La Capital | Política | Rafael Gutiérrez

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

La votación de los siete supremos reflejó dos abstenciones, una de ellas del propio magistrado, que dejará el Poder Judicial en noviembre del año próximo

10 de diciembre 2025 · 16:32hs
Rafael Gutiérrez cumplirá su 14º mandato al frente de la Corte Suprema de Santa Fe. 

Foto: Archivo / La Capital.

Rafael Gutiérrez cumplirá su 14º mandato al frente de la Corte Suprema de Santa Fe. 

Tras dos semanas de postergaciones, la Corte Suprema de la provincia definió este miércoles, a través del voto de sus componentes, que el santafesino Rafael Gutiérrez será su presidente en 2026 y por última vez, ya que el magistrado anunció el martes pasado su retiro del Poder Judicial en noviembre próximo.

El santafesino contaba con el respaldo de algunos de sus pares, pero en los últimos días hubo tratativas destinadas a sellar la unanimidad.

Finalmente, la votación de los siete supremos reflejó dos abstenciones, una del propio Gutiérrez y otra de Daniel Erbetta. Y alcanzó para consagrarlo titular del cuerpo en 2026.

A partir de la salida de Gutiérrez, se activará el sistema de vacancias previsto en la ley orgánica del Poder Judicial, que posicionará a Erbetta (el ministro más antiguo) al frente de la Corte hasta el 31 de diciembre de 2026.

Gesto simbólico a Rafael Gutiérrez

En lo que constituye un gesto simbólico, Gutiérrez se encargará de conducir el máximo tribunal (14º mandato) en el año en que completará su renovación, tras dos décadas y media con casi los mismos integrantes.

La reunión de Acuerdo de la Corte se realizó luego de la tradicional ceremonia anual de entrega de premios a los mejores promedios de las carreras de Abogacía en las universidades con sede en la provincia.

En tanto, la salida de Gutiérrez del alto tribunal era reclamada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, al igual que la de los restantes miembros que superan los 75 años de edad, un límite fijado desde 1994 por la Constitución Nacional y, a partir de 2025, por la Carta Magna santafesina.

El santafesino decidió dar un paso al costado como ministro de la Corte, a efectivizar a partir del 1º de noviembre de 2026. Es el último integrante del máximo tribunal que se retira por exceder el límite de edad.

La futura Corte de Santa Fe

Apenas consumado el anuncio de Gutiérrez, en el gobierno provincial destacaron la decisión de retirarse por la puerta grande, como se dice, y no tensionar por algún tipo de salida por decreto.

De hecho, Pullaro saludó las renuncias anunciadas por los tres integrantes de la Corte que superan los 75 años (Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Gutiérrez), de quienes valoró sus trayectorias. También resaltó que esas salidas del máximo tribunal abren “la última etapa de un proceso de renovación” del Poder Judicial de la provincia.

“En los últimos días los ministros de la Corte Spuler, Falistocco y Gutiérrez anunciaron que dejarán sus cargos en septiembre y noviembre de 2026, a los cuales honraron durante más de 30 años”, escribió Pullaro en su cuenta de X.

Acerca de los jueces, subrayó: “Tres funcionarios de valorada trayectoria e impulsores de importantes transformaciones a lo largo de su carrera judicial, entregando lo mejor de su vida profesional”.

“De ese modo, se inicia la última etapa de un proceso de renovación basado en el diálogo institucional y el respeto a la Constitución. Santa Fe es una provincia destacada por su solidez institucional y por reconocer el trabajo e historia de quienes la construyeron”, enfatizó Pullaro.

CSJSF.Elección de Presidente. 10.12.2025 (1)

En esa línea, el jefe de la Casa Gris concluyó: “Oportunamente estaré anunciando los candidatos que deberán cumplimentar el proceso de recambio del máximo tribunal de justicia”.

Embed

Renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Spuler, Falistocco y Gutiérrez (con más de 50 años en el Poder Judicial y 25 en la Corte) son los últimos tres ministros que se alejarán para dar lugar a la renovación total del cuerpo.

El primer paso fue de María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Las dos vacantes se completaron con Margarita Zabalza y Jorge Baclini. Luego llegó la séptima vocalía vía reforma judicial, que ocupa Rubén Weder.

Paralelamente, resta resolver el funcionamiento de la Secretaría de Gobierno de la Corte tras el anuncio de la jubilación de Eduardo Bordas, histórico conductor del área.

Hasta materializar la renuncia, Gutiérrez aspira a participar de la inauguración del ala nueva de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, entre otras obras públicas en el ámbito judicial.

El lunes, Falistocco había anunciado a La Capital su decisión de retirarse del máximo tribunal en noviembre de 2026, esperando previamente dejar afianzada la reforma del fuero Laboral.

El magistrado trazó un balance positivo de lo que fue su gestión al frente de la Corte a lo largo del año que está por concluir, que incluyó importantes cambios, avances y desafíos en el servicio de justicia de la provincia.

Noticias relacionadas
Sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Causa Andis: ordenaron liberar al único detenido por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad

El pedido de explicaciones al gobierno provincial fue presentado en la Cámara de Diputados de la provincia. 

Reclaman respuestas por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Arrancan las sesiones extraordinarias en la Legislatura provincial.

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

María Corina Machado publicó un video días antes del acto oficial.

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Ver comentarios

Las más leídas

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por otro drama

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por otro drama

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

La pareja de un preso de Coronda aceptó la pena como miembro de las gavillas de Pablo Camino y Nicolás "Pupito" Avalle, afines a Los Monos
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo
La Ciudad

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Información General

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Ovación
Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut
Ovación

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Messi Cup: Newells empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Policiales
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos
La Ciudad

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
La Ciudad

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el hemisferio norte
Salud

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el hemisferio norte

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo
Política

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez