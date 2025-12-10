La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Uno de los cambios es para reemplazar a Carolina Labayru, quien asumió como concejala. Vanesa Di Bene ocupará la Secretaría de Cercanía de Gestión Ciudadana. Los otros cargos son en Economía Social y en Mantenimiento Urbano

10 de diciembre 2025 · 06:10hs
Recambio en la gestión de Pablo Javkin. En la reestructuración del organigrama los jóvenes que ocupaban cargos de otro rango tomarán la responsabilidad de cumplir con más obligaciones.

Recambio en la gestión de Pablo Javkin. En la reestructuración del organigrama los jóvenes que ocupaban cargos de otro rango tomarán la responsabilidad de cumplir con más obligaciones.

El intendente Pablo Javkin afrontará los dos años que tiene por delante en su gestión con algunos retoques en su gabinete de colaboradores. Se trata de una reestructuración en base al reemplazo de la ahora concejala Carolina Labayru en el cargo de Cercanía y Gestión Ciudadana, y de los casilleros que había que completar por esta modificación. Todos los nuevos funcionarios son parte del "semillero" de la actual administración, que ascienden lugares en el organigrama pero que cuentan con experiencia en gestionar políticas públicas.

En rigor, se trata de modificaciones mínimas, que obligaron al jefe municipal a desplazar algunas fichas del tablero para cubrir la vacante que deja la exsecretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, funcionaria elegida para encabezar la lista a concejales. La actual edila llega al Palacio Vasallo con unos 95 mil votos, pero en tercer lugar como fuerza política, que la ubican junto a Damián Pullaro, Pablo Gavira y Ana Laura Martínez.

Labayru deja el Ejecutivo tras haber sido jefa del área técnica de la Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios, inspectora de la Dirección General de Obras Particulares y finalmente secretaria de Control y Convivencia antes de estar al frente de Cercanía.

Será reemplazada por Vanesa Di Bene, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), quien durante 2018-2019 formó parte del equipo de la Dirección de Mediación Comunitaria de la Secretaría General.

Previo al reemplazo de Labayru en el cargo, fue subsecretaria de Economía Social, quien tenía a cargo todas las ferias de la ciudad, el reciente inaugurado Mercado del Río, el Mercado del Centro y las huertas municipales. Su perfil político la identifica con la actual presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck. Di Bene fue militante del movimiento radical universitario 1983 y estuvo muy presente en la campaña que llevó a Labayru al Palacio Vasallo.

dibene

"El desafío es enorme porque es un lugar de muchísima responsabilidad, donde es muy importante la apuesta del intendente en una nueva generación que ya hizo experiencia en gestión para renovar la mira y aportar nuevas ideas. Un cargo que es el primer contacto con los vecinos, el lugar desde donde a partir de escuchar mucho buscamos mejorar cada pedacito de Rosario y en eso vamos a poner todos nuestros esfuerzos. En mejorarle el metro cuadrado y vincular a la gente con los centros de distrito como polos de formación en oficios. Voy a poner mucho empeño en cumplir con un mandato que nos dio el intendente: estar cerca, donde las cosas suceden", le dijo a La Capital.

Cambio de fichas

En esta suerte de "tetris" de la plantilla de colaboradores del intendente, asumirá en reemplazo de Di Bene, William German Burguener. Hasta hoy era director general de intervención integral en barrios (a cargo de la pata local del Plan Abre y de la Intervención Barrial Focalizada), en programas que trabajan en conjunto entre gobierno provincial y la Municipalidad. Fue responsable de los equipos que vienen accionando en zonas como Puente Negro, 7 de Septiembre, Stella Maris y La Bombacha.

Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNR, con formación especializada en innovación democrática, gestión local y desarrollo comunitario.

"La idea es profundizar y consolidar el trabajo con los emprendedores de la economía social de la ciudad para fortalecer sus procesos de capacitación y formación, especialmente en lo referente a nuevas tecnologías. También buscamos robustecer el circuito de mercados y ferias en todo el territorio local acercando productos de calidad a los vecinos", marcó Burguener a este diario.

Hubo una última modificación en estos recambios. Se trata de Jonatan Pablo Pérez, que asume como subsecretario de Mantenimiento Urbano dentro de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público. En este rol, tendrá como objetivo intensificar la atención de los reclamos focalizados en materia urbana, permitiendo acelerar la respuesta de las intervenciones en el espacio público. Hasta hoy ejercía la dirección de Parques y Paseos, y anteriormente coordinaba el Área de Servicios Urbanos.

En definitiva, los reemplazos y modificaciones no son más que retoques en la gestión, que privilegia el ascenso del "semillero" de jóvenes que ocupan cargos en la Intendencia.

Antecedente

Hace exactamente dos años, el intendente Javkin relanzaba su segundo mandato al frente del Palacio de los Leones. Y lo hacía con la creación de la Secretaría General de la Intendencia a cargo de Miguel Tessandori, quien compitió en la interna con el jefe municipal, pero luego tributó con votos en las generales para que Javkin alcanzara la reelección.

También, hubo reformas más profundas en su equipo de gestión. Rogelio Biazzi fue designado como jefe de Gabinete y Sebastián Chale, secretario de Gobierno.

Aquel nuevo gabinete tuvo una renovación integral: del total de 15 nombres, sólo 5 se repitieron en relación al gabinete de 2023. Biazzi; Chale, que pasó de Desarrollo Económico a Gobierno; Nicolás Gianelloni en Desarrollo Humano; Nerina Manganelli en Movilidad; y Carolina Labayru, que pasó a convertirse hasta su llegada al Concejo como secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana. Si se tienen en cuenta aquellos nuevos roles de Chale y Labayru, de las 14 secretarías, 12 modificaron su jefatura.

