Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Tenía 37 años y durante más de una década jugó en el mismo club, cuyos hinchas lo ayudaron en uno de sus peores momentos.

El futbolista Cristian Tello, cuando estaba en Argentino de Quilmes.

Un histórico futbolista de las categorías de ascenso del fútbol argentino murió a los 37 años, apenas cuatro meses después de atravesar por otra tragedia: su casa se había incendiado y el jugador y su familia perdieron todo en el siniestro.

Se trata de Cristian Tello, un ídolo de Argentino de Quilmes que también jugó en San Martín de Burzaco y Excursionistas. En el club quilmeño lo tienen como uno de los máximos referentes históricos de la institución.

En agosto, cuando su casa se incendió y Tello perdió todo, tanto el club como sus hinchas dieron una mano para tratar de ayudarlo en un momento tan difícil. En esos días hubo gestos conmovedores hacia un ícono del club quilmeño.

Leer más: El delantero uruguayo pretendido por Central recibió graves amanazas tras anunciar su salida de Peñarol

Un referente de Argentino de Quilmes

Tello jugó durante una década en Argentino de Quilmes. De hecho, el club expresó su pesar con un mensaje directo hacia la familia del futbolista, mientras excompañeros y referentes de la institución coincidieron en destacar su valor deportivo y humano.

La esposa de Tello hizo varios posteos en las redes sociales. “Te voy a amar para siempre, mi amor. ¿Por qué me dejaste?", dice una de las historias que publicó en Facebook.

El comunicado de Argentino de Quilmes:

"La familia Mate lamenta profundamente el fallecimiento del exjugador de nuestra institución Cristian Tello.

Disputó 291 partidos defendiendo la #PrimeraAlbiceleste entre 2007 y 2017 y convirtió 27 goles. Fue campeón y una de las principales figuras en la Temporada 2012/13".