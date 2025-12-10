La Capital | Ovación | Central

El delantero uruguayo pretendido por Central recibió graves amenazas tras anunciar su salida de Peñarol

Lo denunció su abogado, quien además negó que esté negociando con Nacional de Uruguay. El Canalla ya le hizo una oferta formal

10 de diciembre 2025 · 14:20hs
Maximiliano Silvera es el delantero al que Central ya le hizo una oferta. Viene de jugar dos Libertadores con muy buenas producciones.

Maximiliano Silvera es el delantero al que Central ya le hizo una oferta. Viene de jugar dos Libertadores con muy buenas producciones.

Central se prepara para afrontar una temporada de varias competencias, entre ellas la Copa Libertadores, un torneo en el que aspira a llegar lejos, y para eso los directivos y el cuerpo técnico ya trabajan para reforzar el plantel que conduce Ariel Holan.

Este martes se supo que el club de Arroyito le hizo una oferta formal al uruguayo Maximiliano Silvera, un delantero de 28 años que juega desde hace dos años en Peñarol y cuyo contrato se termina el 31 de diciembre.

En principio a Central le había surgido un competidor fuerte, Universidad de Chile, pero ya se sabe que los trasandinos también hicieron una oferta y la respuesta de Silvera los hizo desistir del intento por contratarlo.

Peñarol quería retenerlo

Peñarol lleva meses intentando convencer a Silvera para que renovara su contrato, teniendo en cuenta su excelente producción: en dos años jugó 90 partidos y marcó 30 goles. Además, disputó dos Libertadores con el equipo uruguayo.

Sin embargo, hace un par de días Silvera le comunicó al club carbonero que no piensa renovar y que prefiere jugar en el exterior. Horas después, se conoció que ya había recibido una propuesta y es la de Central.

Silvera queda libre y hace un par de días le comunicó al club carbonero que no piensa renovar porque prefiere jugar en el exterior Silvera queda libre y hace un par de días le comunicó al club carbonero que no piensa renovar porque prefiere jugar en el exterior

Este miércoles, luego de que se conociera públicamente su decisión final de no continuar en Peñarol, el abogado de Silvera denunció que el delantero comenzó a recibir graves amenazas a través de mensajes de WhatsApp.

"Son amenazas graves"

“Esto recién empezó y no sabemos qué va a seguir. No vi lo que le llegó. Sé que son amenazas graves”, dijo el abogado Horacio González Mullin en Montevideo. Y agregó que al menos una llegó desde una cárcel. El profesional también negó categóricamente que Silvera estuviera negociando su incorporación a Nacional, el otro grande del fútbol uruguayo.

Silvera se inició en Cerrito de Uruguay y luego jugó en Fútbol Club Juárez, Necaxa y Santos. Llegó a Peñarol a principios de 2024 y se destacó con muy buenas actuaciones y un excelente promedio de goles.

