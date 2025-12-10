La Capital | Política | Senado

Se postergó la llegada al Senado del proyecto de reforma laboral

Falta la firma de Milei, de regreso desde Oslo, para que el expediente sea enviado a la Cámara alta. La semana próxima se trata el presupuesto nacional 2026

10 de diciembre 2025 · 21:07hs
El Senado de la Nación se prepara para iniciar un debate de alto voltaje político

El Senado de la Nación se prepara para iniciar un debate de alto voltaje político, como es la reforma laboral.

En medio de negociaciones de último minuto, se postergó la llegada al Senado nacional de la reforma laboral y podría tratarse la semana próxima. El gobierno aún no giró el proyecto y su discusión en comisiones no podrá hacerse en estos días, como era la intención original. En paralelo, la CGT mantiene sus críticas y acelera contactos con otras fuerzas para lograr, al menos, modificaciones.

El gobierno aún no envió el proyecto de reforma laboral al Congreso. La razón técnica es la ausencia del presidente Javier Milei, de regreso desde Oslo, Noruega, luego de participar de la entrega en ausencia del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Es necesaria su firma para que se pueda iniciar el trámite.

Existe la duda si el giro del proyecto será este jueves. Con esos plazos, el lunes o martes podría reunirse la comisión de Trabajo y Previsión Social y, si consiguen dictamen el miércoles (todavía no es seguro), recién el 29 ó el 30 de diciembre podría tratarse en el Senado. Por lo cual, este año no habrá una sanción, como esperaba el gobierno.

También existen negociaciones paralelas entre la CGT y el gobierno sobre el proyecto final que será enviado. La central obrera rechaza de pleno la iniciativa, pero de mínima intentará mantener los puntos más sensibles: ultraactividad, convenios colectivos de trabajo y cuota sindical.

En la Casa Rosada admiten que la publicación de la reforma laboral se demora más de lo previsto. Según trascendió, el Ejecutivo revisa artículos sensibles y evalúa el impacto político de cada modificación, un proceso que viene estirándose pese a los compromisos iniciales de avanzar rápido. La dilación ya generó gestos de impaciencia en la CGT, que sigue de cerca cada movimiento del gobierno (ver aparte).

Si bien se demora la reforma laboral, el oficialismo definió este miércoles una comprimida hoja de ruta para la semana próxima, que incluye una doble sesión el 17 y el 18 de diciembre para aprobar los proyectos de presupuesto 2026, la ley de inocencia fiscal y la norma de “Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria”.

El derrotero comenzará el lunes con las reuniones constitutivas de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que volverá a estar encabezada por el libertario Alberto Bertie Benegas Lynch, y de Legislación Penal, donde reeditará la presidencia la bullrichista Laura Rodríguez Machado.

El martes, en tanto, está prevista la firma de los dictámenes de los tres proyectos, de modo tal de dejarlos listos para ser aprobados en el recinto el miércoles y el jueves, según deslizaron varios diputados opositores que ya participaron de reuniones en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Interrogantes

Este miércoles, a su vez, hubo un desfile de diputados opositores en la oficina del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, donde se les fue informando por separado la cantidad de representantes que el oficialismo tiene reservado para cada una de las bancadas en las comisiones.

“Bornoroni se está reuniendo con cada bloque por separado y ninguno sabe qué negocia con el otro”, graficaron altas fuentes parlamentarias de la oposición, disconformes con la política de distribución de lugares en las comisiones.

El presidente Javier Milei y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, llegaron al Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel.

Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina

Rafael Gutiérrez cumplirá su 14º mandato al frente de la Corte Suprema de Santa Fe. 

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Causa Andis: ordenaron liberar al único detenido por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad

El pedido de explicaciones al gobierno provincial fue presentado en la Cámara de Diputados de la provincia. 

Reclaman respuestas por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Trump anunció que EEUU incautó un barco petrolero frente a Venezuela

Trump anunció que EEUU incautó un barco petrolero frente a Venezuela

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

Ignacio Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

En el cierre de campaña de Unen, el candidato a presidente de Newell's también presentó a Julio Lamas como encargado del deporte amateur
Ignacio Boero: Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newells

Por Hernán Cabrera
Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda
Información General

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Por Juan Iturrez
Ovación

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años
POLICIALES

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario
La Ciudad

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame
La Ciudad

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad
Zoom

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo
LA REGION

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
La Ciudad

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte
Salud

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes