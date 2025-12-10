La Capital | Policiales | Mujer

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Nidia Núñez, pareja de un preso de Coronda, aceptó la pena como miembro de las gavillas de Pablo Camino y Nicolás "Pupito" Avalle, afines a Los Monos

10 de diciembre 2025 · 17:15hs
En las dos organizaciones criminales la mujer condenada recibía órdenes de su pareja

En las dos organizaciones criminales la mujer condenada recibía órdenes de su pareja, un preso de la cárcel de Coronda.

Como encargada de recaudar dinero, resguardar armas y gestionar actividades delictivas para dos bandas distintas, una mujer de 24 años fue condenada a 7 años de prisión por integrar dos organizaciones delictivas: la que comandó el preso Pablo Nicolás Camino desde la cárcel federal de Rawson y la que dirigió Nicolás “Pupito” Avalle desde el complejo federal de Ezeiza, dos grupos criminales considerados células de Los Monos a los que se les atribuyen delitos violentos y letales balaceras extorsivas.

Se trata de Nidia Núñez, señalada con su sobrenombre de “Coty” al momento de su detención en octubre de 2023. La mujer aceptó 7 años de prisión en un juicio abreviado como miembro de dos asociaciones ilícitas y coautora de una extorsión agravada para quedarse con un auto. La pena fue acordada con la defensa de la acusada por los fiscales Patricio Saldutti y Luis Schiappa Pietra. En una audiencia que se realizó el martes en el Centro de Justicia Penal, el juez Mariano Aliau validó la propuesta y dictó la condena.

Es la segunda condena en siete días que se dicta a una persona acusada de pertenecer a la banda de Camino. El martes de la semana pasada fue sentenciada en un juicio abreviado Agustina Génesis Cantero a 3 años de prisión como miembro de esa organización, pena que se unificó en 9 años con una anterior por delitos enmarcados en actividades de la banda criminal.

>> Leer más: Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

La banda de Camino se desplegó en dos etapas. En sus orígenes era comandada por el preso y su hermano desde la cárcel de Piñero. Era una célula de la banda de Los Monos que tributaba a Ariel “Guille” Cantero y que funcionó desde marzo de 2020 hasta que fue desbaratada en octubre de 2021. Una vez desmembrada, Camino comenzó a operar con otra gente.

A esta segunda organización se le atribuyeron hechos violentos de alta resonancia pública, como el crimen al azar del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano y el ataque a tiros al supermercado Único de los suegros de Lionel Messi. Esto último, como parte de una disputa feroz con otra facción de Los Monos por el control de la barra de Newell’s.

Roles dentro de la banda

Según la investigación, Núñez integró la segunda formación, que ganó terreno en los barrios Godoy, Villa Nueva, Villa Urquiza y Belgrano de la zona oeste, con delitos como homicidios, amenazas, abusos de armas, usurpaciones y arreglos con policías. La que a partir de noviembre de 2022 y hasta marzo de 2023 enfrentó con atentados y balaceras a instituciones públicas a dos referentes de la barra rojinegra: Leandro “Pollo” Vinardi y Damián “Toro” Escobar.

>> Leer más: La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Su contribución en ese esquema, según la condena, era el de proveer de armas a la banda a órdenes de quien era su pareja, Carlos Olguín, un preso de Coronda imputado en su momento como organizador de la asociación ilícita y que luego también fue ligado a Pupito Avalle. Para la Fiscalía, Núñez cumplía además junto a otras mujeres de la asociación medidas encomendadas por el líder, como señalar domicilios y encargarse de la logística para cometer atentados con armas.

Dentro de este armado fue condenada por planificar junto a otras personas una seguidilla de intimidaciones contra un grupo familiar de barrio Triángulo y Moderno al que extorsionaron para que entregaran su domicilio, bajo amenazas de muerte o de ataques a tiros.

Extorsiones

Como parte de esas maniobras extorsivas, el mediodía del 21 de febrero de 2023 dos hombres en una moto Suzuki atacaron la propiedad con al menos diez disparos contra el frente y un auto Renault Sandero que no llegaron a herir a nadie. Al día siguiente una mujer no identificada se presentó en el domicilio y exigió la entrega del vehículo, bajo amenaza de continuar con las balaceras.

Fue así que la víctima, por temor, en ese mismo instante entregó un boleto de compra venta en blanco con los datos de su pareja en calidad de “vendedor”. Las intimidaciones continuaron hasta que el 19 de marzo de ese año policías del Comando Radioeléctrico secuestraron el auto en Seguí y Rouillón. Al volante iba Antonela “Gorda Anto” Fernández, de 31 años, condenada en octubre a 9 años de prisión por integrar la banda. La mujer entonces dijo ser la dueña del vehículo con pedido de captura y exhibió el boleto en blanco. Con ese auto, según surge de su condena, se cometieron en los primeros días de marzo los asesinatos de Wilson Silveira y Benjamín Echavarría.

>> Leer más: Pupito Avalle, gerente de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez, condenado a prisión perpetua

En un contexto de lealtades cambiantes donde las mismas personas aparecen prestando servicios a distintos grupos, Núñez fue también condenada por su pertenencia a la banda de Avalle. Allí también fue situado el preso Olguín al frente de su propio grupo de colaboradores, hasta que en 2023 comenzó a disputarle el poder a Avalle y “caranchearle” la cartera de víctimas.

Esta asociación ilícita también ligada a Los Monos operó desde marzo de 2021 hasta fines de 2023, con epicentro de actuación en Villa Gobernador Gálvez. Avalle fue condenado en marzo pasado a prisión perpetua como jefe de esa organización y por unos cincuenta hechos delictivos. Al grupo se le asignaron extorsiones de sesgo muy violento a negocios, fábricas, boliches, sindicatos y particulares.

El rol de Núñez en este esquema, según la condena, era el de recaudar y resguardar dinero en efectivo, armas de fuego y material balístico para que estuviera disposición de la organización criminal, además de encargarse de pagar a otros miembros por tareas cumplidas.

Noticias relacionadas
quedo preso por llevar drogas sinteticas en el auto con su hija de 4 anos

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

El gobierno exhibió los índices de seguridad en una reunión con empresarios

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

Luis Alberto Paz fue condenado por la Justicia a 13 años y 9 meses por narcotráfico.

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Acto de vandalismo. La estatua de Ovidio Lagos fue pintarrajeada de rojo y negro. Hay un detenido por este hecho 

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Ver comentarios

Las más leídas

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por otro drama

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por otro drama

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

La pareja de un preso de Coronda aceptó la pena como miembro de las gavillas de Pablo Camino y Nicolás "Pupito" Avalle, afines a Los Monos
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo
La Ciudad

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Información General

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

Ovación
Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut
Ovación

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Messi Cup: Newells empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Policiales
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos
La Ciudad

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
La Ciudad

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte
Salud

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

El gobierno enviará al Congreso la reforma laboral, tributaria y educativa
Política

El gobierno enviará al Congreso la reforma laboral, tributaria y educativa

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup