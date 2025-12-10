Legado socialista: un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajea a Hermes Binner

Además, a metros del Gigante de Arroyito una esquina pasará a denominarse Miguel Ángel Russo. Todas fueron resoluciones votadas en la última sesión del Concejo cuya composición legisló hasta la semana pasada

Homenaje a Hermes Binner. El futuro Hospital Regional Sur, tendrá maternidad, neonatología, y áreas para el cuidado de casos críticos para adultos.

Con más de 140 expedientes aprobados, entre los que se destacaron la aprobación de presupuesto municipal, la potestad al intendente Pablo Javkin para actualizar el boleto, la última sesión ordinaria concretada la semana pasada reconoció a los referentes socialistas con la designación del parque Miguel Lifschitz, la plaza Chiqui González y el Hospital Regional Hermes Binner. Además, una esquina del Gigante de Arroyito llevará el nombre de Miguel Ángel Russo, ídolo canalla.

La del jueves pasado fue una megasesión que obró como despedida de los 13 edilas y ediles que terminaron su mandato este 10 de diciembre. Por ello, hubo mucha actividad parlamentaria para aprobar iniciativas que muchos de sus autores esperaban con ansiedad. Así, reinó el consenso en particular para la designación de espacios públicos, centros de salud y plazas a título de reconocimiento a figuras que marcaron las políticas públicas de la ciudad y la provincia en las últimas décadas.

Así, el cuerpo deliberativo aprobó la designación de Parque Gobernador Miguel Lifschitz a las hectáreas que componen el parque metropolitano de la Cabecera, lindero al puente Rosario–Victoria, concebido como espacio público deportivo, recreativo y paseo costero que une las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria. El espacio está delimitado por el límite con Granadero Baigorria, la avenida de Circunvalación 25 de Mayo, Julio Maiztegui, la avenida Eudoro Carrasco y el acceso a la conexión vial Rosario–Victoria. La autora de la iniciativa fue la exsecretaria de Hacienda municipal y ex concejala Verónica Irizar.

Homenaje en una avenida. Proponen que la continuidad de Beruti entre Cochabamba y 27 de Febrero lleve el nombre del ex intendente y ex gobernador Miguel Lifschitz.

También de la misma ex edila socialista, el Concejo le solicitó a la Legislatura provincial que designe con el nombre Hermes Juan Binner al Hospital Regional Zona Sur, futuro centro de atención regional que tuvo marchas y contramarchas en su construcción, pero ingresó en su fase definitiva. El futuro hospital está ubicado en el sector comprendido por Circunvalación y San Martín, y la calle Heliotropo. La estructura fue varias veces vandalizada, y víctima del robo hormiga que dejó al desnudo el hormigón luego de que se había invertido en los cerramientos de aluminio en los ventanales y grandes paneles de vidrio.

>>Leer más: Nuevos homenajes en Rosario: Miguel Russo, Ricardo Iorio y Lifschitz tendrán calles con su nombre

El propio exintendente rosarino y exgobernador santafesino fue el propulsor de crear en el sur rosarino un nuevo hospital que absorba toda la atención de pacientes de esta zona y Villa Gobernador Gálvez, junto a localidades del área metropolitana.

Binner Bustamante.jpg Hermes Binner tendrá su homenaje en el Congreso de la Nación. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

"Esta designación fue en homenaje a su visión e indiscutible trayectoria en la construcción de un sistema de salud pública accesible y de calidad, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como ejemplo para toda América Latina", recordó Irizar.

Otro emblema de la gestión socialista en materia de innovación en políticas culturales, es la exministra del área y es secretaria María de los Angeles “Chiqui" González. El Palacio Vasallo aprobó la designación de un espacio público de acceso desde el noroeste a la Isla de los Inventos (creación de Chiqui en el marco del Tríptico de la Infancia), ubicado entre la avenida Presidente Arturo Umberto Illia, la calle Presidente Roca y Emilio Schiffner. La iniciativa había sido presentada por la actual titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, y exconcejala javkinista Nadia Amalevi.

chiqui 3 Chiqui González, educadora y creadora de El Jardín de los Niños. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Idolo canalla

Figura indiscutida del pueblo canalla, campeón con Rosario Central como Director Técnico, Miguel Ángel Russo tiene a una esquina con su nombre. Se trata de la ochava noroeste de la intersección de las avenidas Génova y Centenario Rosario Central, en cercanías de la actual tienda deportiva oficial del club. Su designación, autoría de la concejala María Fernanda Rey se hizo en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y su invaluable aporte a la historia de la entidad de Arroyito.

RussoVB Miguel Ángel Russo y los hinchas de Central de fondo, toda una postal en Arroyito. Virginia Benedetto / La Capital

Y para quienes gustan del rock metálico argentino, otro emblema del género también tiene su reconocimiento. Se trata de vereda sur de la calle Güemes, entre avenida Francia y Suipacha, que fue nombrada Ricardo Iorio en homenaje al destacado músico argentino, voz líder del grupo Almafuerte. La propuesta fue del exconcejal Carlos Cardozo.

También se designó espacio cultural folklórico Roberto Lovato al pequeño anfiteatro ubicado en la plaza Libertad, en la manzana comprendida por las calles Pasco, Mitre, Ituzaingó y Sarmiento, corazón del barrio Abasto. Esto, a propuesta de la concejala María Fernanda Gigliani.

Finalmente se nombró como Centenario Club Universitario de Rosario a la actual calle 1362, en cercanías del club en la zona de Las Delicias, a partir de una iniciativa de Irizar y de la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, y Avenida Cañada de Gómez a la calle 1687, en la zona oeste de la ciudad, presentada por el exedil Hernán Calatayud (Volver a Rosario).