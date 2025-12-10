La Capital | Ovación | Newell's

Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Los goles rojinegros fueron convertidos por Iani Romero (2) y Ciro Quizás. El primero de ellos fue elegido como el jugador más valioso del partido.

Aníbal Fucaraccio

Aníbal Fucaraccio

10 de diciembre 2025 · 15:42hs
Iani Romero hizo dos de los tres goles de Newell's en Miami y fue elegido como el jugador más valioso del partido. 

Iani Romero hizo dos de los tres goles de Newell's en Miami y fue elegido como el jugador más valioso del partido. 

.En su segunda presentación en la Messi Cup, Newell's empató 3 a 3 en Miami contra Chelsea. Los rojinegros estuvieron 0-1 y 1-2 abajo y en ambas ocasiones lograron igualar. Después pasaron al frente, pero los ingleses llegaron a la igualdad. En el debut, los chicos de la Lepra habían caído por 4 a 0 ante Inter Miami.

La Messi Cup se juega en Miami con la participación de equipos sub-16 de Barcelona, Atlético Madrid, Chelsea, Manchester City, Inter Miami, River y Newell's. Tal como había sucedido el martes, el choque entre rojinegros y londinenses fue presenciado por Lionel Messi, el mentor de este certamen.

Los goles de Newell's fueron marcados por Iani Romero (2) y Ciro Quizás. El primero fue elegido además como el MVP (jugador más valioso) del partido.

La formación de Newell's

Newell's formó con Agustín Molina; Giovvani Rubortone, Juan Berardo, Thomás Quevedo y Josías Martínez; Benjamín Vallejos, Bautista Arébalo y Diego Ruiz Díaz; Thiago Valenti, Elías De Girolami y Ciro Quizas.

Leer más: Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

Romero, autor de dos de los tres goles y jugador MVP del partido, ingresó a jugar el segundo tiempo. El director técnico del equipo rojinegro es Marcelo Belluschi.

Newell's volverá a jugar este jueves, esta vez contra Atlético de Madrid.

El Canalla ganó el clásico después del último Torneo Apertura.

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

El socio de Newell’s volverá votar el domingo 14 de diciembre para elegir nuevas autoridades, con la esperanza de un cambio.

Últimos días de un mandato en Newell's que merece correcciones de fondo 

El equipo sub-16 de Newells sufrió un traspié en el comienzo del torneo.

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Lorenzo Faravelli surgió en Newells y su presente es Cruz Azul.

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

