La Capital | Ovación | Luciano Cingolani

Luciano Cingolani y el ascenso con Gimnasia de Mendoza: "Es uno de los momentos más importantes de mi vida"

El exdelantero de Newell’s fue importante en la consagración de Gimnasia de Mendoza, marcando uno de los penales en la final ante Deportivo Madryn.

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

20 de octubre 2025 · 06:10hs
La tanda de penales es historia y Gimnasia de Mendoza se consagra. Corre a celebrar de cara a los hinchas

GENTILEZA: Cris Sille

La tanda de penales es historia y Gimnasia de Mendoza se consagra. Corre a celebrar de cara a los hinchas, el ex delantero de Newell's, Luciano Cingolani.

Deportivo Madryn acaricia el ascenso. Faltan dos minutos para que llegue a la primera división del fútbol argentino por primera vez en su historia. El festejo estaba contenido, a punto de desatarse. Pero el destino le tenía preparado una jugarreta pergeñada por la mismísima justicia. Porque Gimnasia de Mendoza fue el mejor de la temporada, un equipo vistoso, con afán de protagonismo, que nunca negoció las formas. Y con esa guapeza arrebató el premio mayor: el ascenso. En ese equipo fue protagonista el ex Newell's Luciano Cingolani.

Pasaron 41 años para que el Lobo mendocino volviera a la elite. El recuerdo de los viejos nacionales, el último en 1984, con triunfos históricos ante River, San Lorenzo y un, hasta hoy recordado, 5-1 ante Boca en La Bombonera.

El Gimnasia de Víctor Antonio Legrotaglie, la máxima figura del fútbol mendocino que la descosió entre los 50 y 70, nombre que hoy lleva el estadio del club. “El Víctor” quedó en la lista de los máximos goleadores de tiro libre en la historia del fútbol con 66 goles, apenas superado por Leo Messi (69), Pelé (70) y Juninho Pernambucano (77). Y lo buscaron de varios clubes: Boca, River, Inter y hasta Real Madrid. “De Gimnasia no me iba ni aunque me ofrecieran toda la guita”, dijo en algún reportaje. Un año después de su partida, su querido Gimnasia vuelve a primera.

Un penal y el festejo con la familia de Luciano Cingolani

Luciano Cingolani ingresó a pocos minutos del final, con el partido en desventaja y terminó pateando el primer penal en la definición por el ascenso, que se llevó Gimnasia de Mendoza por 3-0 después del agónico 1-1 en los 90 minutos y un alargue que no trastocó el resultado.

_Fue una final de infarto, con Deportivo Madryn a dos minutos del ascenso, ustedes que lo buscaron siempre, lo empataron de penal casi en la última y tuvieron un merecido premio final. ¿Cómo se vivió el ascenso desde adentro?

>>Leer más: Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

_Después de unos días de la final, ya empecé a caer un poco de lo que conseguimos. Fue todo muy emotivo, sobre todo por cómo se dio la final. Aparte me pudo acompañar mi familia, mi novia. Fue un partido durísimo y lleno de emociones. Me tocó entrar faltando 15 minutos, perdiendo 1 a 0, con todo cuesta arriba. Pudimos llegar al empate con el penal de Facu (Facundo Lencioni), faltando dos minutos para que termine. Igualmente dominamos todo el partido, a pesar de algunas llegadas de ellos. El dominio de la pelota y las más claras fueron nuestras. En el alargue querían terminar el partido lo antes posible, mientras que nosotros no dejamos de buscarlo. No nos alcanzó para ganarlo ahí pero pudimos en los penales.

_Entraste cerca del final y tuviste la enorme responsabilidad de patear el primer penal de la tanda. ¿Cómo manejaste la cabeza en ese momento?

_Sí, me tocó patear el primero. Estaba muy tranquilo y confiado de que lo iba a hacer. Y César (Rigamonti) se lució y tapó dos de los tres que erraron ellos. Se nos dio el triunfo y fue una alegría inmensa para todos porque es algo que buscamos desde principios de año, cuando se formó el plantel. Teníamos muy claro que el objetivo era ascender. Que se haya dado de la manera en que se dio, siendo además campeones, fue increíble y un gran paso en mi carrera. Sin dudas, uno de los momentos más importantes que viví. Haberlo vivido también con mis afectos, que después entraron a la cancha para festejar conmigo, fue una felicidad increíble.

_El futbolero conoce a Gimnasia de Mendoza, pero algún desprevenido se va a sorprender cuando lo vea la próxima temporada en primera. ¿Qué podés contar del club?

_Yo ya estaba en Mendoza porque venía de Godoy Cruz. Cuando llegué a Gimnasia me encontré con un club con todas las ganas de hacer las cosas bien y competir. Estoy muy confiado en que el año que viene en primera lo vamos a hacer muy bien y Gimnasia va a seguir creciendo institucionalmente y en lo deportivo.

>>Leer más: El Ogro Fabbiani volvió a decir que no se va de Newell's y que todo es un problema de concentración

“Me duele ver a Newell’s así”

El extremo surgido de las inferiores leprosas, al igual que Facundo Nadalín, otro que forma parte del plantel de Gimnasia de Mendoza, no se olvida de sus raíces y contó que sigue la actualidad de la lepra, que está inmersa en una situación difícil desde todo punto de vista.

_No puedo dejar de preguntarte por Newell’s y el complicado momento que está viviendo, desde lo institucional y deportivo. ¿Qué te genera verlo en esa situación?

_Me duele ver a Newell’s así. Soy hincha y quiero mucho al club. No me hace bien verlo en una situación complicada. Espero que el año que viene pueda levantar cabeza y no mirar la tabla de abajo, sino la de arriba, que pelee el torneo y la entrada a las copas.

Noticias relacionadas
Cocoliso González se lamenta en la derrota ante Argentinos. Newells quedó complicado con el descenso.

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El rosarino Mateo Silvetti fue uno de los mejores de la selección argentina en el Mundial sub-20. 

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Holan destacó que en el segundo tiempo, Central tuvo ocasiones y en el balance general mereció ganar.

Holan: "Central está arriba y, de acá en adelante, serán todas finales para nosotros"

El salto de Alejo Veliz para el 1 a 0 de Central sobre Platense.

Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

Ver comentarios

Las más leídas

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Lo último

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Del Superior al Balseiro con cuestionamientos a la IA: Estamos anestesiando habilidades

Del Superior al Balseiro con cuestionamientos a la IA: "Estamos anestesiando habilidades"

Autonomía municipal en el Concejo: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

El proyecto de la Intendencia ya tiene ingreso formal y será debatido en las comisiones de gobierno y labor parlamentaria, todos los miércoles. Ya arrancó el debate entre las bancas.

Autonomía municipal en el Concejo: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario
La Ciudad

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Del Superior al Balseiro con cuestionamientos a la IA: Estamos anestesiando habilidades
La Ciudad

Del Superior al Balseiro con cuestionamientos a la IA: "Estamos anestesiando habilidades"

¿Soga o cuerda?: cómo juegan popes y Provincias Unidas frente a Milei

Por Facundo Borrego
Exclusivos suscriptores

¿Soga o cuerda?: cómo juegan popes y Provincias Unidas frente a Milei

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Por Leandro Garbossa
Ovación

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Ovación
Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Por Leandro Garbossa
Ovación

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Alpine hizo saber que no le gustó la desobediencia de Franco Colapinto, ¿conflicto en puerta?

Alpine hizo saber que no le gustó la desobediencia de Franco Colapinto, ¿conflicto en puerta?

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Policiales
Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Ciudad
Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario
La Ciudad

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Autonomía municipal en el Concejo: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Autonomía municipal en el Concejo: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas
Política

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica
El Mundo

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Los resultados del 26-O y los consensos

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Los resultados del 26-O y los consensos

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba
La Región

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba

Murchison: Se abusa de la utilización del monotributismo

Por Patricia Martino

Economía

Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

Andrea Avila: Se necesita volver a generar empleo genuino
Economía

Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión