Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

La Ciudad
Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
Ovación
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta
Ovación
Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central
Información General
Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Política
Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política
Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Policiales
El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
POLICIALES
Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
Policiales
Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Ovación
Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup
Ovación
El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles
Ovación
Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Economía
El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía
Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía
La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis
Política
"Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos", afirmó Chumpitaz
Política
Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado
Economía
'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones
Política
La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo
El Mundo
Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude