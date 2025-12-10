La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Tiene 70 años y fue operado de las piernas. Está preso en la cárcel de Ezeiza con una condena por narcotráfico de 13 años dictada en 2021 y confirmada en 2023

El narcotraficante Luis Paz, de 70 años y preso en la cárcel federal de Ezeiza, había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria pero en una instancia superior la Justicia se lo negó . El rechazo fue dictado por un tribunal de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ante la solicitud del ex empresario de alojarse en una casa de un country santafesino que está incautada por lavado de activos.

Luis Paz fue condenado a 13 años de prisión en octubre de 2021, tras ser considerado jefe de una organización que traficaba cargamentos de drogas entre la ciudad de Santa Fe, Rosario y Villa Constitución. El ex empresario, antiguamente ligado a la representación de boxeadores, había sido detenido en 2018 al comenzar a ser investigado tras el asesinato en 2012 de su hijo Martín "Fantasma" Paz, ligado a la banda narco "Los Monos" . Un crimen impune por el cual su padre culpó como testigo protegido a la propia banda que había integrado su hijo.

El pedido de Paz se había justificado en un problema de salud por el cual debía someterse a una intervención quirúrgica en sus rodillas. En una primera instancia el 16 de septiembre el juez de Ejecución de Santa Fe, Luciano Lauría, le había otorgado el beneficio. El fiscal federal Martín Suárez Faisal pidió luego que se revocara el fallo, lo que finalmente ocurrió esta semana.

Idas y vueltas en la Justicia

El tribunal de Cámara que rechazó el arresto domiciliario para Paz estuvo conformado por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Entre sus fundamentos indicaron que el juez Lauría no había considerado los informes del Servicio Penitenciario Federal que confirmaban que el Hospital Penitenciario de Ezeiza reúne las condiciones necesarias para el postoperatorio de Paz.

Lauría había considerado la edad de Paz, 70 años, y sus comorbilidades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y sobrepeso. Pero el tribunal de Cámara justificó la nulidad del primer fallo cuestionando además que el domicilio elegido por Paz para cumplir el arresto figura como decomisado en la misma causa en la que fue condenado.

No es la primera vez que a Luis Paz le rechazan un pedido de prisión domiciliaria. Ya en abril de 2020 la Cámara Federal de Rosario había denegado la solicitud cuando el narcotraficante pidió ser trasladado desde la cárcel de Rawson, donde estaba alojado entonces, a su domicilio en Santa Fe. En esa oportunidad el pedido se justificó en el marco de la pandemia de Covid-19 pero fue rechazado por dos camaristas que indicaron que en prisión no había riesgos de contraer el virus si se cumplian las medidas adecuadas de profilaxis.

Luis Paz, del boxeo al narcotráfico

Luis Paz tiene 70 años y al momento de ser indagado por la Justicia Federal en 2018 se presentó como empresario de la construcción. Hasta el 8 de septiembre de 2012 era conocido como mánager de boxeo, pero el mediodía de ese sábado su hijo Martín, conocido como “Fantasma”, fue asesinado a balazos en la esquina de Entre Ríos y 27 de Febrero por un joven que circulaba a bordo de una moto y que jamás fue localizado.

La hipótesis de la fiscalía federal que lo investigó fue que, a partir del asesinato de “Fantasma”, Luis Paz recogió el guante y siguió el negocio narco que su hijo había iniciado. De esa manera generó un crecimiento patrimonial exuberante que lo llevó a tener varias propiedades y vivir en el country Los Molinos, en las afueras de la capital provincial, donde ahora pidió cumplir arresto domiciliario.

En ese marco Paz fue detenido el 10 de diciembre de 2018 y luego procesado como organizador y líder de una banda narcotraficante y por el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. La fiscalía inscribió las actividades de la banda entre 2012 y el 10 de diciembre de 2018 y sostuvo que Paz comandaba “una estructura jerárquica caracterizada por la división de funciones y alternancia de algunos de sus miembros ejecutores”.