Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

El cuarteto ya no es sólo orgullo cordobés. Desde el martes pasado, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así lo determinó la Unesco en la vigésima sesión del Comité Intergubernamental del organismo, celebrada en Nueva Delhi, India.

Con 80 años de historia, el género popular de la provincia de Córdoba fue reconocido internacionalmente por su “valor social, musical y su papel en la identidad argentina”. De esta manera, se suma al chamamé y el tango, que recibieron la misma distinción en 2020 y 2009 respectivamente.

Tras la difusión de la declaración, la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (Conaplu) trasmitió "en nombre de la República Argentina", el "profundo agradecimiento por la decisión de inscribir al 'Cuarteto: música, danza y letras de la Ciudad de Córdoba' en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

"Este reconocimiento honra a una comunidad viva, plural y profundamente creativa, que desde hace más de ochenta años hace del Cuarteto un espacio de encuentro, alegría y expresión colectiva", señalaron desde la CONAPLU.

El cuarteto en la identidad cordobesa

La candidatura para llegar a este reconocimiento empezó en 2022 a manos del actual gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, por entonces intendente de la ciudad capital. El expediente fue continuado por el actual intendente Daniel Passerini.



"El cuarteto es alegría, es familia, es baile, es identidad. Es cultura viva, hecha de abrazos, de pasos, de estrofas y de sentir que, aunque la vida no venga fácil, siempre hay un ritmo que nos levanta. Esta declaración es un homenaje a nuestros músicos y artistas, a los pioneros que hicieron de un sonido una bandera popular, y a cada generación que lo mantuvo encendido como un fuego que nunca se apaga. El reconocimiento no es solo un premio: es una celebración de lo que somos. De nuestra manera de vivir, de reírnos, de emocionarnos y de compartir. Porque en Córdoba el cuarteto no se escucha: se siente. Se baila con el corazón", aseguraron desde la Agencia de Turismo de la provincia.

Según la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) aprobada por la Unesco en 2003, se trata de “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”.

El cuarteto nació en Córdoba en 1943, pensado para animar los bailes populares. Las primeras orquestas incluían piano, violín, acordeón, contrabajo y voz. Una de las pioneras del género fue Leonor Marzano, figura clave en su masivización. A partir de los años 70, sumó influencias caribeñas y de percusión afrolatina, además de secciones de vientos. Las letras se caracterizan por un espíritu festivo, relatos cotidianos y elementos picarescos.

Desde entonces, estrellas como La Mona Jiménez y Rodrigo Bueno, fueron fundamentales para que el cuarteto traspasara las fronteras cordobesas y llegara a las pistas de baile de todo el país. Actualmente, Luck Ra, La K'onga y Q'Lokura son algunos de los exponentes más populares a nivel nacional.