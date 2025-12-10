La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

El Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” se encuentra cerrado desde septiembre y tendrá su reapertura de cara a la temporada de verano

10 de diciembre 2025 · 10:04hs
El aeropuerto de Rosario abrirá sus terminales en diciembre 

El aeropuerto de Rosario abrirá sus terminales en diciembre 

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” se viene sintiendo en la ciudad. Con motivo de obras de reparación y rehabilitación de la pista principal, el establecimiento cerró sus puertas el 20 de septiembre y ahora se prepara para su reapertura.

Tal como adelantó la administración del aeropuerto rosarino, las tareas que dejaron inhabilitados los son “fundamentales para garantizar la seguridad operativa y mejorar las prestaciones de la terminal” y requerían de la suspensión total de operaciones durante el período de obras.

Después de tres meses, el aeropuerto “Islas Malvinas”, que festejó su 85° aniversario hace algunos días, abrirá nuevamente sus pistas y dará inicio a la temporada de verano.

>>Leer más: Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Cuándo reabre el aeropuerto de Rosario

Tal como se había planificado, el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” retomará nuevamente su actividad el 29 de diciembre de 2025.

La terminal había cerrado sus puertas el 20 de septiembre de este mismo año. Por su parte, los locales del paseo comercial y la atención en las oficinas de las distintas aerolíneas continúan brindando sus servicios con normalidad.

Así, pese a no planificar vuelos desde o hasta el aeropuerto, los vecinos de la zona siguen contando con las opciones gastronómicas, de compras y atención de empresas y organismos habituales.

>>Leer más: El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario que reunió a casi mil personas

Renovación del aeropuerto

Este 85° aniversario encuentra a la terminal atravesando una etapa de modernización integral, con avances en la reconstrucción de la pista principal, ambas cabeceras, la instalación del nuevo sistema de balizamiento -que permitirá el aterrizaje de aeronaves en condiciones mínimas de navegación equiparando al AIR con Aeroparque y Ezeiza-, la ampliación de la nueva terminal flexible y la instalación de las mangas.

Según se dio a conocer, las obras avanzan a buen ritmo y ya supera el 85% de ejecución para la renovación y rehabilitación de la pista. La reapertura, prevista para el 29 de diciembre, marcará un hito en la conectividad aérea y en la infraestructura estratégica de la provincia.

Noticias relacionadas
El aeropuerto de Rosario suma una nueva posibilidad para viajar, esta vez directo a Europa

Entusiasmo de agencias de viaje por la venta de vuelos Rosario-Madrid

La secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Creció la adopción de niños grandes en Santa Fe

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

La provincia anunció el calendario escolar.

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Lo último

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

La historia del emotivo reencuentro de Neymar con un fanático de Santos que superó la leucemia

La historia del emotivo reencuentro de Neymar con un fanático de Santos que superó la leucemia

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa
La Ciudad

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ovación
Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Por Luis Castro
Ovación

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Últimos días de un mandato en Newells que merece correcciones de fondo 

Últimos días de un mandato en Newell's que merece correcciones de fondo 

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Policiales
La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis
Economía

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos, afirmó Chumpitaz
Política

"Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos", afirmó Chumpitaz

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado
Política

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado

Sembrá, campeón: el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

Por Facundo Borrego
Economía

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo
Política

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude
El Mundo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude