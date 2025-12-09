La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

La máxima llegaría a 30º, el jueves subiría a 32º y el viernes a 34º. Recién el domingo habría un descenso de la temperatura

9 de diciembre 2025 · 23:27hs
Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario cielo entre algo y parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 30º que iría en aumento en los próximos días hasta el sábado.

La madrugada del miércoles llega con vientos muy leves del sudoeste cambiando a leves, un registro de 19º y cielo parcialmente nublado que hacia la mañana estaría algo nublado, ya con los termómetros marcando 25º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con una máxima de 30º, bajando a 25º en la noche.

El jueves habría un aumento en las marcas, con 32º de máxima y 21º de mínima, con cielo parcialmente nublado y desde la tarde algunas chances de tormentas aisladas.

Para el viernes hay previsiones de cielo algo nublado y temperaturas en alza: 34º de máxima y 22º de mínima.

El sábado tendría registros entre 35º y 21º, con cielo parcialmente nublado.

El domingo podría arrancar con chaparrones, con una máxima de 27º y una mínima de 18º.

Para el lunes se pronostica cielo parcialmente nublado, con temperaturas que se mantendrían entre 27º y 17º.

