La Capital | La Ciudad | Mi Bici Tu Bici

Mi Bici Tu Bici: el sistema de bicicletas públicas celebra sus diez años con un festival frente al río

Será el jueves 11 de diciembre a partir de las 18 en bulevar Oroño y el río. Habrá show en vivo, ferias, sorteos y mucho más

9 de diciembre 2025 · 19:03hs
El 1° de diciembre de 2015 se realizó el primer viaje de Mi bici tu bici. 

El sistema de bicicletas públicas Mi Bici Tu Bici cumple diez años y lo celebrará el próximo jueves con un festival frente al río. El encuentro será a partir de las 18, con entrada libre y gratuita, en avenida Estanislao López entre bulevar Oroño y Balcarce.

El festival ofrecerá distintas actividades y contará con la musicalización de la banda rosarina Naranja Dulce. También se realizarán sorteos de abonos anuales para quienes participen y estén presentes al momento de revelar los ganadores.

Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es visibilizar al sistema y seguir fortaleciendo el vínculo con los rosarinos, invitando a quienes aún no pertenecen a Mi Bici Tu Bici, así como celebrar con los usuarios que día a día se benefician de este servicio público sustentable. El evento es organizado por la Municipalidad, el Ente de la Movilidad, la empresa Movi Rosario y el sponsor del sistema, la empresa Avalian.

Quienes se acerquen podrán ser parte de distintas actividades, entre ellas un conversatorio con personal de Mi Bici Tu Bici y usuarios frecuentes, generando un espacio de conversación y exposición de experiencias como actores activos del sistema, al que se sumarán ferias de comida y un stand de serigrafía en el que será posible llevar una remera o tela para estampar.

También habrá información sobre programas disponibles durante el año en materia de movilidad, como la Escuela Ciclista y la Mini Escuela Ciclista, en los que grandes y chicos pueden aprender o reforzar conocimientos para pedalear de un punto a otro de la ciudad.

Por su parte, el espacio de Avalian contará con un stand especialmente ambientado, donde las personas podrán acercarse y disfrutar de propuestas vinculadas al bienestar y la sustentabilidad. Habrá talleres de serigrafía y letterpress con entrega de posters y totebags intervenidas, una ruleta con premios (incluidas lonas para picnic), una barra de jugos libre que entregará ecovasos de la compañía y un código QR para participar de sorteos.

Además, se exhibirá la cantidad de kilómetros recorridos en bici durante 2025, que se traducirán en árboles destinados al bosque chaqueño en Vinalito, Jujuy, reforzando el compromiso de Avalian con el cuidado del entorno y un estilo de vida saludable.

En caso de lluvia, el festival se posterga al jueves 18 de diciembre.

Diez años de Mi Bici Tu Bici

El 1° de diciembre de 2015 se realizó el primer viaje en una de las primeras 18 estaciones ubicada en el centro de la ciudad. En la actualidad, el sistema se expandió por todos los distritos de Rosario con 92 estaciones que permiten a los vecinos trasladarse y conectar sus viajes entre distintos barrios.

