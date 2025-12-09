El contraataque de la Brujita Verón: irá al TAS por polémica del pasillo de espaldas a Central

Luego de recibir una suspensión de seis meses para ejercer su cargo tras el pasillo de espaldas ante Central, Verón va al máximo tribunal deportivo.

La imagen que sigue generando polémica. La Brujita Verón busca reducir la sanción personal y a Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Central.

El enfrentamiento entre Estudiantes y la AFA después de lo que fue el pasillo de espaldas ante Central sumará un nuevo capítulo en las próximas horas . Es que, mientras el Pincha se prepara para jugar la final del Torneo Clausura ante Racing el próximo sábado, su presidente, Juan Sebastián Verón , se presentará ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para recurrir la sanción de seis meses de suspensión que le impuso el Tribunal de Disciplina.

Bajo el argumento de considerar la sanción impuesta como "arbitraria" , el dirigente del conjunto platense se presentará ante el máximo tribunal deportivo para apelarla . Así, la intención es quitar la suspensión y poder cumplir sus funciones como presidente.

El fallo del Tribunal de Disciplina se dio el pasado 27 de noviembre. Allí, se decidió suspender por seis meses a Verón como presidente de Estudiantes, por considerarlo responsable de dar la orden de hacer un pasillo de espaldas a Rosario Central , luego de que la AFA proclame al Canalla campeón de la tabla anual de la Liga Profesional.

Sanción a todos los jugadores de Estudiantes

Además de la sanción a Verón, se impuso en el mismo fallo dos fechas de suspensión para los 11 titulares del Pincha aquella tarde. De igual manera, el capitán de aquella jornada, Santiago Núñez, no podrá portar la cinta por tres meses.

De esta manera, el enfrentamiento entre la AFA y Juan Sebastián Verón suma un nuevo capítulo, después de las sanciones y de los fuertes mensajes en redes sociales de Pablo Toviggino, tesorero y representante del Consejo Federal de AFA, además de mano derecha de Claudio Tapia, presidente de AFA.