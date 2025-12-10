Central Córdoba tiene nuevo presidente hasta 2029

La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad
Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad
Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I
POLICIALES
Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años
Zoom
Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
La Ciudad
Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario
LA CIUDAD
Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
Policiales
La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
La Ciudad
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad
Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame
POLICIALES
Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
Zoom
El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad
LA REGION
Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo
La Ciudad
Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay
Política
María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
POLICIALES
Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad
Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
Salud
Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte
La Ciudad
Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año
La Ciudad
El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes