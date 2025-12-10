La Capital | La Ciudad | Rosario

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario llevó a cabo casi 19.000 trabajos en escuelas públicas

El Fondo de Asistencia Educativa concretó 18.613 trabajos en escuelas públicas de la ciudad entre los meses de enero y noviembre, solo en los días hábiles

10 de diciembre 2025 · 18:53hs
El FAE Rosario aporta mano de obra y materiales en 427 escuelas de toda la ciudad.

El FAE Rosario aporta mano de obra y materiales en 427 escuelas de toda la ciudad.

El Fondo de Asistencia Educativa (FAE Rosario) concretó 18.613 trabajos en escuelas públicas de la ciudad entre los meses de enero y noviembre, solo en los días hábiles. Esto da un promedio de 84.6 trabajos por cada una de esas jornadas.

Entre esas tareas el FAE aporta mano de obra y materiales en 427 escuelas de toda la ciudad. Además conlleva una fuerte inversión a cargo de la Municipalidad de Rosario. Entre las obras realizadas pueden mencionarse:

►Trabajos generales de plomería, gas, electricidad, bombas de agua, herrería, destape y desobstrucciones, envío de volquetes, escamondas, retiro de mobiliarios.

►Actividades de rutina como desmalezado, limpieza de techos, desinfecciones, lavado de tanques y limpieza de terrenos.

►Albañilería y pintura.

►Estas intervenciones se ven complementadas con la asistencia permanente a los pedidos de las escuelas, mediante:

►Campaña Vuelta a Clases.

►Plan de revalorización de escuelas.

►Obras de reparación y mantenimiento.

►Asistencia ante emergencias.

►Obras de accesibilidad y mejora en el entorno escolar.

►Asistencia a escuelas que funcionaron como locales de votación.

>>Leer más: Festejos por los 100 años de la escuela del Charigüé, una historia escrita al otro lado del río

Programas y acompañamiento

Paralelamente, el FAE Rosario desarrolla, todos los años, diversos programas como “Pintando sueños”, que se traduce en la realización de murales que reflejan diversos motivos elegidos por la comunidad educativa (docentes, personal no docente y alumnos). En los primeros 9 meses de este año se hicieron un total de 51 murales. Es importante destacar que cuando se realiza una intervención de este tipo hay una etapa previa de trabajos de albañilería, pintura y refacciones.

Otra actividad de relevancia es el Taller de Lengua de Señas, que contempla las necesidades comunicativas de personas con nula capacidad auditiva o hipoacusia. Su objetivo es brindar estrategias para evitar la discriminación, estimular el aprendizaje y reflexionar sobre realidades distintas con las cuales se convive a diario.

Además, en este 2025 se hizo el acompañamiento a más de mil estudiantes a los Juegos Crear 2025, a la Feria del Libro y a los Juegos Jadar 2025.

