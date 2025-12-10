En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Al Canalla le vendría muy bien lograr una venta y el volante central es uno de los nombres que más suenan, siempre que resulte un buen negocio

En un mercado de pases que todavía no empezó a moverse demasiado, en Central están a la espera de algunas renovaciones de contratos, pero también de posibles ventas, lo que garantizaría un ingreso de dinero para ir en busca de refuerzos. Entre esos nombres, algunos suenan más fuerte que otros y uno de ellos es el de Franco Ibarra .

En Central hoy no hay jugadores intransferibles, a excepción por supuesto de Ángel Di María y Alejo Veliz (Fideo vino para retirarse en el Canalla y el centrodelantero está a préstamo de Tottenham). Por eso las ofertas que lleguen por algún futbolista serán debidamente analizada y, en caso de que sean consideradas viables, se podrá comenzar con una negociación.

El caso de Ibarra es similar al de muchos otros futbolistas del actual plantel canalla. Es un jugador que viene rindiendo en un gran nivel, pieza clave para el entrenador Ariel Holan . Algunos clubes ya pusieron los ojos sobre él en mercados de pases anteriores.

Es muy poco lo que trascendió, pero algunas fuentes canallas coinciden en que uno de los pedidos más firmes que hay hasta el momento es justamente por el volante central, quien llegó a Arroyito hace dos años.

Ibarra se ganó el puesto de volante central en el equipo de Arroyito. Fue uno de los más regulares en el torneo.

El jugador, cuentan, está al tanto del interés que hay de determinados clubes, pero se mantiene al margen de las negociaciones. Igual, “sabe sobre lo que se está trabajando”, confiaron. Uno de los clubes que habría mostrado interés en Franco Ibarra es River, club en el que el entrenador Marcelo Gallardo realizó una depuración importante del plantel. En mercados de pases anteriores también se habló de esta posibilidad.

En cierta forma la chance de River concuerda con lo que Ibarra dejó entrever en su círculo íntimo, que es la posibilidad cierta de emigrar. Sostienen que ya habría comenzado con algunos trámites personales, pensando en una posible salida. Desde el entorno del futbolista alguien nombró “a Buenos Aires”. ¿Alguna chance del exterior? No habría que descartarlo.

Ibarra saldrá sólo por venta

Para que Ibarra salga de Arroyito debe ser mediante una venta. Es que Central, según lo anunciado por el club, adquirió la mitad del pase del volante central. “El mediocampista firmó contrato con Rosario Central por tres años (hasta diciembre 2027). Además, el club conserva el 50% de los derechos económicos del jugador”. Fue el posteo de Central el 16 de diciembre de 2024, luego de que se hiciera uso de la opción de compra.

En este contexto, si verdaderamente se está analizando una oferta por Ibarra debiera ser de una cifra importante para que sea efectivamente productiva para el club y que con ese dinero se pueda ir a buscar un reemplazante.

Ya en mercado de pases anteriores hubo ofertas por Ibarra, algunas del exterior, y Central había tasado al futbolista en “una cifra más que importante”, según argumentaron en ese entonces. Una de las posibilidades más firmes que se manejaron era del exterior. No se concretó por deseos de mantener el plantel, pero también porque una cuestión financiera impedía que el negocio fuera conveniente.

Ibarra2 En este torneo Clausura, Ibarra convirtió un gol. Fue frente a River, en el Gigante de Arroyito. Marcelo Bustamante / La Capital

A Central le gustaría retenerlo

En este ocasión la idea de Central de mantener la mayor plantel del plantel se mantiene y toma como un desafío el hecho de poder retener al volante central, pero el club no le cierra la puerta a nadie e Ibarra es uno de los futbolistas por el que podría ingresar una suma de dinero que convenza.

Lo que sí es concreto es que Ibarra es de los jugadores más regulares del equipo, uno de los que más protagonismo y participación tuvo y, sobre todo, de los de mejor rendimiento. Por eso, debiera ser más que tentadora la oferta para dejarlo ir.

El jugador entiende que hay algo que se está manejando en relación a una venta. Por lo pronto, se entrena junto a sus compañeros en Arroyo Seco mientras espera si verdaderamente tendrá que mudarse de Arroyito, un paso en su carrera que, dicen, estaría dispuesto a dar.

Central está prácticamente frente a la necesidad de realizar alguna venta y en ese escenario entran casi todos los futbolistas. Puede que no aparezca ninguna oferta, pero la que llegue será analizada, sea por Ibarra o por cualquier otro. El volante central es una carta viable frente a algo que resulte un buen negocio.