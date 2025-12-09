Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

El Canalla inició gestiones por un futbolista que viene de jugar las dos últimas ediciones de la Copa Libertadores. Podría ser refuerzo para Ariel Holan

Maximiliano Silvera es muy querido en Peñarol, pero ve con buenos ojos un cambio de aire y una posibilidad en el exrerior.

El mercado de pases comienza de a poco a moverse en Central , por ahora no desde las concreciones de refuerzos, pero sí de nombres en los que el club de Arroyito está interesado. Uno de los que se conoció es extranjero, más precisamente del fútbol uruguayo.

En Central saben que el 2026 que se viene será con desafíos importantes y la Copa Libertadores está dentro de ese contexto, por eso la idea de potenciar el equipo que Ariel Holan tuvo este 2025.

En medio de una búsqueda que seguramente es amplia, el nombre que apareció es el de Maximiliano Silvera , el delantero que milita en Peñarol de Uruguay , por quien Central ya hizo una oferta formal.

Se sabe la cautela con la que esta dirigencia canalla se maneja en cada mercado de pases y esta vez no será la excepción, pero lo del Silvera se conoció porque el club de Arroyito ya se metió de lleno en una posible contratación.

Por ahora no se sabe con exactitud qué tipo de ofrecimiento le hizo Central al futbolista, pero sí está confirmado el interés y el deseo por parte del Canalla para sumarlo.

Silvera4 Silvera jugó las dos ultimas ediciones de la Copa Libertadores. Convirtió 8 goles en 20 partidos. Central le echó el ojo.

Igualmente no parece ser una negociación sencilla. Es que el delantero tiene ofertas de otros clubes. Uno de ellos del otro grande de Uruguay: Nacional, eterno rival de Peñarol.

Dos años de Silvera en Peñarol

Silvera llegó a Peñarol hace dos años y se le vence el contrato el próximo 31 de diciembre, día en que queda con el pase en su poder. En Peñarol lo consideran un jugador clave, por eso la idea del club aurinegro de seguir negociando para intentar retenerlo. El entrenador Diego Aguirre es quien más fuerza hace para que siga.

Lo que trascendió es que Peñarol está en negociación con el futbolista desde hace varios meses, pero que Silvera no estaría dispuesto a aceptar los términos que el club le ofrece, sobre todo en lo que tiene que ver con la extensión del contrato. En ese punto quizá Central pueda hacer una oferta superadora.

Silvera es un delantero uruguayo de 28 años (5 de septiembre de 1997) que inició su carrera como profesional en 2015 en Cerrito de Uruguay. De allí tuvo un paso por el fútbol mexicano. Primero por Juárez FC (2022) y luego por Necaxa (2023).

PeñarolLV El equipo de Peñarol al que enfrentó Central en la Libertadores 2024. Silvera fue titular en ese encuentro. Leonardo Vincenti / La Capital

Ese mismo año volvió a Sudamérica, pero para jugar en Brasil. Lo hizo en Santos, hasta que en enero de 2024 volvió a Uruguay para vestir la camiseta de Peñarol.

Viene de dos Copa Libertadores

Con el Carbonero jugó las dos últimas ediciones de la Copa Libertadores, en la que en la edición 2024 llegó a las semifinales. Fue el año que Central y Peñarol compartieron grupo.

Los números que tiene el atacante son muy buenos en esa competencia, ya que en estas dos últimas ediciones disputó 20 partidos y convirtió ocho goles.

Por ahora lo que se sabe es que el interés está y que el Canalla le hizo una oferta formal al futbolista. Dependerá de la habilidad de Central para negociar y, sobre todo, de las pretensiones que tenga el delantero uruguayo.

Los buenos números del delantero uruguayo

Fue muy buena la labor de Peñarol en la Libertadores 2024 y, por ende, mucho mejor la actuación de Silvera, quien disputó como titular los 12 partidos (el equipo uruguayo cayó en semifinales ante Botafogo, después campeón). Fue la edición en la que el Carbonero compartió grupo con Central.

Pero no sólo eso, sino que anotó seis goles. Le marcó tres a Caracas, dos a Atlético Mineiro y el restante a The Strongest de Bolivia.

Ya en 2025 Silvera volvió a jugar todos los encuentros como titular, pero marcó dos goles, ambos a San Antonio Bulo Bulo. Con 13 tantos fue el máximo goleador de Peñarol en la temporada 2025 en el fútbol uruguayo.

Quienes lo siguen muy de cerca en su estadía en Uruguay indicaron que se trata de un jugador “importante, con capacidad goleadora, pero aun si no convierte las pelea a todas y no da ninguna por perdida”.

“Es un jugador que se sacrifica en todo momento por el equipo y que si tiene que bajar demasiado lo hace. Es más, muchas veces eso le ha jugado en contra porque retrocedía tanto para dar una mano que quedaba lejos del arco rival”, apuntaron del lado del charco.