La Capital | La Ciudad | Miguel Lifschitz

Legado socialista: un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajea a Hermes Binner

Además, a metros del Gigante de Arroyito una esquina pasará a denominarse Miguel Ángel Russo. Todas fueron resoluciones votadas en la última sesión del Concejo cuya composición legisló hasta la semana pasada

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

10 de diciembre 2025 · 18:48hs
Homenaje a Hermes Binner. El futuro Hospital Regional Sur

Homenaje a Hermes Binner. El futuro Hospital Regional Sur, tendrá maternidad, neonatología, y áreas para el cuidado de casos críticos para adultos.

Con más de 140 expedientes aprobados, entre los que se destacaron la aprobación de presupuesto municipal, la potestad al intendente Pablo Javkin para actualizar el boleto, la última sesión ordinaria concretada la semana pasada reconoció a los referentes socialistas con la designación del parque Miguel Lifschitz, la plaza Chiqui González y el Hospital Regional Hermes Binner. Además, una esquina del Gigante de Arroyito llevará el nombre de Miguel Ángel Russo, ídolo canalla.

La del jueves pasado fue una megasesión que obró como despedida de los 13 edilas y ediles que terminaron su mandato este 10 de diciembre. Por ello, hubo mucha actividad parlamentaria para aprobar iniciativas que muchos de sus autores esperaban con ansiedad. Así, reinó el consenso en particular para la designación de espacios públicos, centros de salud y plazas a título de reconocimiento a figuras que marcaron las políticas públicas de la ciudad y la provincia en las últimas décadas.

lifschitz.jpg
Homenaje en una avenida. Proponen que la continuidad de Beruti entre Cochabamba y 27 de Febrero lleve el nombre del ex intendente y ex gobernador Miguel Lifschitz.

Homenaje en una avenida. Proponen que la continuidad de Beruti entre Cochabamba y 27 de Febrero lleve el nombre del ex intendente y ex gobernador Miguel Lifschitz.

Así, el cuerpo deliberativo aprobó la designación de Parque Gobernador Miguel Lifschitz a las hectáreas que componen el parque metropolitano de la Cabecera, lindero al puente Rosario–Victoria, concebido como espacio público deportivo, recreativo y paseo costero que une las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria. El espacio está delimitado por el límite con Granadero Baigorria, la avenida de Circunvalación 25 de Mayo, Julio Maiztegui, la avenida Eudoro Carrasco y el acceso a la conexión vial Rosario–Victoria. La autora de la iniciativa fue la exsecretaria de Hacienda municipal y ex concejala Verónica Irizar.

2024-09-16 hospital regional.jpg

Hospital Binner

También de la misma ex edila socialista, el Concejo le solicitó a la Legislatura provincial que designe con el nombre Hermes Juan Binner al Hospital Regional Zona Sur, futuro centro de atención regional que tuvo marchas y contramarchas en su construcción, pero ingresó en su fase definitiva. El futuro hospital está ubicado en el sector comprendido por Circunvalación y San Martín, y la calle Heliotropo. La estructura fue varias veces vandalizada, y víctima del robo hormiga que dejó al desnudo el hormigón luego de que se había invertido en los cerramientos de aluminio en los ventanales y grandes paneles de vidrio.

>>Leer más: Nuevos homenajes en Rosario: Miguel Russo, Ricardo Iorio y Lifschitz tendrán calles con su nombre

El propio exintendente rosarino y exgobernador santafesino fue el propulsor de crear en el sur rosarino un nuevo hospital que absorba toda la atención de pacientes de esta zona y Villa Gobernador Gálvez, junto a localidades del área metropolitana.

Binner Bustamante.jpg
Hermes Binner tendrá su homenaje en el Congreso de la Nación.

Hermes Binner tendrá su homenaje en el Congreso de la Nación.

"Esta designación fue en homenaje a su visión e indiscutible trayectoria en la construcción de un sistema de salud pública accesible y de calidad, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como ejemplo para toda América Latina", recordó Irizar.

Otro emblema de la gestión socialista en materia de innovación en políticas culturales, es la exministra del área y es secretaria María de los Angeles “Chiqui" González. El Palacio Vasallo aprobó la designación de un espacio público de acceso desde el noroeste a la Isla de los Inventos (creación de Chiqui en el marco del Tríptico de la Infancia), ubicado entre la avenida Presidente Arturo Umberto Illia, la calle Presidente Roca y Emilio Schiffner. La iniciativa había sido presentada por la actual titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, y exconcejala javkinista Nadia Amalevi.

chiqui 3
Chiqui González, educadora y creadora de El Jardín de los Niños.

Chiqui González, educadora y creadora de El Jardín de los Niños.

Idolo canalla

Figura indiscutida del pueblo canalla, campeón con Rosario Central como Director Técnico, Miguel Ángel Russo tiene a una esquina con su nombre. Se trata de la ochava noroeste de la intersección de las avenidas Génova y Centenario Rosario Central, en cercanías de la actual tienda deportiva oficial del club. Su designación, autoría de la concejala María Fernanda Rey se hizo en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y su invaluable aporte a la historia de la entidad de Arroyito.

RussoVB
Miguel Ángel Russo y los hinchas de Central de fondo, toda una postal en Arroyito.

Miguel Ángel Russo y los hinchas de Central de fondo, toda una postal en Arroyito.

Y para quienes gustan del rock metálico argentino, otro emblema del género también tiene su reconocimiento. Se trata de vereda sur de la calle Güemes, entre avenida Francia y Suipacha, que fue nombrada Ricardo Iorio en homenaje al destacado músico argentino, voz líder del grupo Almafuerte. La propuesta fue del exconcejal Carlos Cardozo.

También se designó espacio cultural folklórico Roberto Lovato al pequeño anfiteatro ubicado en la plaza Libertad, en la manzana comprendida por las calles Pasco, Mitre, Ituzaingó y Sarmiento, corazón del barrio Abasto. Esto, a propuesta de la concejala María Fernanda Gigliani.

Finalmente se nombró como Centenario Club Universitario de Rosario a la actual calle 1362, en cercanías del club en la zona de Las Delicias, a partir de una iniciativa de Irizar y de la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, y Avenida Cañada de Gómez a la calle 1687, en la zona oeste de la ciudad, presentada por el exedil Hernán Calatayud (Volver a Rosario).

Noticias relacionadas
El festival El aguante solidario será en el Anfiteatro Humberto de Nito.

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

José Goity defendió la Asistencia Perfecta

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

jubilados rechazan recortes y alertan por la situacion del policlinico pami i

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó liberada a media mañana.

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame

Ver comentarios

Las más leídas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Una embarazada dio a luz en un taxi sin conductor en San Francisco

Una embarazada dio a luz en un taxi sin conductor en San Francisco

Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina

Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

La pareja de un preso de Coronda aceptó la pena como miembro de las gavillas de Pablo Camino y Nicolás "Pupito" Avalle, afines a Los Monos
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta
La ciudad

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Información General

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Ovación
Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut
Ovación

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Messi Cup: Newells empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Policiales
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame
La Ciudad

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad
Zoom

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo
LA REGION

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
La Ciudad

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte
Salud

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

El gobierno enviará al Congreso la reforma laboral, tributaria y educativa
Política

El gobierno enviará al Congreso la reforma laboral, tributaria y educativa

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe