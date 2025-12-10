Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

El ministro de Justicia y Seguridad se reunió con empresarios de Rosario a quienes exhibió el plan en esa materia a casi dos años de gestión.

“Pasada esta primera etapa de emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad ”, afirmó este miércoles Pablo Cococcioni , ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Lo dijo tras participar de un encuentro con el Consejo Empresario de Santa Fe que se realizó en la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), ubicada en Córdoba 1951.

En esa oportunidad, la autoridad máxima en materia seguridad y justicia en la provincia aprovechó para realizar un balance de lo actuado cuando faltan pocos días para cumplir dos años de gestión. Al término de la reunión con los empresarios, el funcionario provincial brindó una conferencia de prensa en que destacó el trabajo de la policía en la calle.

“Si uno toma globalmente los detenidos en todo el año y lo divide por cantidad de días del año, eso da un promedio que en la gestión anterior oscilaba en el 1,6 nuevos presos por día. En nuestra gestión ese número es de 3,2 nuevos presos por día. El ritmo de crecimiento de la población penal se ha duplicado desde que asumimos el gobierno”, subrayó Cococcioni.

Según Cococcioni, ese incremento en la cantidad de detenidos tiene que ver con que “la maquinaria judicial y penal empezó a moverse. En esto tiene que ver el Ministerio Público de la Acusación, los nuevos fiscales y jueces, pero también tiene mucho que ver el cambio de estructura legal. Las diez reformas normativas que hicimos hace dos años en Santa Fe empiezan a dar sus frutos. Iniciamos nuestra gestión con un plan de obra penitenciaria para hacer casi 5 mil plazas y hoy estamos haciendo más de siete mil, porque la cantidad de presos que vamos a tener será mayor a la proyección inicial”.

El ministro agregó que el objetivo desde el inicio de la gestión “fue controlar los fuertes índices de violencia en las principales áreas urbanas de la provincia y eso no está ligado necesariamente al narcotráfico en sí, que ese toma junto al estado nacional, sino a la violencia territorial desplegada por el microtráfico que da lugar a peleas entre bandas que arrojan muertos entre ellos o hacia terceros inocentes. Ese es el foco de nuestra preocupación en esta primera etapa, sin negar las múltiples formas delictuales que existen entre nosotros. La venta barrial minorista de estupefacientes era un problema agudo”.

Pablo Cococcioni (1) Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe Foto: La Capital / Archivo

Indicadores de violencia en baja

El ministro comenzó su contacto con la prensa señalando que en el arranque del gobierno “se ha concentrado en los indicadores de delitos y violencias que estaban disparados, despegados de la comparación con la media nacional. Santa Fe era una provincia que tenía niveles de homicidios del doble o triple que provincias similares. Hoy, mediante un proceso de reconstrucción de la operatoria policial, del sistema penitenciario y de la investigación criminal, esos números se encuentran dentro de la normalidad”.

“Haber podido controlar los indicadores de violencia fue el primer paso, aunque se esté lejos de la meta, para seguir en otros aspectos en la política de seguridad. Nos tenemos que enfocar en la seguridad rural y productiva, el policiamiento en las ciudades pequeñas y medianas, prestar atención al delito común o predatorio, no solo al homicidio. Dentro de los homicidios prestar atención a aquellas manifestaciones que se relacionan con la violencia interpersonal o de género. Con el programa de tobilleras esperamos hacer una actividad fuertemente preventiva en esa materia”, agregó.