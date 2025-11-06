Independiente Rivadavia venció en al final y se quedó con la Copa Argentina Parecía que se la llevaba fácil pero Argentinos Juniors la peleó hasta el final y forzó los penales, donde las manos de Marinelli le dieron el título al equipo dirigido por Alfredo Berti 6 de noviembre 2025 · 00:00hs

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer 5 a 3 en penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba

El arquero del conjunto mendocino Gonzalo Marinelli fue clave al atajar el remate de Tomás Molina en la serie desde los doce pasos y se convirtió en el héroe para la Lepra Mendocina, equipo dirigido por un ex-Newell's, Alfredo Berti.

Alex Arce abrió la cuenta rápidamente para los mendocinos, a los 9' y con un error de Chiquito Romero, pero antes del final del primer tiempo se fue expulsado Franco Amarfil y se complicó Independiente Rivadavia al quedarse con diez hombres.

La Lepra Mendocina parecía que iba a dejar de sufrir cuando, a los 62', Matías Alejandro Fernández marcó el 2 a 0, pero la alegría solamente le duró dos minutos: con el gol de Alan Lescano las cosas se pusieron 2 a 1 y otra vez Argentinos Juniors se puso a tiro.

Ya en tiempo cumplido, Alejo Osella también se fue expulsado en los dirigidos por Berti, y a los 52' llegó el empate para el Bicho por intermedio de Erik Godoy. Finalmente, Independiente Rivadavia se consagró en los penales.