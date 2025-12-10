Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

La votación de los siete supremos reflejó dos abstenciones, una de ellas del propio magistrado, que dejará el Poder Judicial en noviembre del año próximo

Tras dos semanas de postergaciones, la Corte Suprema de la provincia definió este miércoles, a través del voto de sus componentes, que el santafesino Rafael Gutiérrez será su presidente en 2026 y por última vez, ya que el magistrado anunció el martes pasado su retiro del Poder Judicial en noviembre próximo .

El santafesino contaba con el respaldo de algunos de sus pares, pero en los últimos días hubo tratativas destinadas a sellar la unanimidad.

Finalmente, la votación de los siete supremos reflejó dos abstenciones, una del propio Gutiérrez y otra de Daniel Erbetta . Y alcanzó para consagrarlo titular del cuerpo en 2026.

A partir de la salida de Gutiérrez, se activará el sistema de vacancias previsto en la ley orgánica del Poder Judicial, que posicionará a Erbetta (el ministro más antiguo) al frente de la Corte hasta el 31 de diciembre de 2026 .

Gesto simbólico a Rafael Gutiérrez

En lo que constituye un gesto simbólico, Gutiérrez se encargará de conducir el máximo tribunal (14º mandato) en el año en que completará su renovación, tras dos décadas y media con casi los mismos integrantes.

La reunión de Acuerdo de la Corte se realizó luego de la tradicional ceremonia anual de entrega de premios a los mejores promedios de las carreras de Abogacía en las universidades con sede en la provincia.

En tanto, la salida de Gutiérrez del alto tribunal era reclamada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, al igual que la de los restantes miembros que superan los 75 años de edad, un límite fijado desde 1994 por la Constitución Nacional y, a partir de 2025, por la Carta Magna santafesina.

El santafesino decidió dar un paso al costado como ministro de la Corte, a efectivizar a partir del 1º de noviembre de 2026. Es el último integrante del máximo tribunal que se retira por exceder el límite de edad.

La futura Corte de Santa Fe

Apenas consumado el anuncio de Gutiérrez, en el gobierno provincial destacaron la decisión de retirarse por la puerta grande, como se dice, y no tensionar por algún tipo de salida por decreto.

De hecho, Pullaro saludó las renuncias anunciadas por los tres integrantes de la Corte que superan los 75 años (Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Gutiérrez), de quienes valoró sus trayectorias. También resaltó que esas salidas del máximo tribunal abren “la última etapa de un proceso de renovación” del Poder Judicial de la provincia.

“En los últimos días los ministros de la Corte Spuler, Falistocco y Gutiérrez anunciaron que dejarán sus cargos en septiembre y noviembre de 2026, a los cuales honraron durante más de 30 años”, escribió Pullaro en su cuenta de X.

Acerca de los jueces, subrayó: “Tres funcionarios de valorada trayectoria e impulsores de importantes transformaciones a lo largo de su carrera judicial, entregando lo mejor de su vida profesional”.

“De ese modo, se inicia la última etapa de un proceso de renovación basado en el diálogo institucional y el respeto a la Constitución. Santa Fe es una provincia destacada por su solidez institucional y por reconocer el trabajo e historia de quienes la construyeron”, enfatizó Pullaro.

CSJSF.Elección de Presidente. 10.12.2025 (1)

En esa línea, el jefe de la Casa Gris concluyó: “Oportunamente estaré anunciando los candidatos que deberán cumplimentar el proceso de recambio del máximo tribunal de justicia”.

Embed En los últimos días los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, anunciaron que dejarán sus cargos en los meses de septiembre y noviembre del 2026, a los cuales honraron durante más de 30 años. Tres funcionarios de valorada… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) December 9, 2025

Renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Spuler, Falistocco y Gutiérrez (con más de 50 años en el Poder Judicial y 25 en la Corte) son los últimos tres ministros que se alejarán para dar lugar a la renovación total del cuerpo.

El primer paso fue de María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Las dos vacantes se completaron con Margarita Zabalza y Jorge Baclini. Luego llegó la séptima vocalía vía reforma judicial, que ocupa Rubén Weder.

Paralelamente, resta resolver el funcionamiento de la Secretaría de Gobierno de la Corte tras el anuncio de la jubilación de Eduardo Bordas, histórico conductor del área.

Hasta materializar la renuncia, Gutiérrez aspira a participar de la inauguración del ala nueva de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, entre otras obras públicas en el ámbito judicial.

El lunes, Falistocco había anunciado a La Capital su decisión de retirarse del máximo tribunal en noviembre de 2026, esperando previamente dejar afianzada la reforma del fuero Laboral.

El magistrado trazó un balance positivo de lo que fue su gestión al frente de la Corte a lo largo del año que está por concluir, que incluyó importantes cambios, avances y desafíos en el servicio de justicia de la provincia.