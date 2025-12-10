La Capital | Información General | gripe

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el hemisferio norte

El incremento de casos está generando preocupación y ejerciendo presión sobre los sistemas de salud. Qué dice la Organización Mundial de la Salud (OMS)

10 de diciembre 2025 · 09:46hs
La gripe presenta mutaciones que favorecen su alta contagiosidad y ya provoca un pico de casos adelantado en varios países

La gripe presenta mutaciones que favorecen su alta contagiosidad y ya provoca un pico de casos adelantado en varios países

En los últimos días, con la llegada del invierno al hemisferio norte, las autoridades sanitarias europeas alertaron por un brote de gripe estacional. Se trata de una nueva variante del virus H3N2, perteneciente al subclado K, que aceleró y adelantó los contagios y el pico epidemiológico entre 3 y 6 semanas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este incremento de casos está generando preocupación y ejerciendo presión sobre los sistemas de salud.

La cepa circulante corresponde al virus de la influenza A, subtipo H3N2, de acuerdo con lo precisado por la OMS. En este sentido, el inicio del invierno se ve marcado por un aumento significativo de los casos de gripe, muy por encima de lo esperado para esta época del año.

El impacto es especialmente notable entre niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón ya reportan un pico epidémico anticipado.

>> Leer más: Pami: cómo y dónde ponerse gratis la vacunan contra la gripe

De qué se trata la variante H3N2

La variante H3N2 del subclado K se caracteriza por tener mutaciones en su cápside externa, la estructura proteica que protege el material genético del virus. Estos cambios favorecen que el virus esquive parte de la inmunidad natural y la inducida por las vacunas. En este sentido, su capacidad de incorporar mutaciones que dificultan la respuesta inmunitaria humana es uno de los motivos por los que científicos de distintos países siguen su evolución con especial atención.

En España, por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) reporta una tasa de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de lo habitual para esta época del año. Alemania y el Reino Unido también registran cifras que multiplican las de temporadas previas. Según informó el diario británico The Independent, en Inglaterra se contabilizaron la semana pasada 1.717 ingresos diarios por gripe, un volumen que refleja la velocidad de transmisión del virus.

A esta situación se suma la circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, que potencian la transmisión, dificultan el diagnóstico y aumentan la presión sobre los sistemas de salud.

>> Leer más: Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Cuáles son sus síntomas

Síntomas de la gripe H3N2:

  • Fiebre alta
  • Malestar general intenso
  • Dolores musculares
  • Tos seca
  • Fatiga o cansancio marcado

Ahora bien, según detallaron los expertos, los cuadros más graves se observan principalmente en niños pequeños, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas. De este modo, recomiendan la vacunación como método de prevención, especialmente para las personas con factores de riesgo.

Además recomiendan acciones cotidianas para evitar la propagación de contagios como: ventilar los ambientes, lavarse las manos y usar mascarilla en espacios concurridos.

Gripe H3N2 y Covid-19

Los médicos advierten que los síntomas que derivan de este virus pueden confundirse con los del Covid-19. Por este motivo, recomiendan realizar pruebas diagnósticas combinadas que permitan diferenciar con precisión entre gripe, SARS-CoV-2 y VRS.

Si bien la variante H3N2 subclado K se está propagando con una velocidad similar a la que mostró el coronavirus en algunos momentos de la pandemia, los expertos aclaran que no existe evidencia de que cause cuadros más graves que los de otras variantes estacionales. La preocupación, más que por la severidad individual, se centra en la posibilidad de que el elevado número de contagios en poco tiempo genere un aumento de hospitalizaciones que ponga en tensión a los sistemas de salud.

Noticias relacionadas
Se reglamento un aumento y un bono para las empleadas domésticas y niñeras

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre

Familiares de víctimas del fentanilo participaron del encuentro.

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste "tosco" en Anmat

Aerolíneas Argentinas cumple 75 años y la empresa decidió festejarlo con descuentos imperdibles en pasajes a destinos nacionales e interenacionales.

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas

Juntada de golden retriever en Palermo

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Lo último

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa
La Ciudad

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ovación
Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Por Luis Castro
Ovación

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Últimos días de un mandato en Newells que merece correcciones de fondo 

Últimos días de un mandato en Newell's que merece correcciones de fondo 

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Policiales
Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad
Policiales

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis
Economía

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos, afirmó Chumpitaz
Política

"Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos", afirmó Chumpitaz

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado
Política

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado

Sembrá, campeón: el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

Por Facundo Borrego
Economía

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo
Política

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude
El Mundo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude