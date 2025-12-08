Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los próximos clásicos entre Newell's y Central

POLITICA
Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
La Ciudad
Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad
Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos
LA CIUDAD
Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional
Economía
El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"
LA CIUDAD
Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes más fresco y con algunas chances de lluvias aisladas
La Ciudad
Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias
Información General
Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6
La Ciudad
El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario
La Ciudad
La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar
Ovación
Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores
La Ciudad
Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord
Ovación
Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce
Ovación
Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"
Información General
Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral
Información General
Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original
Información General
El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación
Información General
Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia
Policiales
Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov