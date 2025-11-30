La Capital | Ovación | Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Empató 1 a 1 con Deportivo Madryn en condición de visitante y cerró la serie por 3 a 1. El ex-Newell's Mauricio Tevez integró el plantel de Estudiantes

30 de noviembre 2025 · 19:34hs
Agustín Morales

Agustín Morales, de rodillas, celebra el gol del empate que le aseguró el ascenso a Estudiantes de Río Cuarto.

La provincia de Córdoba tendrá un cuarto equipo en primera división a partir de la próxima temporada: Estudiantes de Río Cuarto. Se suma a Talleres, Instituto y Belgrano. El conjunto de Río Cuarto se impuso frente a Deportivo Madryn por el segundo ascenso a primera.

Estudiantes igualó con Madryn 1 a 1 y se impuso con un marcador global de 3 a 1 por la victoria que obtuvo en condición de local por 2 a 0, con los tantos de Juan Antonini y Tomás González.

Deportivo Madryn se ilusionó con el gol de Luis Silba, a los 64'. Pero a los 81' sufrió la expulsión de Federico Recalde. Y a los 85', Agustín Morales puso el 1 a 1 y aseguró el ascenso de la visita, cuyo director técnico es el exatacante Iván Delfino.

Mauricio Tevez, rumbo a la primera

En el banco de suplentes de Estudiantes estuvo el exdelantero de Newell's Mauricio Tevez, quien debutó en la primera rojinegra en 2014 y con un gol para la victoria sobre Boca por 1 a 0 en la Bombonera

Madryn, conducido por el exmediocampista de Vélez y Boca Leandro Gracián, sumó una nueva frustración. Es que anteriormente perdió la final por el primer ascenso frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Desde aquellos Nacionales, con Killer y el Chocho

Estudiantes de Río Cuarto jugó en tres ocasiones en primera división, en los antiguos campeonatos Nacionales.

El conjunto celeste disputó los Nacionales de 1983, 1984 y 1985, el último que se disputó antes de que se disolviera ese formato, que permitía a los clubes no afiliados directamente a la AFA competir en primera.

>> Leer más: Rosarinos en llamas: Messi y Silvetti campeones de la Conferencia Este y van por la gloria en la MLS

En el Nacional de 1984 tuvo en su plantel a dos históricos del fútbol rosarino, el defensor Daniel Pedro Killer, en la etapa final de su carrera, y a Juan Manuel Llop, que recién estaba empezando.

En 1985 jugó con una gloria de Boca, que estaba a punto de retirarse: Roberto Mouzo.

Noticias relacionadas
Diego Godín, ya retirado del fútbol profesional, prefirió no sumarse al proyecto de Marcelo Bielsa en Uruguay.

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Inter Miami festeja haber llegado a la gran final de la MLS. Messi y Silvetti, felices.

Rosarinos en llamas: Messi y Silvetti campeones de la Conferencia Este y van por la gloria en la MLS

Miguel Merentiel se convirtió en la principal carta de gol de Boca. El Xeneize definirá otra vez en La Bombonera.

Boca viene con el acelerador pisado y va por la semi ante Argentinos Juniors

Aquí están, estos son. El plantel canario posa orgullo para la cámara de Ovación. Bien de barrio, Pablo VI fue un orgulloso campeón.

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Ver comentarios

Las más leídas

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Lo último

Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada con un cuchillo en Rafaela

Imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada con un cuchillo en Rafaela

Facundo Marín: No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Facundo Marín: "No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Testigos alertaron este domingo sobre la presencia de un cadáver flotando a la altura de Gregorio Perdriel y avenida de los Inmigrantes. Prefectura rastrilló la zona, lo encontró y confirmaron que se trata de Karen Ojeda, desaparecida este jueves en el balneario Isla Verde

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida
Escándalo político en Santa Fe: el salto de dos diputados del PRO a LLA desata una guerra interna
Política

Escándalo político en Santa Fe: el salto de dos diputados del PRO a LLA desata una guerra interna

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en el resto del país
Información General

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en el resto del país

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle dos veces el mismo vuelo
La Ciudad

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle "dos veces" el mismo vuelo

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: En diciembre el dólar baja
Economía

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia
Información General

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Ovación
Facundo Marín: No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Por Juan Iturrez
Ovación

Facundo Marín: "No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Facundo Marín: No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Facundo Marín: "No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó catorce en Qatar, ganó Max y el campeonato está al rojo vivo

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó catorce en Qatar, ganó Max y el campeonato está al rojo vivo

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Policiales
Imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada con un cuchillo en Rafaela
Policiales

Imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada con un cuchillo en Rafaela

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

La Ciudad
Susana Rosano presenta Nunca llegarás a viejo, dedicado a su hermano asesinado por la dictadura militar
Cultura

Susana Rosano presenta "Nunca llegarás a viejo", dedicado a su hermano asesinado por la dictadura militar

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Alerta frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Alerta frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle dos veces el mismo vuelo

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle "dos veces" el mismo vuelo

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Por Fermín Sánchez Duque
Motores

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias
politica

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

La Municipalidad de San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios de la ciudad
la region

La Municipalidad de San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios de la ciudad

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe
La Región

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman
Información general

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

La Libertad Avanza sumó a su bloque a otro diputado rosarino del PRO
Política

La Libertad Avanza sumó a su bloque a otro diputado rosarino del PRO

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario
Politica

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco