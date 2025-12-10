La Capital | Ovación | Tapia

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

El presidente de la AFA transita uno de sus peores momentos desde que asumió la conducción del fútbol argentino

Luis Castro

Por Luis Castro

10 de diciembre 2025 · 09:42hs
Chiqui Tapia

Chiqui Tapia, ante la mirada de Sergio Pezotta, tomó la palabra en la celebración de los árbitros.

Este martes hubo allanamientos a sedes de la AFA y clubes, en el marco de investigaciones en torno a la figura del presidente de la entidad, Claudio Tapia, y allegados. Pese a todo, el Chiqui se mostró sonriente en una fiesta organizada por la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (Uada). El mandamás del fútbol argentino está en el centro de la escena en el "AFA Gate" que se instaló y que lo dejó en una posición incómoda, más allá de la intervención de la Justicia por números que no cierran y la investigación a la empresa Sur Finanzas.

A pesar de que hay nombres a su alrededor que están siendo investigados y por negocios flojos de papeles que trascienden en los medios, Tapia dejó de lado el tenso momento para dar el presente en la cena con los árbitros justo en un día donde la Liga Profesional de Fútbol postergó para este miércoles el sorteo que conformará los dos grupos para el torneo Apertura y Clausura del año próximo. ¿El motivo? "Cuestiones de agenda de Tapia".

Pero en el momento agitado y tormentoso que transita Tapia y compañía, el presidente de la AFA acudió a la fiesta, trató de mostrarse sonriente y se fotografió con diferentes jueces. También habló, aunque poco y nada, y sólo para felicitar a las autoridades. "Quiero agradecer a Sergio Pezzotta, a Juan Pablo Pompei y a las autoridades de la Uada por invitarme a compartir esta noche tan especial junto a los árbitros y árbitras del fútbol argentino", sostuvo.

Y, más adelante, concluyó: "Orgulloso del trabajo que realizan día a día y del crecimiento de cada uno de ustedes. Felicitaciones por el gran 2025 que han tenido tanto a nivel nacional como internacional; y muchos éxitos para el 2026".

Las palabras llegaron tras una temporada donde los árbitros estuvieron en el centro de la polémica con fallos controvertidos. Paradójicamente, tras la decisión de entregar el título a Central y las investigaciones en torno a la AFA el rendimiento de los jueces fue más que aceptable y sin demasiadas polémicas. Las mismas que estaban instaladas en el fútbol y con decisiones sumamente discutidas desaparecieron como arte de magia.

>>Leer más: Chiqui Tapia, de barrendero y ser jugador a la AFA y actuar con Susana Giménez

El hombre que de joven trabajó de barrendero en una empresa de Moyano tuvo un ascenso meteórico hasta convertirse en uno de los más poderosos del fútbol argentino e internacional. De llevar a Barracas Central del ascenso a primera división y que tenga un estadio nuevo a pesar de contar con un puñado de socios. ¿Con qué dinero? La gran pregunta y el quid de la cuestión en un país donde la mayoría de los clubes transitan una caótica situación económica.

>>Leer más: Patricia Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó aún más la disputa con la AFA

Chiqui, con alto grado de desaprobación

Tapia no gozaba de demasiada simpatía popular, pero en la actualidad tiene un alto porcentaje de reprobación. La selección y sus conquistas eran el caballo de batalla que utilizaba para pasar desapercibido, pero ahora las famosas fotos junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul se habrían suspendido ante este presente de alta resistencia hacia su figura.

A favor Chiqui cuenta con la proximidad del Mundial 2026 y es sabido que la atención se centrará en el fútbol. Y como la Justicia es lenta, la pelota y la participación de la selección argentina servirá de distracción plena.

Franco Ibarra controla el balón en el ultimo clásico, que Central ganó con gol de Ángel Di María.

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

La única lista por ahora en Central Córdoba es la que postula a Omar Vicente a la presidencia.

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Erik Miloc, el invicto boxeador rosarino.

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El equipo sub-16 de Newells sufrió un traspié en el comienzo del torneo.

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

