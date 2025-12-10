Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras el derrame de una sustancia peligrosa

Un camión que transportaba formol volcó y el corredor tuvo que ser bloqueado por completo, lo que provocó desvíos en la mitad del camino hacia Capital Federal

Luego de algunas horas de corte a raíz del vuelco de un camión que transportaba formol, la autopista Rosario-Buenos Aires fue liberada y el tránsito se reactivó en una de las principales arterias del país.

En las primeras horas de este miércoles, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) había anunciado un corte de tránsito debido a un siniestro vial en la autopista que une a la ciudad con Capital Federal. El primer reporte oficial mencionó que las actuaciones se desarrollaron a la altura de la localidad bonaerense de Alsina, producto del vuelco de un camión que transportaba formol y que derramó casi todo su contenido sobre la traza.

Debido a este incidente, las autoridades decidieron cerrar el paso vehicular hasta que se neutralice el peligro y se garantizar la circulación.

El siniestro vial se produjo en el kilómetro 127 y la policía implementó un desvío en el acceso a Baradero para abrir un camino alternativo desde Rosario. Esto generó demoras en la mano que va hacia el sur durante las primeras horas de la mañana.

Problemas de tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires

Según fuentes oficiales, el conductor del camión no podía reanudar la marcha luego del vuelco en Alsina. Mientras el chofer esperaba la llegada de otro vehículo para retirar el resto de la carga, las autoridades decidieron redirigir el tránsito hacia Buenos Aires desde el kilómetro 142.

Frente a este inconveniente, el viaje hasta Capital Federal requirió un rodeo temporal a través de la ruta provincial 41. Se trata del mismo corredor empleado en mayo, cuando el corredor estuvo totalmente cortado por el desborde del río Areco durante un temporal.

En paralelo con este corte de tránsito, el miércoles también comenzó con un operativo especial con restricciones para circular por la autopista Rosario-Córdoba. En este caso, un camionero sufrió la pérdida de parte de un cargamento de botellas de vidrio. Los bomberos fueron a limpiar la calzada alrededor de las 6.30 de la mañana en el kilómetro 385, a la altura de Armstrong.