Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Millones de niños se quedarán desde este miércoles sin acceso a Instagram, Facebook, X, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit y Twitch

Australia se convertirá este miércoles en el primer país del mundo en prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en las redes sociales Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch y X (ex-Twitter), a través de una ley diseñada para proteger a los menores de 16 años de algoritmos adictivos, depredadores en línea y acosadores digitales.

Legisladores de todo el mundo siguen de cerca la implementación de esta estricta legislación y evaluarán los resultados, con la posibilidad de que la medida se replique en otros países.

La mayoría de las diez plataformas prohibidas adelantaron que cumplirán con la prohibición y para eso utilizarán la tecnología de verificación de edad, con la que identificarán a los menores de 16 años y suspenderán sus cuentas.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ya promociona la prohibición como un éxito debido a que las familias están hablando sobre el uso de las redes sociales. “Hemos dicho muy claramente que esto no será perfecto, pero es lo correcto para que la sociedad exprese su opinión sobre lo que es apropiado”, sostuvo Albanese.

Según la ley, las plataformas deben demostrar que han tomado “medidas razonables” para desactivar las cuentas utilizadas por menores de 16 años y evitar la apertura de nuevas cuentas. Si cumplen con la normativa, evitarán multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses).

Las cuentas de los usuarios de Snapchat serán suspendidas este miércoles hasta que cumplan 16 años, y las de YouTube serán desconectadas automáticamente el 10 de diciembre, aunque los datos se guardarán para que los usuarios puedan reactivarlas al alcanzar el límite de edad.

TikTok aplicará su tecnología de verificación de edad y eliminará todo el contenido publicado previamente por usuarios menores. Twitch será la única plataforma que mantendrá activas las cuentas de menores de 16 años hasta el 9 de enero, cuando finalmente serán desactivadas.

Meta comenzó a eliminar cuentas de adolescentes en Instagram, Facebook y Threads el pasado jueves, luego de invitar a los usuarios a descargar su contenido, que seguirá disponible en línea si desean reactivar su cuenta al cumplir los 16 años.

X también deberá someterse a la ley, pero se opone firmemente a la legislación por considerarla una violación de la libertad de expresión.

Entre las plataformas no incluidas en la prohibición están Discord, GitHub, Google Classroom, Lego Play, Messenger, Pinterest, Steam y Steam Chat, WhatsApp y YouTube Kids. Los menores de 16 también podrán usar Roblox, decisión considerada por muchos australianos como desconcertante, dados los recientes informes que alegan que varios niños fueron víctima de depredadores sexuales en sus juegos. Roblox aceptó introducir nuevos controles que se implementarán este mes en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos, y en enero en el resto del mundo.