Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez El ataque sucedió anoche en Juan Domingo Perón y San Diego. El chofer tuvo que apretar el botón de pánico. La Policía llegó rápidamente y arrestó a un sospechoso 10 de diciembre 2025 · 07:25hs

Foto: Policía de Santa Fe. El colectivo de la línea 142 apedreado anoche en Villa Gobernador Gálvez Foto: Policía de Santa Fe. Las piedras que secuestró la Policía y se habría utilizado en el ataque al colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un colectivo del transporte urbano de pasajero fue atacado a piedrazos este martes a la noche en Villa Gobernador Gálvez y la Policía provincial detuvo poco después a un hombre de 29 años como presunto autor de la agresión. El incidente no dejó heridos, pero sí daños en el frente de la unidad.

La Policía tomó conocimiento de lo ocurrido a partir de la decisión que tomó el colectivero del interno 4.344 de la línea 142 Negra de activar el botón de pánico con que cuenta el coche. La situación de emergencia se había producido en San Diego y Juan Domingo Perón.

Cuando los agentes de la Policía de Acción Táctica llegaron al lugar, entrevistaron al chofer del micro quien declaró que unos minutos antes un hombre que vestía remera de color verde, pantalón de jean azul y zapatillas blancas había arrojado piedras contra el colectivo. Esa acción provocó la rotura del vidrio que protege la bandera eléctrica que está sobre el parabrisas.

piedrazos Según ese testimonio, el agresor huyó por calle Juan Domingo Perón hacia el sur. Los efectivos policiales salieron en su búsqueda y el sospechoso fue alcanzado y detenido en la esquina de Pablo Iglesias y Juan Domingo Perón. Fue identificado como Sergio David C., quien fue derivado a la seccional 29ª.

>> Leer más: Atacaron a piedrazos un colectivo de la línea 107 en la zona sur de Rosario