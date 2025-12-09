Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Este jueves se firmará un convenio entre Prefectura y la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la intención es que la medida comience este fin de semana

Los controles de alcoholemia a navegantes se realizaron por primera vez a fines de noviembre.

Con el objetivo de seguir profundizando las regulaciones en el río durante la temporada de verano, desde el próximo fin de semana habrá controles de alcoholemia a conductores de embarcaciones no sólo en los muelles sino también a quienes circulen por el Paraná.

En ese sentido, este jueves se llevará a cabo la firma de un convenio entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y Prefectura para la entrega en comodato de un alcoholímetro para poder poner en marcha la medida. La APSV hará entrega del equipo a los agentes de Prefectura que serán los encargados de realizar los operativos.

Dicho acuerdo fue gestionado por la edil radical Anahí Schibelbein, quien fue la impulsora de la iniciativa. “Consideramos necesario seguir incrementando los controles a modo de prevención no sólo para quienes circulan en las embarcaciones sino para todos los que disfrutan del río”, señaló, y añadió: “La utilización de alcoholímetros en los muelles viene funcionando con regularidad y con esta medida damos un paso más”.

La implementación de controles de alcohol son un aspecto más de un trabajo que viene haciéndose desde hace años para garantizar la seguridad en el Paraná, como la delimitación de zonas de navegación o la capacitación y el entrenamiento de navegantes y tripulantes .

Los operativos de fiscalización se realizan en consonancia con una fuerte campaña de difusión sobre la prohibición de consumir alcohol al momento de conducir una embarcación.

La disposición de Prefectura Naval (la N° 9 de 2011) establece que los conductores de embarcaciones tienen prohibido consumir alcohol. De todas formas, se admite un límite de hasta 500 miligramos por litro de sangre para quienes estén al frente de embarcaciones a motor y de 200 miligramos para manejar vehículos acuáticos como motos o similares. La norma obliga también a todos los conductores de embarcaciones deportivas a someterse a las pruebas destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica.

Fuertes sanciones

No pasar los controles de alcohol en forma satisfactoria genera fuertes multas y sanciones que pueden llegar al retiro del carné de timonel habilitante.

Los precios de las multas se fijan en unidades fijas de medidas (actualmente una unidad de medida equivale a 221 pesos) y las infracciones por consumo de alcohol tienen penas que van de las 100 a las 20 mil unidades, lo que traducido a efectivo son entre $22.100 y $4.420.000.

De acuerdo a la gravedad de la falta, puede incluirse como sanción el retiro del carné habilitante, tanto en forma temporal como definitiva.

La disposición de Prefectura Naval obliga también a todos los conductores de embarcaciones deportivas a someterse a las pruebas destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica y considera que la negativa a realizar la prueba constituye en sí una falta, además de configurarse la presunción de haber infringido la prohibición del consumo de alcohol.