Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Newell's se estrena ante Acassuso, que milita en la Primera B Metropolitana y Central contra Sportivo Belgrano de San Francisco que juega en el Federal A.

10 de diciembre 2025 · 17:58hs
En la Copa Argentina

En la Copa Argentina, Newell's y Central ya saben contra quien debutan.

Este miércoles en el predio Lionel Messi en Ezeiza, se sorteó la edición 2026 de la Copa Argentina. En la llave de 32vos de final Newell’s se medirá contra Acassuso mientras que Rosario Central tendrá como rival a Sportivo Belgrano de San Francisco.

Vale destacar que Newell’s y Central recién podrán enfrentarse en la final del torneo.

Acassuso, el oponente de Newell’s

El Club Atlético Acassuso milita en la primera B Metropolitana, tercera categoría del futbol argentino. Tiene 103 años de vida, fue fundado el 7 de setiembre de 1922 y su sede se encuentra en San Isidro.

Los Quemeros, tal cual es uno de sus apodos, no registran partidos oficiales ni amistosos contra Newell’s.

Su clasificación a esta Copa Argentina se dio porque finalizó entre los primeros de la tabla general de la Primera B. En la tabla general del año sumó 58 puntos, producto de 15 triunfos, 13 empates y 12 derrotas. Ocupó el tercer lugar junto a Argentino de Merlo y Deportivo Armenio, detrás de Ferrocarril Midland (78 unidades) y Real Pilar (73).

En el Apertura 2025 ocupó el cuarto puesto con 34 puntos (ganó 9, empató 7 y perdió 4). Ese torneo fue ganado por Midland (40), seguido por Real Pilar (36), Argentino de Merlo (34).

Mientras que en el Clausura hizo una campaña irregular donde terminó en el puesto 16 sobre 21 equipos. Ganó 6 partidos, empató 6 y perdió 8.

No obstante, le alcanzó para meterse en el Reducido por el segundo ascenso y tiene chances de ascender a la Primera Nacional. En cuartos de final dejó en el camino a Villa San Carlos y ahora está disputando las semifinales ante Real Pilar. En el cotejo de ida igualaron 0 a 0 en La Quema y ahora deberá definir la llave como visitante.

Leer más: Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

Sportivo Belgrano, el rival de Central

En tanto, Sportivo Belgrano de San Francisco, será el equipo que se mida contra los canallas en los 32vos de final. El Gigante del Este milita en el Federal A.

En la primera fase del torneo culminó tercero con 27 unidades (7 victorias, 6 pardas y 5 caídas) detrás de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (30) y Douglas Haig (29).

Durante la segunda fase terminó primero con Atlético Rafaela lo que permitió, además de pasar de fase, visar su boleto a la Copa Argentina.

En la tercera fase, que ya era de playoffs, y otorgaba el primer ascenso a la Primera Nacional, dejó en el camino a Deportivo Rincón de los Sauces (Neuquén), pero no pudo frente a Atlético Rafaela.

Fue a jugar por el segundo ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, pero quedó eliminado en forma muy temprana en octavos de final contra Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Nunca se enfrentaron en forma oficial, pero tienen varios amistosos. El último fue un cotejo informal que disputaron en Arroyo Seco, el 12 de julio de 2015. Jugaron dos tiempos de 35’ y los canallas, dirigidos por Eduardo Coudet, se impusieron 3 a 2.

Leer más: Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Los tantos de Central fueron convertidos por Sebastián Abreu, Antonio Medina y Walter Acuña. Mientras que los tantos de La Verde los anotaron los excanallas Ricardo Gómez y Fernando Coniglio, de penal.

Central formó: Mauricio Ariel Caranta; Paulo Andrés Ferrari, Tomás Berra, Alejandro Cesar Donatti, Rafael Marcelo Delgado; Antonio César Medina, Nery Andrés Domínguez, Hernán Nicolás Encina y Leonel Jonas Aguirre Avalo; Franco Niell y Washington Sebastián Abreu (00' ST Walter Rubén Acuña).

