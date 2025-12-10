La Capital | Policiales | plan

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

El ministro de Justicia y Seguridad se reunió con empresarios de Rosario a quienes exhibió el plan en esa materia a casi dos años de gestión.

10 de diciembre 2025 · 12:11hs
El gobierno exhibió los índices de seguridad en una reunión con empresarios

Foto de archivo / La Capital

El gobierno exhibió los índices de seguridad en una reunión con empresarios

“Pasada esta primera etapa de emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad ”, afirmó este miércoles Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Lo dijo tras participar de un encuentro con el Consejo Empresario de Santa Fe que se realizó en la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), ubicada en Córdoba 1951.

En esa oportunidad, la autoridad máxima en materia seguridad y justicia en la provincia aprovechó para realizar un balance de lo actuado cuando faltan pocos días para cumplir dos años de gestión. Al término de la reunión con los empresarios, el funcionario provincial brindó una conferencia de prensa en que destacó el trabajo de la policía en la calle.

“Si uno toma globalmente los detenidos en todo el año y lo divide por cantidad de días del año, eso da un promedio que en la gestión anterior oscilaba en el 1,6 nuevos presos por día. En nuestra gestión ese número es de 3,2 nuevos presos por día. El ritmo de crecimiento de la población penal se ha duplicado desde que asumimos el gobierno”, subrayó Cococcioni.

Seguridad: la maquinaria judicial y penal en movimiento

Según Cococcioni, ese incremento en la cantidad de detenidos tiene que ver con que “la maquinaria judicial y penal empezó a moverse. En esto tiene que ver el Ministerio Público de la Acusación, los nuevos fiscales y jueces, pero también tiene mucho que ver el cambio de estructura legal. Las diez reformas normativas que hicimos hace dos años en Santa Fe empiezan a dar sus frutos. Iniciamos nuestra gestión con un plan de obra penitenciaria para hacer casi 5 mil plazas y hoy estamos haciendo más de siete mil, porque la cantidad de presos que vamos a tener será mayor a la proyección inicial”.

>> Leer más: Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

El ministro agregó que el objetivo desde el inicio de la gestión “fue controlar los fuertes índices de violencia en las principales áreas urbanas de la provincia y eso no está ligado necesariamente al narcotráfico en sí, que ese toma junto al estado nacional, sino a la violencia territorial desplegada por el microtráfico que da lugar a peleas entre bandas que arrojan muertos entre ellos o hacia terceros inocentes. Ese es el foco de nuestra preocupación en esta primera etapa, sin negar las múltiples formas delictuales que existen entre nosotros. La venta barrial minorista de estupefacientes era un problema agudo”.

Pablo Cococcioni (1)
Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe

Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe

Indicadores de violencia en baja

El ministro comenzó su contacto con la prensa señalando que en el arranque del gobierno “se ha concentrado en los indicadores de delitos y violencias que estaban disparados, despegados de la comparación con la media nacional. Santa Fe era una provincia que tenía niveles de homicidios del doble o triple que provincias similares. Hoy, mediante un proceso de reconstrucción de la operatoria policial, del sistema penitenciario y de la investigación criminal, esos números se encuentran dentro de la normalidad”.

“Haber podido controlar los indicadores de violencia fue el primer paso, aunque se esté lejos de la meta, para seguir en otros aspectos en la política de seguridad. Nos tenemos que enfocar en la seguridad rural y productiva, el policiamiento en las ciudades pequeñas y medianas, prestar atención al delito común o predatorio, no solo al homicidio. Dentro de los homicidios prestar atención a aquellas manifestaciones que se relacionan con la violencia interpersonal o de género. Con el programa de tobilleras esperamos hacer una actividad fuertemente preventiva en esa materia”, agregó.

Noticias relacionadas
El objetivo del nuevo plan de vacunación está enfocado en las escuelas santafesinas 

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Involucrar a los más jóvenes en la planificación de la ciudad no solo despierta su interés por el espacio público, sino que también fortalece el sentido de pertenencia.

Pequeños "ingenieros" presentaron el plan de mejoras de espacios públicos de Granadero Baigorria

Luis Alberto Paz fue condenado por la Justicia a 13 años y 9 meses por narcotráfico.

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Acto de vandalismo. La estatua de Ovidio Lagos fue pintarrajeada de rojo y negro. Hay un detenido por este hecho 

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Lo último

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa
La Ciudad

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ovación
Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Por Luis Castro
Ovación

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Últimos días de un mandato en Newells que merece correcciones de fondo 

Últimos días de un mandato en Newell's que merece correcciones de fondo 

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Policiales
Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad
Policiales

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis
Economía

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos, afirmó Chumpitaz
Política

"Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos", afirmó Chumpitaz

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado
Política

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado

Sembrá, campeón: el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

Por Facundo Borrego
Economía

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo
Política

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude
El Mundo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude