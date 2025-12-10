Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Los goles rojinegros fueron convertidos por Iani Romero (2) y Ciro Quizás. El primero de ellos fue elegido como el jugador más valioso del partido.

.En su segunda presentación en la Messi Cup, Newell's empató 3 a 3 en Miami contra Chelsea. Los rojinegros estuvieron 0-1 y 1-2 abajo y en ambas ocasiones lograron igualar. Después pasaron al frente, pero los ingleses llegaron a la igualdad. En el debut, los chicos de la Lepra habían caído por 4 a 0 ante Inter Miami.

La Messi Cup se juega en Miami con la participación de equipos sub-16 de Barcelona, Atlético Madrid, Chelsea, Manchester City, Inter Miami, River y Newell's. Tal como había sucedido el martes, el choque entre rojinegros y londinenses fue presenciado por Lionel Messi, el mentor de este certamen.

Newell's formó con Agustín Molina; Giovvani Rubortone, Juan Berardo, Thomás Quevedo y Josías Martínez; Benjamín Vallejos, Bautista Arébalo y Diego Ruiz Díaz; Thiago Valenti, Elías De Girolami y Ciro Quizas.

Romero, autor de dos de los tres goles y jugador MVP del partido, ingresó a jugar el segundo tiempo. El director técnico del equipo rojinegro es Marcelo Belluschi.

Newell's volverá a jugar este jueves, esta vez contra Atlético de Madrid.