Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

La provincia de Córdoba tendrá un cuarto equipo en primera división a partir de la próxima temporada: Estudiantes de Río Cuarto. Se suma a Talleres, Instituto y Belgrano. El conjunto de Río Cuarto se impuso frente a Deportivo Madryn por el segundo ascenso a primera.
Estudiantes igualó con Madryn 1 a 1 y se impuso con un marcador global de 3 a 1 por la victoria que obtuvo en condición de local por 2 a 0, con los tantos de Juan Antonini y Tomás González.
Deportivo Madryn se ilusionó con el gol de Luis Silba, a los 64'. Pero a los 81' sufrió la expulsión de Federico Recalde. Y a los 85', Agustín Morales puso el 1 a 1 y aseguró el ascenso de la visita, cuyo director técnico es el exatacante Iván Delfino.
Mauricio Tevez, rumbo a la primera
En el banco de suplentes de Estudiantes estuvo el exdelantero de Newell's Mauricio Tevez, quien debutó en la primera rojinegra en 2014 y con un gol para la victoria sobre Boca por 1 a 0 en la Bombonera
Madryn, conducido por el exmediocampista de Vélez y Boca Leandro Gracián, sumó una nueva frustración. Es que anteriormente perdió la final por el primer ascenso frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Desde aquellos Nacionales, con Killer y el Chocho
Estudiantes de Río Cuarto jugó en tres ocasiones en primera división, en los antiguos campeonatos Nacionales.
El conjunto celeste disputó los Nacionales de 1983, 1984 y 1985, el último que se disputó antes de que se disolviera ese formato, que permitía a los clubes no afiliados directamente a la AFA competir en primera.
>> Leer más: Rosarinos en llamas: Messi y Silvetti campeones de la Conferencia Este y van por la gloria en la MLS
En el Nacional de 1984 tuvo en su plantel a dos históricos del fútbol rosarino, el defensor Daniel Pedro Killer, en la etapa final de su carrera, y a Juan Manuel Llop, que recién estaba empezando.
En 1985 jugó con una gloria de Boca, que estaba a punto de retirarse: Roberto Mouzo.