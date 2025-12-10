Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

La Policía de Rosario dio cuenta este miércoles de un grave hecho de vandalismo que tuvo como blanco el monumento a Ovidio Lagos , fundador del Diario La Capital, ubicado en la esquina de avenida Pellegrini y la calle que lleva su nombre, frente al parque Independencia.

Un hombre de 42 años fue detenido al ser descubierto mientras pintaba la estatua con los colores rojo y negro . El incidente sucedió alrededor de las 3. Fuentes policiales señalaron que el hecho de vandalismo contra la estatua de Lagos fue denunciado a la central de emergencias 911 y efectivos de la Brigada Motorizada fueron enviados a ese lugar.

Según el parte policiales, los agentes de la Motorizada detectaron a un hombre de similares características a las descriptas a la central del 911 y a pocos metros de esa persona un balde de 20 litros que contenía en su interior dos bidones cortados con pinturas de color roja y negra.

Vandalismo: sanción por realizar pintadas callejeras

Es muy probable que Juan F., más allá de la sanción penal que reciba, sea incorporado a la lista de derecho de admisión a los eventos deportivos, principalmente a los estadios de fútbol. Ser detenido por realizar actos de vandalismo como pintar con los colores de un equipo de fútbol los bienes públicos como monumentos, fachadas de viviendas o de edificios públicos, o bien columnas de alumbrados públicos es motivo para que esa persona sea incluida en los registros del programa Tribuna Segura y se le aplique el derecho de admisión a las canchas.

Así lo dispuso el Gobierno provincial el 3 de diciembre pasado al dar a conocer que 46 personas que habían sido detenidas durante el segundo semestre del año por esa infracción (pintadas nocturnas en la vía pública, no podrán acceder a los estadios de fútbol. Lo interesante es que la sanción no abarca solo al fútbol, sino también a otros eventos deportivos de convocatoria masiva.

>> Leer más: Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Según fuentes oficiales desde agosto hasta los primeros días de diciembre se contabilizaron 10 intervenciones policiales por hechos de vandalismo y daños, relacionadas a pintadas alusivas a clubes de fútbol. Gustavo Velázquez, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, había señalado en esa ocasión: “A partir de junio de este año, todas las personas que sean demoradas o aprehendidas por realizar pintadas en las calles u otros hechos de vandalismo sobre los bienes públicos, se les aplicará una sanción de dos años en los que no pueden ingresar a los estadios de fútbol”.

El funcionario aclaró que el derecho de admisión “no es solo para la provincia de Santa Fe o la ciudad de Rosario, sino para todo el país. El derecho de admisión corre para cualquier evento deportivo. Se le puede aplicar a alguien que va a ver un partido de la selección argentina, no solo al va a ver al club del que se es hincha. Uno puede viajar a otra ciudad para ver a la selección, y si figura en el programa Tribuna Segura no podrá ingresar al estadio”.