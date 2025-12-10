La Capital | La Ciudad | jugueterías

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

El evento se celebra este jueves e impulsa la compra de juguetes con grandes descuentos. Además, Beneficios La Capital ofrece promociones en diversos locales

10 de diciembre 2025 · 17:58hs
Las jugueterías de Rosario preparan descuentos y promociones en la previa de Navidad.

Las jugueterías de Rosario preparan descuentos y promociones en la previa de Navidad.

Rosario se suma este jueves a la Noche de las Jugueterías, un evento impulsado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (Caij) en todo el país. Además, a pocos días de la Navidad, Beneficios La Capital (BLC) ofrece grandes promociones en locales seleccionados.

Desde la Caij impulsaron La Noche de las Jugueterías 2025 y la nueva Ruta de las Jugueterías, una propuesta nacional pensada para acompañar las compras de fin de año con valores, historias y comunidad.

La jornada será este jueves 11 de diciembre en la que comercios de todo el país —físicos y online— ofrecerán promociones especiales, descuentos, beneficios bancarios y cupones de descuento, en lo que será una buena oportunidad para anticipar las compras navideñas.

En Rosario, la juguetería Invictus (San Lorenzo 1167) ofrecerá descuentos en efectivo y cuotas sin interés con otros medios de pagos. Lo mismo tendrá Mikey en todas sus sucursales (Mendoza 4029, Mendoza 3998 y Eva Perón 7772). Finalmente, De Juegos Rosario, en Fisherton, ofrecerá descuento en todas las compras, cuotas sin interés y obsequios de vouchers de hasta 25% de descuento válidos para enero.

Es importante recordar que los juguetes de industria argentina no aumentaron sus precios en lo que va del año y es posible encontrar propuestas accesibles desde $3.000, como sets de masas para modelar, packs de bloques, autos de plástico, slimes, torres apilables de primera infancia, naipes y baldes chicos de playa con pala y rastrillo, entre otros.

Jugueterías con Beneficios La Capital

Además de las promociones por la Noche de las Jugueterías, los usuarios de Beneficios La Capital podrán acceder a una serie de importantes descuentos para aprovechar en la previa de Navidad y Reyes Magos.

Pagando al contado en efectivo, las jugueterías ofrecen hasta un 25% de descuento. Los locales adheridos son:

►Mundo Hobby - 25%

►Gulliver - 20%

►Ábaco - 20%

►Rosario Toys - 15%

►La pipa de Popeye - 15%

►Dumbo - 15%

¿Cómo obtener Beneficios La Capital?

Para obtener BLC es necesario suscribirse a la Edición Impresa o Digital de La Capital, con pago mensual a través de débito automático. Dependiendo del plan, el usuario podrá acceder a más de una tarjeta. Sin gastos de mantenimiento, sin cargos por renovación y sin límites ni máximos en las compras.

Los interesados podrán acceder a la suscripción digital de La Capital + tarjeta BLC por sólo $799 por mes. Para más información, ingresar en este enlace.

