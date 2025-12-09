Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

La policía intervino ante la denuncia del altercado y la Municipalidad decidió clausurar las canchas porque los organizadores incumplieron la normativa

La pelea afuera de la cancha generó la suspensión del evento en Mar del Plata al 2700.

La denuncia de una pelea en un torneo de fútbol infantil tuvo un resultado imprevisto este lunes a la tarde. La Municipalidad de Funes descubrió que el evento no contaba con autorización y la suspensión agravó el clima tenso entre los padres de los chicos que se habían anotado.

"¡Devolvé la plata de la inscripción!" , le gritaron a una de las presuntas organizadoras dentro del predio de la Liga Paradise. El conflicto ganó repercusión por los videos publicados en redes sociales para reclamar el dinero que pagaron los equipos. Mientras tanto, la policía se encargó de prevenir agresiones físicas y el procedimiento concluyó sin arrestos, aunque finalmente destapó irregularidades graves.

El coordinador de Control Urbano funense, Guillermo Ledesma , le confirmó a LT8 que el certamen incumplía la normativa local. " No contaba con las medidas de seguridad lógicas para que los chicos desarrollen esa actividad en un marco seguro y confiable", explicó este martes.

En primera instancia, la Municipalidad recibió aviso sobre "un altercado entre padres" en el predio de la Liga Paradise , ubicado sobre Mar del Plata al 2700. El Comando Radioeléctrico respondió a la denuncia alrededor de las 15 y se encargó de separar a dos grupos de personas enfrentadas en el Torneo Balompié .

#ElPrimero

Funes: lío en torneo de fútbol infantil

Funes: lío en torneo de fútbol infantil

"Hubo altercado entre padres; el CRE intervino y nos lo comunicó. Nos presentamos; no había ambulancia, y por la irregularidad clausuramos el torneo y el lugar"

Guillermo Ledesma, @GobiernodeFunes

El primer reporte policial llamó la atención de las autoridades locales por la falta de medidas de seguridad, aunque había otros problemas. En este sentido, Ledesma precisó: "Si bien contaban con médicos, no tenían ambulancia para traslados".

"No podemos permitir un evento irregular que no tiene las condiciones mínimas para que los chicos disfruten de la jornada sanamente", planteó el funcionario. A partir de esta evaluación, el municipio decidió la clausura del evento y del predio donde se estaba llevando a cabo.

Embed - INCIDENTES EN UN TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL EN FUNES - GUILLERMO LEDESMA

El Torneo Balompié se venía desarrollando con la participación de niños de entre 7 y 12 años. Después de tres jornadas sin incidentes, este lunes se produjo un cierre imprevisto y se multiplicaron los reclamos a los organizadores.

Tensión en una cancha de fútbol infantil

El principal foco de conflicto por el operativo policial fueron las canchas ubicadas en la zona sudoeste de Funes. Los organizadores se vieron acorralados por los padres mientras vigiladores privados y agentes de las fuerzas de seguridad provinciales los rodeaban.

Ledesma aclaró que no hubo ningún tipo de inconvenientes en la comisaría 23ª de la Unidad Regional II. En cuanto a lo ocurrido en el predio, señaló que "los chicos festejaban porque habían ganado una copa" en el mismo momento en el que los adultos se quejaban ante las autoridades y los responsables del certamen a raíz de la clausura. "Les explicamos que la situación no podía continuar. No podemos ser partícipes como Estado", enfatizó.