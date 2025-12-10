La Capital | La Región | San Lorenzo

Muerte de un policía en el río: comenzó la búsqueda de la lancha hundida en San Lorenzo

Efectivos de Prefectura Naval llegaron desde Buenos Aires con esa misión. Con el apoyo de delegación, rastrean el río con un sonar de barrido lateral

10 de diciembre 2025 · 13:12hs
Efectivos de Prefectura realizan un rastrillaje del río en busca de la lancha que se hundió en la noche del 24 al 24 de noviembre frente a San Lorenzo.

Foto: Prefectura Naval

Efectivos de Prefectura realizan un "rastrillaje" del río en busca de la lancha que se hundió en la noche del 24 al 24 de noviembre frente a San Lorenzo.
Muerte de un policía en el río: comenzó la búsqueda de la lancha hundida en San Lorenzo

Efectivos de Prefectura Naval, llegados especialmente desde la ciudad de Buenos Aires con esta misión específica, comenzaron con las tareas de búsqueda y rescate de la lancha que se hundió en el río en la noche del 23 al 24 de noviembre frente a la costa de San Lorenzo. Se trata de la embarcación que pertenecía al policía Gustavo Fabián Ibarra, quien falleció al caer al agua como consecuencia de un choque contra otra lancha o un buque.

Junto a Ibarra estaba en el momento del siniestro una amiga, María Soledad M., quien sobrevivió al naufragio porque pudo llegar nadando a la isla. Tras el impacto, la lancha de Ibarra se hundió y el cadáver del policía fue hallado el 3 de diciembre en una zona detrás de la Isla de los Mástiles, frente a Capitán Bermúdez.

El caso es investigado como averiguación de causas de muerte por el fiscal federal de la Sede Descentralizada de San Lorenzo, Agustín Mori, quien tras tomar conocimiento del caso ordenó a Prefectura Naval, entre otras medidas, el rescate de la lancha "Reynals" siniestrada a la altura del kilómetro 439 del río Paraná.

busqueda de lancha Prefectura02

>>Leer más: Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

La operación de localización y rescate, que comenzó ayer y se reanudó hoy, está a cargo de efectivos del Equipo del Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de Prefectura Naval llegados especialmente desde el Puerto de la ciudad de Buenos Aires. El trabajo de los prefectos se realiza desde las 7.30 mediante un sonar de barrio de fondo lateral que es operado desde una lancha guardacosta y es arrastrado por la zona donde se produjo el choque de embarcaciones. Efectivos de Prefectura realizan un "rastrillaje" del río en busca de la lancha que se hundió en la noche del 24 al 24 de noviembre frente a San Lorenzo.

Cómo es el aparato usado en la búsqueda

La búsqueda se realiza navegando, cubriendo zona en forma lineal y bajo áreas determinadas. La sonda va en el casco de la embarcación, en cambio el sonar de barrido lateral funciona emitiendo pulsos acústicos en forma de abanico hacia los lados del fondo marino, mientras una embarcación lo remolca. Las ondas rebotan en el fondo y los objetos, creando una imagen detallada de alta resolución (sonografía) en tiempo real en una pantalla, donde las zonas más claras representan sombras o estructuras más altas y las oscuras el fondo liso, permitiendo mapear con precisión el lecho marino y detectar naufragios, tuberías u obstáculos para la navegación.

busqueda de lancha Prefectura.

El funcionamiento de una sonda de embarcación se basa en enviar pulsos de sonido (ultrasonidos) al fondo marino mediante un transductor; estas ondas rebotan en el fondo y en objetos (peces, rocas), regresando como ecos al transductor, y la sonda calcula la profundidad y detecta estructuras midiendo el tiempo que tarda el eco en regresar, mostrando una imagen en tiempo real de lo que hay debajo.

Qué pasó con el policía mientras navegaba

El hecho investigado sucedió en la noche del 23 al 24 de noviembre cuando Ibarra y su amiga María Soledad M. negaban en el río a la altura de San Lorenzo. Según declaró la mujer, mientras se encontraba en un camarote inferior e Ibarra en cubierta, la embarcación sufrió un fuerte impacto al parecer por otra de mayor porte.

Cuando María Soledad M. salió a cubierta tras el choque, se dio cuenta que su amigo había caído al agua y que la lancha comenzaba a hundirse. Entonces, la mujer se tiró al agua y llegó nadando hasta un sector de la isla. Allí fue auxiliada por unos pescadores que la hallaron en estado de shock y con signos de hipotermia.

busqueda de lancha Prefectura

>> Leer más: Intensa búsqueda de un hombre desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

En sus primeras declaraciones, dijo que no alcanzó a ver contra qué chocaron y que la lancha de Ibarra finalmente se hundió. Prefectura fue informada del accidente y comenzó a buscar el cuerpo de Ibarra. El cadáver finalmente apareció el miércoles pasado en un brazo del Paraná que corre detrás de la Isla de los Mástiles, frente a Capitán Bermúdez. Ibarra era un policía que fue pasado a disponibilidad tras un juicio abreviado en la provincia de Buenos Aires.

El fallo judicial trascendió el 20 de noviembre de 2024 y tuvo que ver con un incidente ocurrido en un control de rutina en Villa Gesell.

Según la acusación fiscal, Ibarra y Carlos González, quien trabajaba en el Servicio Penitenciario Provincial, fueron procesados por tenencia ilegal de arma por una pistola Bersa que estaba en el interior del auto en el que viajaban.

Además del arma tenían 250.000 pesos en su poder y 13 cheques de distintas denominaciones que totalizaban otros 4,5 millones. En ese momento, los efectivos recuperaron la libertad y siguieron todo el proceso en ese estado.

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

Prefectura Naval iniciará la búsqueda de la lancha propiedad del policía Ibarra que se hundió cerca de San Lorenzo

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Prefectura Naval rescató el cuerpo de Gustavo Ibarra, que apareció detrás de la Isla de los Mástiles

Identificaron el cuerpo hallado en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

El presidente comunal, Antonio Fiorenza, participó del encuentro y subrayó la importancia del deporte como espacio de integración.

Timbúes celebró la Fiesta del Deporte, con reconocimientos y emoción

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Sin DT, ya tiene agenda: Newells conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

Timbúes celebró la Fiesta del Deporte, con reconocimientos y emoción

Legislatura: comienzan las extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Desde este jueves, el oficialismo buscará allanarles el camino a ambos proyectos. Antes, la Asamblea Legislativa tratará la renuncia de la vicegobernadora Gisela Scaglia

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

