María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

El Instituto Nobel confirmó el viaje de la líder de la oposición en Venezuela, pero quedó descartada para la ceremonia de entrega

La principal figura opositora al gobierno de Venezuela, María Corina Machado , no recibirá personalmente el Premio Nobel de la Paz 2025 . Su ausencia trascendió este miércoles a primera hora de la mañana argentina, cuando ya estaba terminando la preparación del acto oficial.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken , dijo que no podrán contar con la invitada principal a la ceremonia. "Desgraciadamente, todavía no está en Noruega" , apuntó en relación a la situación de la ingeniera de 58 años, cuyo paradero se mantiene en secreto desde hace tiempo.

Según explicó, el principal representante de la institución europea, la líder política venezolana "tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo" cuando se ponga en marcha el acto. En diálogo con el canal de televisión NRK, el organizador confirmó lo que se rumoreaba a partir de cambios de último momento en torno a la convocatoria para medios de comunicación.

Harpviken descartó la presencia de Machado en el inicio de la ceremonia programada desde las 9 de la mañana de Argentina. La hija de la dirigente, Ana Corina Sosa , se hará cargo de ocupar su lugar en la capital de Noruega.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mundo ConVzla (@mundoconvzla)

La ingeniera de 34 años ya se había pronunciado en cuanto a la posibilidad de ocupar el lugar protagónico durante el acto en Oslo. "Me daría mucha tristeza y sería una injusticia", expresó en una entrevista reciente la ingeniera de 34 años que vive en Estados Unidos.

>> Leer más: Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Después de un viaje que también implica el reencuentro con buena parte de su familia en la capital europea, Sosa finalmente fue designada para recibir el premio en nombre de su madre. También se hará cargo de leer el discurso de aceptación.

La presencia de Machado se mantuvo en duda desde el mismo día del anuncio, a principios de octubre. El Instituto Nobel postergó este miércoles la rueda de prensa que había preparado para recibir a la invitada de honor y horas más tarde decidió suspenderla, de modo que se terminó diluyendo la posibilidad de verla en Oslo.

María Corina Machado viajó a Noruega

A menos de una hora del inicio de la ceremonia, los organizadores anunciaron que la dirigente opositora al gobierno venezolano llegaría a Noruega después de lo previsto. "Ha hecho todo lo posible para venir a la ceremonia hoy", explicaron a través de un comunicado oficial.

El Instituto Nobel remarcó que Machado emprendió el viaje "en una situación de extremo peligro". De inmediato, aclararon: "Aunque no llegará a las actividades del día, estamos profundamente felices por confirmar que está segura y que estará con nosotros en Oslo".

La ganadora del premio había compartido un video el último domingo a través de redes sociales desde una ubicación desconocida. De esta manera planteó que su nación "ha sido dividida y separada" por la distancia física, pero sostuvo: "Estamos más unidos que nunca".

Machado aseguró que "la verdad siempre se abre camino" e hizo un llamado a elevar la voz por los "perseguidos, presos, torturados y asesinados", así como por sus familiares. Finalmente, aseveró: "Todos los sacrificios, todos los dolores, todas las pérdidas valen la pena porque se trata de salvar a nuestro país y de poder reencontrarnos en una verdadera tierra de gracia. Venezuela será libre".