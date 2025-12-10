Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el hemisferio norte

El incremento de casos está generando preocupación y ejerciendo presión sobre los sistemas de salud. Qué dice la Organización Mundial de la Salud (OMS)

La gripe presenta mutaciones que favorecen su alta contagiosidad y ya provoca un pico de casos adelantado en varios países

En los últimos días, con la llegada del invierno al hemisferio norte, las autoridades sanitarias europeas alertaron por un brote de gripe estacional. Se trata de una nueva variante del virus H3N2, perteneciente al subclado K, que aceleró y adelantó los contagios y el pico epidemiológico entre 3 y 6 semanas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este incremento de casos está generando preocupación y ejerciendo presión sobre los sistemas de salud.

La cepa circulante corresponde al virus de la influenza A, subtipo H3N2, de acuerdo con lo precisado por la OMS . En este sentido, el inicio del invierno se ve marcado por un aumento significativo de los casos de gripe, muy por encima de lo esperado para esta época del año.

El impacto es especialmente notable entre niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón ya reportan un pico epidémico anticipado.

De qué se trata la variante H3N2

La variante H3N2 del subclado K se caracteriza por tener mutaciones en su cápside externa, la estructura proteica que protege el material genético del virus. Estos cambios favorecen que el virus esquive parte de la inmunidad natural y la inducida por las vacunas. En este sentido, su capacidad de incorporar mutaciones que dificultan la respuesta inmunitaria humana es uno de los motivos por los que científicos de distintos países siguen su evolución con especial atención.

En España, por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) reporta una tasa de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de lo habitual para esta época del año. Alemania y el Reino Unido también registran cifras que multiplican las de temporadas previas. Según informó el diario británico The Independent, en Inglaterra se contabilizaron la semana pasada 1.717 ingresos diarios por gripe, un volumen que refleja la velocidad de transmisión del virus.

A esta situación se suma la circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, que potencian la transmisión, dificultan el diagnóstico y aumentan la presión sobre los sistemas de salud.

>> Leer más: Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Cuáles son sus síntomas

Síntomas de la gripe H3N2:

Fiebre alta

Malestar general intenso

Dolores musculares

Tos seca

Fatiga o cansancio marcado

Ahora bien, según detallaron los expertos, los cuadros más graves se observan principalmente en niños pequeños, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas. De este modo, recomiendan la vacunación como método de prevención, especialmente para las personas con factores de riesgo.

Además recomiendan acciones cotidianas para evitar la propagación de contagios como: ventilar los ambientes, lavarse las manos y usar mascarilla en espacios concurridos.

Gripe H3N2 y Covid-19

Los médicos advierten que los síntomas que derivan de este virus pueden confundirse con los del Covid-19. Por este motivo, recomiendan realizar pruebas diagnósticas combinadas que permitan diferenciar con precisión entre gripe, SARS-CoV-2 y VRS.

Si bien la variante H3N2 subclado K se está propagando con una velocidad similar a la que mostró el coronavirus en algunos momentos de la pandemia, los expertos aclaran que no existe evidencia de que cause cuadros más graves que los de otras variantes estacionales. La preocupación, más que por la severidad individual, se centra en la posibilidad de que el elevado número de contagios en poco tiempo genere un aumento de hospitalizaciones que ponga en tensión a los sistemas de salud.