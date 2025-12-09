La Capital | La Ciudad | alcoholemia

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Este jueves se firmará un convenio entre Prefectura y la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la intención es que la medida comience este fin de semana

9 de diciembre 2025 · 18:44hs
Los controles de alcoholemia a navegantes se realizaron por primera vez a fines de noviembre.

Los controles de alcoholemia a navegantes se realizaron por primera vez a fines de noviembre.

Con el objetivo de seguir profundizando las regulaciones en el río durante la temporada de verano, desde el próximo fin de semana habrá controles de alcoholemia a conductores de embarcaciones no sólo en los muelles sino también a quienes circulen por el Paraná.

En ese sentido, este jueves se llevará a cabo la firma de un convenio entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y Prefectura para la entrega en comodato de un alcoholímetro para poder poner en marcha la medida. La APSV hará entrega del equipo a los agentes de Prefectura que serán los encargados de realizar los operativos.

Dicho acuerdo fue gestionado por la edil radical Anahí Schibelbein, quien fue la impulsora de la iniciativa. “Consideramos necesario seguir incrementando los controles a modo de prevención no sólo para quienes circulan en las embarcaciones sino para todos los que disfrutan del río”, señaló, y añadió: “La utilización de alcoholímetros en los muelles viene funcionando con regularidad y con esta medida damos un paso más”.

Un Paraná seguro

La implementación de controles de alcohol son un aspecto más de un trabajo que viene haciéndose desde hace años para garantizar la seguridad en el Paraná, como la delimitación de zonas de navegación o la capacitación y el entrenamiento de navegantes y tripulantes.

Los operativos de fiscalización se realizan en consonancia con una fuerte campaña de difusión sobre la prohibición de consumir alcohol al momento de conducir una embarcación.

>> Leer más: Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

La disposición de Prefectura Naval (la N° 9 de 2011) establece que los conductores de embarcaciones tienen prohibido consumir alcohol. De todas formas, se admite un límite de hasta 500 miligramos por litro de sangre para quienes estén al frente de embarcaciones a motor y de 200 miligramos para manejar vehículos acuáticos como motos o similares. La norma obliga también a todos los conductores de embarcaciones deportivas a someterse a las pruebas destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica.

Fuertes sanciones

No pasar los controles de alcohol en forma satisfactoria genera fuertes multas y sanciones que pueden llegar al retiro del carné de timonel habilitante.

Los precios de las multas se fijan en unidades fijas de medidas (actualmente una unidad de medida equivale a 221 pesos) y las infracciones por consumo de alcohol tienen penas que van de las 100 a las 20 mil unidades, lo que traducido a efectivo son entre $22.100 y $4.420.000.

De acuerdo a la gravedad de la falta, puede incluirse como sanción el retiro del carné habilitante, tanto en forma temporal como definitiva.

La disposición de Prefectura Naval obliga también a todos los conductores de embarcaciones deportivas a someterse a las pruebas destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica y considera que la negativa a realizar la prueba constituye en sí una falta, además de configurarse la presunción de haber infringido la prohibición del consumo de alcohol.

Noticias relacionadas
El 1° de diciembre de 2015 se realizó el primer viaje de Mi bici tu bici. 

Mi Bici Tu Bici: el sistema de bicicletas públicas celebra sus diez años con un festival frente al río

Calzado en promoción en Rosario

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Durante 2025 se realizaron 40 visitas guiadas diurnas al cementerio El Salvador, que permitieron a los rosarinos descubrir secretos y leyendas de algunas sepulturas.

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

El precio de los protagonistas de la mesa dulce de navidad en Rosario

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Lo último

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El ingreso de productos ilegales era de "pasadores" pero ahora se hace con camiones enteros y golpea directamente en la producción nacional
Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Mi Bici Tu Bici: el sistema de bicicletas públicas celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici: el sistema de bicicletas públicas celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Vive en la calle y lo prendieron fuego: Es un paciente crítico

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

Ovación
Los tres ex-Newells que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Los tres ex-Newells que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newells y Central

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Policiales
Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

El exministro Saín va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

El exministro Saín va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Todo muy raro: indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como arrepentido serial

"Todo muy raro": indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como "arrepentido serial"

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: La gente está tratando de sobrevivir
La Ciudad

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos
Economía

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste tosco en Anmat
Información general

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste "tosco" en Anmat

Vive en la calle y lo prendieron fuego: Es un paciente crítico
Policiales

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario
La Ciudad

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran
La Ciudad

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre
Información General

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias
Política

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Rosario tuvo 20 mil visitantes y 70 % de ocupación hotelera durante el finde largo
La Ciudad

Rosario tuvo 20 mil visitantes y 70 % de ocupación hotelera durante el finde largo

Las importaciones de bienes de consumo baten récords
Economía

Las importaciones de bienes de consumo baten récords

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas
Información general

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas

Un plomero fue imputado por robar en el edificio de la madre de Valeria Mazza
Policiales

Un plomero fue imputado por robar en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo
Información General

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos