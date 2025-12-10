Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en un campo de juego

Jugadores y cuerpo técnico se vieron las caras por última ve hasta el 4 de enero, día en que iniciarán la pretemporada de cara a un 2026 cargado de partidos

Los futbolistas de Central culminaron con los entrenamientos en este 2025 y ahora tendrán unos cuantos días de descanso.

El plantel de Central está finalmente de vacaciones. Después de lo que fueron las dos semanas de entrenamientos tras la eliminación en el torneo Clausura, el grupo quedó licenciado hasta la pretemporada, que será la previa de una nueva temporada. Lo llamativo es que la despedida no fue después de una práctica.

El último día de entrenamiento estaba previsto para este miércoles por la mañana, pero el plan original sufrió un cambio. En realidad, la última jornada de trabajo fue el martes y la despedida no fue en Arroyo Seco , sino en Granadero Baigorria .

Plantel y cuerpo técnico fueron citados en la noche del martes en la ciudad deportiva a una cena de la que participaron también algunos directivos. ¿El menú? Asado para todos . En la previa, una picada de fiambres surtidos y también empanadas. En el final, por supuesto, postre. La presencia estelar fue el trofeo de campeón de la Liga 2025 , con el que todos volvieron a sacarse fotos.

Serán poco más de tres semanas de descanso las que tendrán los futbolistas, ya que el reencuentro está previsto para el próximo 4 de enero , en el predio de Arroyo Seco.

Desde ese día el plantel comenzará con una exigente pretemporada de cara al primer semestre agitado que se le viene en 2026. Es que el Canalla deberá prepararse no sólo para el próximo torneo Apertura, sino también para la Copa Libertadores, a la que clasificó directamente a la fase de grupos.

Sandez Agustín Sández fue uno de los jugadores de Central que cargó en redes sociales imágenes de la despedida canalla.

También tendrá en ese primer tramo del año el debut en Copa Argentina, competencia en la que enfrentará a Sportivo Belgrano de San Francisco, por los 32avos de final. De pasar, el rival saldrá del triunfador entre el cruce de Estudiantes e Ituzaingó.

Como suele ocurrir, el cuerpo técnico les entregó a los jugadores algunas directivas precisas para los días de descanso. Todos tendrán una rutina que cumplir en estas tres semanas para llegar de la mejor forma posible desde lo físico a ese primer día de pretemporada, en el que habrá exámenes para todos.

El semestre que dejó atrás Central

De esta forma, el Canalla dejó atrás un buen segundo semestre, en el que tuvo un sabor agridulce. La alegría la generó el título que la Liga Profesional le entregó al equipo como campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos (fueron 66) sumó en la tabla anual.

La otra cara, la que generó cierta tristeza, fue la temprana eliminación en las instancias finales del Clausura por la derrota frente a Estudiantes, en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final.

De ahora en más, lo que se viene es el partido que jugarán el entrenador Ariel Holan y también los dirigentes respecto al rearmado del plantel. Ese trabajo contará con resolver los casos de los futbolistas a los que se les vence el contrato a fines de diciembre, pero el mayor desafío será la contratación de refuerzos.