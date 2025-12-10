Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

Newell's, que debe definir a su técnico tras las elecciones del domingo, tiene definido al primer adversario de Copa Argentina y su zona de la Liga Profesional

Los hinchas de Newell's siempre acompañan al equipo en Copa Argentina.

Se realizó el sorteo de la Copa Argentina 2026 y Newell's ya conoce a su rival de la instancia de 32avos de final. El adversario leproso será Acassuso, equipo que milita en la Primera B. Este certamen será uno de los desafíos del equipo del Parque para la próxima temporada,

En materia de fútbol en el rojinegro habrá un inicio casi desde cero, con la llegada del nuevo técnico y la flamante dirigencia.

Así, Newell's se las verá primero contra Acassuso y en caso de avanzar el rival de 16avos de final saldrá del duelo entre Gimnasia de la La Plata y Camioneros.

Newell's en la edición 2025 de Copa Argentina

En la edición 2025 de la Copa Argentina, Newell's superó en 32avos de final a Kimberley de Mar del Plata por penales 5 a 4, tras empatar 0 a 0.

Luego la Lepra venció 2 a 0 a Defensa y Justicia, por 16avos de final. En la ronda de octavos superó 3 a 2 a Atlético Tucumán y fue eliminado en cuartos de final, al caer 3 a 1 ante Belgrano de Córdoba.

Así, este certamen federal siempre fue esquivo para el rojinegro y la intención será que el año que viene cambie la efectividad leprosa y pueda avanzar hasta instancias más decisivas.

Newell's podrá darle preponderancia, ya que sólo debe afrontar en 2026 la Liga Profesional, debido a que no ingresó a copas internacionales.

Los rivales que tendrá Newell's en el Apertura 2026

Newell's ingresó al grupo A para afrontar el próximo torneo de primera división. Allí se enfrentará a:

San Lorenzo

Defensa y Justicia

Independiente

Talleres

Platense

Unión

Deportivo Riestra

Lanús

Boca

Instituto

Vélez

Estudiantes de La Plata

Central Córdoba de Santiago del Estero

Gimnasia de Mendoza

La Lepra será local en el primer clásico rosarino del año ante Central. En lo que respecta al duelo interzonal, el sorteo le agregó un partido con Banfield en la fase de grupos.