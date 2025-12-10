Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
Un hombre de 42 años fue detenido por pintar la estatua en homenaje al fundador del Diario La Capital ubicada en avenida Pellegrini
10 de diciembre 2025·08:01hs
La Policía de Rosario dio cuenta este miércoles de un grave hecho de vandalismo que tuvo como blanco el monumento a Ovidio Lagos, fundador del Diario La Capital, ubicado en la esquina de avenida Pellegrini y la calle que lleva su nombre, frente al parque Independencia.
Un hombre de 42 años fue detenido al ser descubierto mientras pintaba la estatua con los colores rojo y negro. El incidente sucedió alrededor de las 3. Fuentes policiales señalaron que el hecho de vandalismo contra la estatua de Lagos fue denunciado a la central de emergencias 911 y efectivos de la Brigada Motorizada fueron enviados a ese lugar.
Según el parte policiales, los agentes de la Motorizada detectaron a un hombre de similares características a las descriptas a la central del 911 y a pocos metros de esa persona un balde de 20 litros que contenía en su interior dos bidones cortados con pinturas de color roja y negra.
El sospechoso, identificado como Juan F., de 42 años, fue detenido y trasladado a la seccional 2ª imputado de daños a los bienes públicos.
Vandalismo: sanción por realizar pintadas callejeras
Es muy probable que Juan F., más allá de la sanción penal que reciba, sea incorporado a la lista de derecho de admisión a los eventos deportivos, principalmente a los estadios de fútbol. Ser detenido por realizar actos de vandalismo como pintar con los colores de un equipo de fútbol los bienes públicos como monumentos, fachadas de viviendas o de edificios públicos, o bien columnas de alumbrados públicos es motivo para que esa persona sea incluida en los registros del programa Tribuna Segura y se le aplique el derecho de admisión a las canchas.
Así lo dispuso el Gobierno provincial el 3 de diciembre pasado al dar a conocer que 46 personas que habían sido detenidas durante el segundo semestre del año por esa infracción (pintadas nocturnas en la vía pública, no podrán acceder a los estadios de fútbol. Lo interesante es que la sanción no abarca solo al fútbol, sino también a otros eventos deportivos de convocatoria masiva.
Según fuentes oficiales desde agosto hasta los primeros días de diciembre se contabilizaron 10 intervenciones policiales por hechos de vandalismo y daños, relacionadas a pintadas alusivas a clubes de fútbol. Gustavo Velázquez, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, había señalado en esa ocasión: “A partir de junio de este año, todas las personas que sean demoradas o aprehendidas por realizar pintadas en las calles u otros hechos de vandalismo sobre los bienes públicos, se les aplicará una sanción de dos años en los que no pueden ingresar a los estadios de fútbol”.
El funcionario aclaró que el derecho de admisión “no es solo para la provincia de Santa Fe o la ciudad de Rosario, sino para todo el país. El derecho de admisión corre para cualquier evento deportivo. Se le puede aplicar a alguien que va a ver un partido de la selección argentina, no solo al va a ver al club del que se es hincha. Uno puede viajar a otra ciudad para ver a la selección, y si figura en el programa Tribuna Segura no podrá ingresar al estadio”.
Noticias relacionadas
Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
"Todo muy raro": indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como "arrepentido serial"
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez