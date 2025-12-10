La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba tiene nuevo presidente hasta 2029

Al no presentarse ninguna opción opositora, Omar Vicente, de la lista oficialista, fue declarado presidente de Central Córdoba por los próximos cuatro años

10 de diciembre 2025 · 21:12hs
Central Córdoba. Omar Vicente y los integrantes de la nueva comisión directiva que tendrá mandato hasta el 2029. 

Omar Vicente es el nuevo presidente de Central Córdoba hasta 2029. Así lo proclamó la junta electoral tras cumplirse los tiempos pautados, pasada las 21 de este miércoles y al no presentarse una lista opositora. El oficialismo se quedó así con el mandato de la institución de barrio Tablada por los próximos cuatro años.

De esta manera el joven dirigente con una nueva comisión directiva manejará el futuro institucional del tercer club más importante de la ciudad.

Omar Vicente y Julio Leidi.

En forma democrática y con mucha tranquilidad, la sede charrúa de San Martín 3250 fue el epicentro de un nuevo cambio en su vida política.

El martes se realizó la asamblea y se aprobó con total normalidad el llamado a elecciones.

Pasada las 21.05 se proclamó el nuevo presidente

Este miércoles fue el turno para la presentación de las listas con el objetivo de llegar a las urnas el domingo 14. Y, pasadas las 21.05, se dio por finalizada la reunión y la espera, con lo que Omar Vicente fue declarado presidente de los charrúas.

Ignacio Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

En el cierre de campaña de Unen, el candidato a presidente de Newell's también presentó a Julio Lamas como encargado del deporte amateur
Ignacio Boero: Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newells

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

La Ciudad

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

La Ciudad

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

