Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Un repaso de los precios de la sidra, el pan dulce, las garrapiñadas y el turrón, entre otros productos. La ensalada de fruta, una opción sana que gana terreno

9 de diciembre 2025 · 16:45hs
La Navidad está cada vez más cerca y las familias rosarinas comienzan a prepararse para festejar la noche del 24 de diciembre. Esta efeméride no solo es sinónimo de compartir con los seres queridos, sino también de la mesa dulce: el pan dulce, los turrones, las garrapiñadas y la sidra tendrán su momento de brillar en tan solo unos días.

Crisis económica mediante, muchos se preguntan cuánto cuesta armar la mesa dulce y qué opciones hay para los distintos bolsillos. En Rosario, ya se pueden conseguir en los diferentes supermercados y almacenes los artículos que acompañan el brindis de la víspera de Navidad.

¿Cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

“De acuerdo a la marca, en cada familia de productos hay una variación. Cada marca tiene un precio particular, lo que también cambia en cuanto al gramaje”, dijo a La Capital Juan Manuel López Raidó, vocero de la Cámara de Supermercados de Rosario, sobre los precios de la canasta navideña en Rosario.

Aunque los costos varían según las marcas que se elijan, López Raidó realizó un promedio de precios de los productos que integran la mesa dulce de Navidad. “El piso del pan dulce en los supermercados arranca en los $2.500 pesos y se extiende hasta los $12.000 mil pesos, pero la mayoría oscila entre $5.000 y $6.000”, señaló el comerciante. No obstante, en Rosario el pan dulce tiene su versión premium en distintas panaderías, con precios que llegan hasta los $42.000.

Siguiendo con los dulces, el referente de la Cámara de Supermercados afirmó que el paquete de garrapiñadas de 80 gramos tiene un precio de entre $1.000 y $1.500. Al ser un gramaje chico, una familia numerosa compraría varios paquetes. En esa línea, las almendras con chocolate cuestan entre $4.000 y $5.000, mientras que los turrones de maní tienen un precio de entre $2.000 y $4.000 los más premium.

Las bebidas espumantes —conocidas popularmente como champagne— tiene una variación de precios muy grande: “El piso es $5.000, pero puede llegar a los $50.000. El medio oscila los $12.000”, aseguró Juan Manuel Raidó. El comerciante expresó que la sidra de 750 ml comienza en los $3.500 y va hasta los $7.000, aunque el precio medio ronda los $4.500, según afirmó el vocero,

Si se suman los precios unitarios y promedios de cada uno de estos productos de la mesa dulce, se llega a un aproximado de entre $30.000 y $35.000. Sin embargo, si se piensa en una familia numerosa, este total podría duplicarse (rondando los $70.000) o hasta triplicarse (cerca de los $90.000), dependiendo cuántas personas sean y qué cantidad de artículos se compren.

Precios en los distintos supermercados

En los diferentes supermercados de la ciudad, la variación de precios coincide con el relevamiento del vocero de la Cámara de Supermercados, con algunas excepciones de productos premium. Por ejemplo, en La Gallega la oferta de pan dulce comienza en $3.000 con los más económicos, pero el promedio oscila entre los $6.000 y los $9.000, y cambia según su presentación (chocolate, dulce de leche, frutas, etc). No obstante, en el mismo comercio, hay algunas opciones más “top” que superan los $25.000.

También en La Gallega, las garrapiñadas por 100 gramos comienzan en los $1.600 y llegan hasta los $4.900. Las almendras con chocolate varían entre los $3.500 y los $11.000, dependiendo marca y gramaje, mientras que el turrón de maní arranca en menos de $1.000, con las opciones más costosas en $3.000, por una unidad de entre 80 y 120 gramos. En este supermercado, la botella de 750 ml de sidra más cara cuesta $11.700, con varias opciones entre $6.000 y $7.000.

En los supermercados de la cadena Coto, que cuentan con una presencia firme en la ciudad de Rosario, el precio del pan dulce también empieza en $3.000, pero los precios son muy variados, con opciones un gran número de opciones de entre $5.000 y $11.000. Este comercio cuenta con una opción de pan dulce de producción artesanal, que cuesta $16.599 por kilo.

En este comercio las almendras con chocolate pican alto, con 150 gramos por $8.999, pero también se consiguen opciones de 90 gramos que arrancan en menos de $3.000. En Coto, la sidra más económica se consigue por $2.470, mientras que la más costosa supera los $12.000, igual que en La Gallega. Por su parte, el turrón de maní también arranca en menos de $1.000, pero el precio puede llegar hasta los $8.000.

¿Cuánto cuesta hacer la ensalada de fruta para Navidad?

Además de los típicos productos de la mesa dulce, hay muchas familias que optan por la ensalada de frutas como postre en las fiestas. Además de ser sana, esta opción es una de las más económicas.

Para saber cuánto cuesta prepararla, es necesario conocer el precio de las frutas. Algunas de las más consumidas en este postre sano son cerezas, frutillas, naranjas, manzanas, banana, uvas y ciruelas, entre otros.

Según relevó Gustavo Suleta, referente del Mercado de Productores, en conversación con este diario, el kilo mayorista de frutillas cuesta $4.000, el de cereza $8.000, el de naranja $1.200, el de banana $2.200, el de manzanas $3.000, el de ciruela $2.700 el de uvas $4.500.

En este marco, Suleta señaló que una copa de ensalada de frutas lleva aproximadamente 130 gramos de fruta. “Por lo general no se usan partes iguales de cada fruta, se pone menos cereza y uvas (dos de las frutas más caras)”.

Pero si se estima que se usan 20 gr de cada fruta, el precio por persona rondaría los $510, según el precio mayorista con una calidad promedio, según detalló Gustavo Suleta.

El total para una mesa de 10 personas superaría los $5.000. No obstante, si las frutas se compran en un comercio de cercanía, este costo podría aumentar, ya que se trata de precios minoristas.

