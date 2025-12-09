Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newell's y Central

La definición del Clausura tiene un antecedente: la definición del Metro de 1967. Un arquero y un delantero con pasado canalla y leproso fueron protagonistas

El brasileño Joao Cardoso fue autor del gol de la victoria de Newell's ante Central en 1965.

Estudiantes y Racing jugaron la final del Metropolitano 1967 en el Viejo Gasómetro de San Lorenzo.

El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero será escenario de la final del torneo Clausura entre Estudiantes y Racing. El partido del sábado 13 de diciembre tendrá frente a frente a dos equipos que ya jugaron un partido definitorio. Hace 58 años, el Pincha y la Academia se enfrentaron para determinar el campeón del torneo Metropolitano.

La final de ese torneo se disputó el 6 de agosto de 1967 en el Viejo Gasómetro , estadio de San Lorenzo que fue derribado por la última dictadura cívico-militar.

Estudiantes, conducido por Osvaldo Zubeldía, accedió a la final con una victoria épica por 4 a 3 en semifinales frente a Platense, dirigido por Omar Labruna, luego de estar abajo por 3 a 1.

Mientras que Racing, cuyo entrenador era José Pizzuti, ganó en el tiempo suplementario por 2 a 0 a su clásico rival, Independiente, que tenía de entrenador al brasileño Oswaldo Brandao.

El partido decisivo entre Estudiantes y Racing de 1967 tuvo de protagonistas a dos futbolistas con pasado en Newell's y Central. Incluso uno de ellos volvió a jugar a uno de los clubes rosarinos.

Estos futbolistas fueron el arquero Antonio Spilinga, ex-Central, y el brasileño Joao Cardoso, ex-Newell's. La particularidad es que ambos integraron la formación titular de Racing. En esa época no existían los cambios, salvo el reemplazo del arquero por lesión.

El resultado fue negativo para el arquero y el puntero derecho de Racing. Estudiantes venció por 3 a 0, con los goles de Raúl Madero, Juan Ramón Verón, el padre de la Brujita, y Felipe Ribaudo.

Unos meses después, Racing conquistaría los títulos de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental. Joao Cardoso siendo titular del equipo, no así Spilinga, relegado por Agustín Mario Cejas. De todos modos, ambos formaron parte de ese gran plantel campeón.

En el arco de Central

Spilinga se encontraba en Racing en 1967 luego de su paso por Central entre 1965 y 1966. En el equipo auriazul tuvo que disputar el puesto con uno de los mejores arqueros de la historia canalla, el Gato Edgardo Norberto Andrada.

images Antonio Spilinga nació en Buenos Aires y atajó en Central, Racing, Argentinos y Boca.

El arquero compartió en aquel momento el plantel de Central con jugadores como el Negro Jorge González, Marcelo Pagani, José Mesiano y Carlos Griguol.

En 1967, Spilinga se fue a Racing, para luego continuar su carrera en Argentinos, el club donde se formó y debutó en la primera división.

Un puntero brasileño en Newell's

Su compañero Cardoso fue futbolista de Newell's entre 1963 y 1965. Llegó en medio de una masiva incorporación de futbolistas brasileños que se produjo en esos años en los clubes argentinos, a partir de los éxitos del seleccionado brasileño en los Mundiales.

El puntero brasileño se incorporó a Newell's para jugar en el ascenso y en su último año en el club del Parque compitió en primera división. Uno de los goles más importantes que convirtió con la camiseta rojinegra fue para la victoria de la Lepra sobre Central por 1 a 0 en Arroyito.

En Newell's tuvo de compañeros a su compatriota Zucca,y el histórico Raúl "Bruja" Belén y Alfredo Gironacci, entre otros

Cardoso se fue a Independiente en 1966 y un año después pasó a Racing. En 1969 retornó por un breve lapso a Newell's, antes de retirarse.