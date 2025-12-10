La Capital | Economía | Caputo

Caputo colocó un bono en dólares para pagar los vencimientos de enero

El Tesoro licitó un título por u$s 1.000 millones pagó una tasa de 9,26%, algo mayor a la que esperaba. Vuelve la urgencia por divisas

10 de diciembre 2025 · 21:13hs
El ahora ministro de Economía

El ahora ministro de Economía, Luis Caputo, salió de la abstinencia con un bono en dólares, después de ocho años.

Urgido por la necesidad de afrontar los próximos vencimientos de deuda, el ministro de Economía, Luis Caputo volvió colocar un bono en dólares después de casi ocho años. La emisión, bajo legislación argentina, fue por u$s 1.000 millones a pagar en cuatro años, con un cupón del 6,5%. Se recibieron ofertas por más de u$s 1.400 millones, de un total de más de 2.500 inversores. El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%.

“La tasa es equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro norteamericano de igual duración”, anunció Economía. Estuvo, no obstante, levemente por encima de lo que esperaba Caputo.

La nueva deuda irá a financiar el vencimiento de bonares que vencen en enero de 2026. Ese vencimiento es de unos u$s 1.200 millones. Quedan otros u$s 3.600 por resolver.

Matías Waitzel, socio en AT Inversiones dijo que “el resultado de la licitación estuvo en línea con lo que esperaba el mercado, lo que permite considerarlo como un buen punto de partida para futuras emisiones”. A su juicio, “la demanda fue sólida aunque más moderada de lo que se rumoreaba”. Si fue un test para volvr a Wall Street, el resultado es que hace falta un poco más de sopa.

Urgencia por los dólares

Presentada como un regreso triunfal al mercado de deuda, la colocación del nuevo bono responde a la urgencia del ministro para hacerse de dólares.

Mientras seducía a las aseguradoras y otros capitalistas locales para comprar el nuevo título, bajaba entre uno y dos puntos las alícuotas de retenciones a la exportación de granos, con el objetivo de acelerar la venta y fijación de precios de 27,16 millones de toneladas de soja y maíz. También de 18,6 millones de toneladas de trigo. Son u$s 10 mil millones en juego.

Pero hace dos meses ya suspendió por tres días los derechos de exportación para hacerse de u$s 7 mil millones. Aquella movida aceleró y alteró el habitual ciclo comercial, de modo que lo que queda por vender está por debajo del promedio histórico.

Diversas fuentes de la city confirmaron que el Tesoro debió salir a vender dólares hace unos últimos días para contener la sostenida demanda de divisas. Esto habría disparado el anuncio de los DEX.

En las últimas horas, además, el gobierno creó un “parking” de 15 días para quienes compren dólares oficiales para suscribir títulos del Tesoro y puso restricciones a los bancos que vendan en el mercado secundario para recomponer posiciones en moneda extranjera por 90 días. Todo apara atrapar dólares en el sistema en el corto plazo.

Una nueva ingeniería

En el último informe de coyuntura del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), el economista Andrés Asiaín advirtió que “la falta de un nivel robusto de reservas, el déficit de la cuenta corriente y un pesado perfil de vencimientos de deuda para los próximos años requieren un financiamiento permanente que no tiene fuentes estables”.

“Desestimado el Repo con bancos internacionales, que pasó de un monto de u$s 20.000 millones a humo, Caputo anunció la colocación del bono en dólares bajo legislación local para cubrir parte de los vencimientos de enero”, explicó. Asiaín advirtió que, tras la salida parcial del “cepo”, el apetito dolarizador volvió con fuerza. “Los argentinos demandan u$s 4.650 millones por mes, un nivel muy superior a la capacidad de generación de divisas que permite hoy la economía”.

Noticias relacionadas
El ministro de Economía de la Nación y el presidente Javier Milei durante la visita a La Rural en julio pasado.

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

La actividad industrial no despega y se profundiza la crisis en el sector.

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

El gobierno busca dólares para pagar los vencimientos de deuda.

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la baja de retenciones para el campo. 

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

Ver comentarios

Las más leídas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Trump anunció que EEUU incautó un barco petrolero frente a Venezuela

Trump anunció que EEUU incautó un barco petrolero frente a Venezuela

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

Ignacio Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

En el cierre de campaña de Unen, el candidato a presidente de Newell's también presentó a Julio Lamas como encargado del deporte amateur
Ignacio Boero: Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newells

Por Hernán Cabrera
Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda
Información General

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ovación
Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Por Juan Iturrez
Ovación

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Policiales
Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Caputo colocó un bono en dólares para pagar los vencimientos de enero
Economía

Caputo colocó un bono en dólares para pagar los vencimientos de enero

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años
POLICIALES

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario
La Ciudad

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame
La Ciudad

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad
Zoom

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo
LA REGION

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
La Ciudad

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte
Salud

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año