Olivares destacó que el proyecto presupuestario fue elaborado en base al criterio central de “austeridad y eficiencia operativa para poner el excedente en la inversión”.

olivaresss El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. Foto: Archivo / La Capital.

Acerca de la ley tributaria, el gobierno provincial propone bajar Ingresos Brutos a los empresarios que tomen personal a partir de diciembre.

También descontar de la liquidación del impuesto un porcentaje de la factura de electricidad y, en el caso de bancos y fintech, reducir la carga tributaria por los intereses de préstamos realizados al sector productivo.

La iniciativa de actualización impositiva para 2026 no contempla subas de alícuotas. Sólo un ajuste del 14 por ciento en el impuesto inmobiliario, tributo sobre el cual se amplían los beneficios por cumplimiento y pago anticipado.

Olivares destacó que el nuevo marco impositivo fue diseñado para adelantarse a la discusión nacional sobre la reforma tributaria, orientando una agenda de alivio fiscal al objetivo de sostener y aumentar el empleo y reducir costos a la actividad productiva.

Antes de sesionar, se realizarán las reuniones de comisiones en ambas Cámaras con el objetivo de despachar los dictámenes correspondientes a sendos proyectos.

La renuncia de Gisela Scaglia

Paralelamente, a las 13, sesionará la Asamblea Legislativa para poner a consideración la renuncia presentada por la vicegobernadora Gisela Scaglia.

La jefa del PRO de Santa Fe juró días atrás como diputada nacional y fue designada presidenta del bloque de Provincias Unidas (PU).