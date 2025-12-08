La Capital | Ovación | Liga Profesional

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los próximos clásicos entre Newell's y Central

El evento no será televisado y no habrá transmisión oficial en el canal de AFA ni tampoco en ninguna señal deportiva

Carlos Durhand

8 de diciembre 2025 · 20:11hs
Los hinchas de Central y Newell's esperan con ansiedad las fechas de los próximos clásicos en la Liga Profesional.

Central y Newell’s volverán a competir oficialmente recién en 2026. El próximo torneo Apertura comenzará el fin de semana del 23 y 24 de enero. Este martes 9 de diciembre, desde las 12.30, en el predio Lionel Messi que la AFA tiene en Ezeiza, se efectuará el sorteo del próximo campeonato oficial que organiza la Liga Profesional.

Leprosos y Canallas sabrán cuándo y dónde deberán enfrentarse en el primer clásico que disputen el año que viene, que tendrá el mismo formato que los campeonatos de 2025 donde Platense se quedó con el Apertura, Racing y Estudiantes levantarán la copa del Clausura y Central fue el campeón de Liga del año.

La particularidad de este sorteo tiene que ver con que, según lo informado por la Liga Profesional, el evento no será televisado. No habrá transmisión oficial en el canal de AFA ni tampoco en ninguna señal deportiva. Será a puertas cerradas y una vez finalizado, la Liga Profesional de Fútbol publicará directamente los grupos en sus redes oficiales.

Vale destacar que Central y Newell’s van en zonas distintas y que cada jornada tendrá un partido interzonal. Por lo cual el derby rosarino, si el sorteo lo dispone, podría darse en la primera fecha o en la última.

Copa Argentina

Por su parte, este miércoles 10 de diciembre se hará el sorteo de la fase final de la Copa Argentina. Habrá solamente dos representantes rosarinos (Newell’s y Central) y como es costumbre en los últimos años, el vigente campeón, en este caso Independiente Rivadavia de Mendoza, jugará el partido que dará inicio a la competencia.

La novedad de la edición 2026 del torneo es que contará con el VAR desde los octavos de final. Vale destacar que en la Copa Argentina se utilizó por primera vez esta tecnología en la última final entre la Lepra mendocina y Argentinos Juniors, y ahora se decidió comenzar a usarlo varias fases antes.

