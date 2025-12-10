Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

El Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” se encuentra cerrado desde septiembre y tendrá su reapertura de cara a la temporada de verano

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” se viene sintiendo en la ciudad. Con motivo de obras de reparación y rehabilitación de la pista principal, el establecimiento cerró sus puertas el 20 de septiembre y ahora se prepara para su reapertura.

Tal como adelantó la administración del aeropuerto rosarino, las tareas que dejaron inhabilitados los son “fundamentales para garantizar la seguridad operativa y mejorar las prestaciones de la terminal” y requerían de la suspensión total de operaciones durante el período de obras.

Después de tres meses, el aeropuerto “Islas Malvinas”, que festejó su 85° aniversario hace algunos días, abrirá nuevamente sus pistas y dará inicio a la temporada de verano.

Cuándo reabre el aeropuerto de Rosario

Tal como se había planificado, el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” retomará nuevamente su actividad el 29 de diciembre de 2025.

La terminal había cerrado sus puertas el 20 de septiembre de este mismo año. Por su parte, los locales del paseo comercial y la atención en las oficinas de las distintas aerolíneas continúan brindando sus servicios con normalidad.

Así, pese a no planificar vuelos desde o hasta el aeropuerto, los vecinos de la zona siguen contando con las opciones gastronómicas, de compras y atención de empresas y organismos habituales.

Renovación del aeropuerto

Este 85° aniversario encuentra a la terminal atravesando una etapa de modernización integral, con avances en la reconstrucción de la pista principal, ambas cabeceras, la instalación del nuevo sistema de balizamiento -que permitirá el aterrizaje de aeronaves en condiciones mínimas de navegación equiparando al AIR con Aeroparque y Ezeiza-, la ampliación de la nueva terminal flexible y la instalación de las mangas.

Según se dio a conocer, las obras avanzan a buen ritmo y ya supera el 85% de ejecución para la renovación y rehabilitación de la pista. La reapertura, prevista para el 29 de diciembre, marcará un hito en la conectividad aérea y en la infraestructura estratégica de la provincia.