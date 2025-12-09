Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes Los procedimientos se enmarcan en la causa relacionada a Sur Finanzas. Una de las entidades, Excursionistas, lanzó un comunicado y deslindó "relación societaria" con la empresa 9 de diciembre 2025 · 11:18hs

La Justicia investiga a la AFA, presidida por Chiqui Tapia, y a la empresa Sur Finanzas.

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas. Según lo que trascendió, se trata de más de treinta allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol._

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo” y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

La lista con algunos de los lugares donde se realizan allanamientos por la causa Sur Finanzas son los siguientes: Sede de la AFA en Viamonte

Predio de la AFA en Ezeiza

Sede de la Superliga

Racing

Independiente

San Lorenzo

Argentinos Juniors

Platense

Barracas Central

Armenio

Los Andes

Deportivo Morón

Excursionistas