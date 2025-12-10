La Capital | Policiales | drogas sintéticas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Un hombre de 30 años fue imputado por la fiscalía federal de Rafaela tras ser detenido 15 días atrás sobre la ruta 34 con éxtasis, LSD, cristal y ketamina

10 de diciembre 2025 · 15:57hs
Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Un hombre de 30 años quedó preso tras ser detenido en un control rutero con drogas sintéticas en el auto en que se movilizaba con su hija de 4 años. El sospechoso fue imputado por el fiscal federal de Rafaela Pablo Micheletti y el juez de Garantías Aurelio Cuello Murúa le dictó prisión preventiva por tres meses.

Según refiere el sitio fiscales.gob.ar del Ministerio Público Fiscal (MPF) la investigación en cuyo marco fue detenido el hombre identificado por sus iniciales BDR, oriundo de Paraná, tuvo su origen la noche del pasado 25 de noviembre a partir de un control vehicular en el cruce de las rutas nacionales 19 y 34. Cerca de las 23, en inmediaciones de la localidad de Angélica (departamento Castellanos), personal de la Guardia Provincial de la policía santafesina detuvo el paso de un Chevrolet Tracker por falta de chapa patente frontal.

Los agentes requirieron la documentación obligatoria para circular y entonces el conductor se mostró nervioso, mientras solo exhibía su carné de conductor pero no la cédula verde correspondiente al rodado. En ese momento argumentó que tenía la copia digital en la aplicación Mi Argentina pero no pudo obtenerla. Finalmente, como solo les mostró una captura de pantalla de su teléfono, los uniformados empezaron a revisar las numeraciones del vehículo y consultar si pendía algún pedido de secuestro.

Drogas sintéticas

Mientras inspeccionaban el auto un agente observó el desprendimiento de una funda del asiento trasero. Al intentar verificar los números de identificación, divisaron en ese sector una bolsa de plástico color blanca. Al consultar a BDR qué transportaba, él mismo dijo que eran drogas. Entonces los policías requisaron el vehículo y en una bolsa sellada ubicada en el asiento trasero hallaron 665 dosis de éxtasis, 70 de LSD, 215 gramos de “cristal” y 320 gramos de ketamina.

Además de la droga, valuada por la fiscalía de Rafaela en unos 50 millones de pesos, se incautaron 124.700 pesos en efectivo, 400 dólares, tres teléfonos celulares, el Chevrolet Tracker y otros elementos de interés para la investigación.

El sospechoso que detenido en la sede de la División Microtráfico de Rafaela mientras se analizaban las drogas y demás elementos incautados mientras que su hijita de 4 años fue entregada a su madre.

Posibilidad

La detención de BDR decantó en un allanamiento realizado al día siguiente en su domicilio de Paraná por personal de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería. En el lugar se incautó gran cantidad de estupefacientes y sustancias de corte y estiramiento, elementos de pesaje, fraccionamiento y preparación.

La fiscalía expuso en la audiencia que este operativo “permitió desarticular un significativo traslado de sustancias ilícitas por la ruta nacional 34” y explicó que la investigación se centra ahora en establecer el origen y destino de esas drogas, ya que no se descarta la intervención de otras personas que participaran de ese tráfico.

Luego de enumerar las evidencias y fundamentar su hipótesis, el fiscal Micheletti imputó a BDR como autor del delito de “transporte de estupefacientes con fines de comercialización”. Además pidió que quedara en prisión preventiva a raíz de los posibles nexos del sospechoso con otras personas dedicadas al narcotráfico.

El fiscal federal además advirtió que el sospechoso tiene un antecedente condenatorio a 3 años de prisión condicional por abuso sexual con acceso carnal impuesta el 11 de agosto de 2021 por el Juzgado Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Entre Ríos.

