Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

En el índice se evaluaron diez ciudades, ocho capitales provinciales y dos que no lo son. El listado de los conglomerados urbanos

10 de diciembre 2025 · 15:56hs
El lugar que ocupa Rosario en el ranking de mejores ciudades de la UBA

El lugar que ocupa Rosario en el ranking de mejores ciudades de la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un ranking de las mejores ciudades para vivir en Argentina y Rosario logró ubicarse dentro del top cinco. La lista se desprende de la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), desarrollado por dicha institución educativa.

La medición, a cargo del Centro de Ciudades Inteligentes, de la UBA, se basa en cinco dimensiones que permiten evaluar la capacidad estratégica de los principales conglomerados urbanos del país. Se evaluaron diez ciudades: ocho capitales provinciales -CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, San Juan y Resistencia- y dos ciudades que no lo son, Rosario y Mar del Plata.

En ese sentido, el indicador utiliza una escala de 0 a 5 y se apoya en cinco grandes pilares para realizar la medición: política e institucional, desarrollo económico, tejido social, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Cada eje se desagrega en 31 variables y, a su vez, en 159 indicadores que permiten una radiografía cuantitativa y cualitativa de cada ciudad.

El ranking de la UBA y el lugar que ocupa Rosario

Por segundo año consecutivo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabeza el listado de las mejores ciudades argentinas para vivir, con un puntaje de 3,65 (sobre 5). En segundo lugar, quedó la Ciudad de Mendoza con 3,34 puntos.

Completa el podio Córdoba Capital con 3,25 puntos y en cuarto lugar quedó San Miguel de Tucumán con un puntaje de 3,17.

Finalmente, Rosario completa el ranking en el quinto puesto con una puntuación de 3,16 puntos, muy cerca a la ciudad tucumana.

Afuera del top 5 quedaron Santa Fe y San Juan, dos capitales provinciales que quedaron empatadas en el sexto puesto con 2,98 puntos.

Más atrás quedaron Salta (2,85) y Mar del Plata (2,74). El último lugar se lo lleva Resistencia, capital de Chaco, con un puntaje de 2,54.

