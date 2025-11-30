Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Empató 1 a 1 con Deportivo Madryn en condición de visitante y cerró la serie por 3 a 1. El ex-Newell's Mauricio Tevez integró el plantel de Estudiantes

Agustín Morales, de rodillas, celebra el gol del empate que le aseguró el ascenso a Estudiantes de Río Cuarto.

La provincia de Córdoba tendrá un cuarto equipo en primera división a partir de la próxima temporada: Estudiantes de Río Cuarto . Se suma a Talleres, Instituto y Belgrano. El conjunto de Río Cuarto se impuso frente a Deportivo Madryn por el segundo ascenso a primera.

Estudiantes igualó con Madryn 1 a 1 y se impuso con un marcador global de 3 a 1 por la victoria que obtuvo en condición de local por 2 a 0, con los tantos de Juan Antonini y Tomás González.

Deportivo Madryn se ilusionó con el gol de Luis Silba, a los 64'. Pero a los 81' sufrió la expulsión de Federico Recalde. Y a los 85', Agustín Morales puso el 1 a 1 y aseguró el ascenso de la visita, cuyo director técnico es el exatacante Iván Delfino.

En el banco de suplentes de Estudiantes estuvo el exdelantero de Newell's Mauricio Tevez, quien debutó en la primera rojinegra en 2014 y con un gol para la victoria sobre Boca por 1 a 0 en la Bombonera

Madryn, conducido por el exmediocampista de Vélez y Boca Leandro Gracián, sumó una nueva frustración. Es que anteriormente perdió la final por el primer ascenso frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Desde aquellos Nacionales, con Killer y el Chocho

Estudiantes de Río Cuarto jugó en tres ocasiones en primera división, en los antiguos campeonatos Nacionales.

El conjunto celeste disputó los Nacionales de 1983, 1984 y 1985, el último que se disputó antes de que se disolviera ese formato, que permitía a los clubes no afiliados directamente a la AFA competir en primera.

En el Nacional de 1984 tuvo en su plantel a dos históricos del fútbol rosarino, el defensor Daniel Pedro Killer, en la etapa final de su carrera, y a Juan Manuel Llop, que recién estaba empezando.

En 1985 jugó con una gloria de Boca, que estaba a punto de retirarse: Roberto Mouzo.