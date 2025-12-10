Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

El Canalla iniciará ante un equipo que milita en el Federal A, pero de avanzar se cruzaría nuevamente contra Estudiantes. ¿Clásico? Sólo en la final

Central no tuvo una buena Copa Argentina en 2025. Por penales cayó ante Unión por los 16avos.

Central ya conoce el rival para el debut en Copa Argentina , una de las competencias que el Canalla tendrá por delante en un 2026 cargado de partidos, al menos en el primer semestre. Ese primer compromiso el equipo de Ariel Holan lo disputará frente a Sportivo Belgrano de San Francisco .

El conjunto cordobés, con el que no registra ningún antecedente en el historial, milita en el torneo Federal A, por lo que entre uno y otro hay, técnicamente, nada menos que dos categorías de diferencia.

Mucho más complejo lo tendrá en la próxima instancia, siempre y cuando se dé la lógica. Es que de pasar el primer partido, el Canalla chocará contra el ganador del enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata e Ituzaingó (logró el ascenso a la Primera B por la vía del Reducido).

En 16avos podría ser otra vez Estudiantes

De esta forma, podría darse dentro de poco un nuevo choque entre Central y Estudiantes (en el torneo local jugarán en distintas zonas), después de lo que fue la polémica del pasillo que el equipo Pincha le hizo de espaldas al Canalla tras ser proclamado campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

Copa2SSM Enzo Giménez intenta superar la marca de jugador de Unión en el choque de Copa Argentina en San Nicolás. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Por esa misma llave, y ya pensando en octavos de final, vienen Barracas Central-Temperley y Huracán-Olimpo.

De ese lado del cuadro hay algunos de los denominados grandes, a los que enfrentaría sólo en una instancia de semifinal. Esos equipos poderosos son River e Independiente.

El clásico, sólo en una final

En tanto, para pensar en un hipotético clásico, como sucedió en la edición 2018, tanto Central como Newell’s debieran llegar a la final.

Central viene de varios años de malas actuaciones en la Copa Argentina. Después de lo que fue aquella consagración en Mendoza frente a Gimnasia, Central nunca más pudo avanzar demasiado.

CopacamGDR Central levantó el trofeo en Copa Argentina en 2018. De ahí en más, nunca más pudo llegar lejos. Gustavo de los Ríos / La Capital

En la edición 2025 el Canalla pasó la primera instancia con triunfo por 1 a 0 contra Los Andes, pero fue eliminado en los 16avos frente a Unión, en San Nicolás, por la vía de los penales, tras el 0 a 0 en los 90.

Los rivales de Central en el Apertura 2026

Central quedó ubicado en el grupo B para la temporada 2026. Esto implica que sus rivales en la fase inicial del Torneo Apertura 2026 serán:

Huracán

Aldosivi

Racing

Belgrano

Argentinos Juniors

Sarmiento de Junín

Barracas Central

Banfield

River

Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia de La Plata

Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia

Para completar la programación de la fase inicial, el Canalla jugará el clásico con Newell's de visitante. Además se medirá con Talleres de Córdoba en el otro duelo interzonal.