La Capital | Zoom | Cuarteto

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

La Unesco reconoció al popular género popular de Córdoba “por su valor social, musical y su papel en la identidad argentina”

10 de diciembre 2025 · 11:50hs
El cuarteto cordobés fue Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El cuarteto cordobés fue Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El cuarteto ya no es sólo orgullo cordobés. Desde el martes pasado, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así lo determinó la Unesco en la vigésima sesión del Comité Intergubernamental del organismo, celebrada en Nueva Delhi, India.

Con 80 años de historia, el género popular de la provincia de Córdoba fue reconocido internacionalmente por su “valor social, musical y su papel en la identidad argentina”. De esta manera, se suma al chamamé y el tango, que recibieron la misma distinción en 2020 y 2009 respectivamente.

Tras la difusión de la declaración, la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (Conaplu) trasmitió "en nombre de la República Argentina", el "profundo agradecimiento por la decisión de inscribir al 'Cuarteto: música, danza y letras de la Ciudad de Córdoba' en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

"Este reconocimiento honra a una comunidad viva, plural y profundamente creativa, que desde hace más de ochenta años hace del Cuarteto un espacio de encuentro, alegría y expresión colectiva", señalaron desde la CONAPLU.

>> Leer más: Luck Ra y Chayanne reversionaron "Un siglo sin ti", con coreo de la Mona Jiménez

El cuarteto en la identidad cordobesa

La candidatura para llegar a este reconocimiento empezó en 2022 a manos del actual gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, por entonces intendente de la ciudad capital. El expediente fue continuado por el actual intendente Daniel Passerini.

"El cuarteto es alegría, es familia, es baile, es identidad. Es cultura viva, hecha de abrazos, de pasos, de estrofas y de sentir que, aunque la vida no venga fácil, siempre hay un ritmo que nos levanta. Esta declaración es un homenaje a nuestros músicos y artistas, a los pioneros que hicieron de un sonido una bandera popular, y a cada generación que lo mantuvo encendido como un fuego que nunca se apaga. El reconocimiento no es solo un premio: es una celebración de lo que somos. De nuestra manera de vivir, de reírnos, de emocionarnos y de compartir. Porque en Córdoba el cuarteto no se escucha: se siente. Se baila con el corazón", aseguraron desde la Agencia de Turismo de la provincia.

Según la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) aprobada por la Unesco en 2003, se trata de “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”.

Embed

>> Leer más: Luck Ra se consolida como el pibe de oro del cuarteto

El cuarteto nació en Córdoba en 1943, pensado para animar los bailes populares. Las primeras orquestas incluían piano, violín, acordeón, contrabajo y voz. Una de las pioneras del género fue Leonor Marzano, figura clave en su masivización. A partir de los años 70, sumó influencias caribeñas y de percusión afrolatina, además de secciones de vientos. Las letras se caracterizan por un espíritu festivo, relatos cotidianos y elementos picarescos.

Desde entonces, estrellas como La Mona Jiménez y Rodrigo Bueno, fueron fundamentales para que el cuarteto traspasara las fronteras cordobesas y llegara a las pistas de baile de todo el país. Actualmente, Luck Ra, La K'onga y Q'Lokura son algunos de los exponentes más populares a nivel nacional.

Noticias relacionadas
El artista Joaquines vuelve sobre una década de obra en torno al pueblo argentino en su nueva muestra Nadie sabe lo que puede un cuerpo

El artista Joaquines revisita diez años de trabajo en la muestra "Nadie sabe lo que puede un suelo"

La Sole quedó en el centro de la polémica a aprtir de las acusaciones de la esposa de un participante de La Voz Argentina

La esposa de un participante de La Voz Argentina apuntó contra La Sole: "Te dejo el poncho de sombrero"

La película El Jockey de Luis Ortega fue destacada como una de las mejores de 2025

Una película argentina se metió entre las 10 mejores del año según TIME

Envidiosa fue una de las produccioens más premiadas en los Martin Fierro de Cine y Series

"Envidiosa" brilló en los Martín Fierro: Lorena Vega y Griselda Siciliani fueron las grandes ganadoras

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Lo último

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa
La Ciudad

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ovación
Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Por Luis Castro
Ovación

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Últimos días de un mandato en Newells que merece correcciones de fondo 

Últimos días de un mandato en Newell's que merece correcciones de fondo 

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Policiales
Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad
Policiales

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis
Economía

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos, afirmó Chumpitaz
Política

"Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos", afirmó Chumpitaz

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado
Política

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado

Sembrá, campeón: el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

Por Facundo Borrego
Economía

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo
Política

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude
El Mundo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude