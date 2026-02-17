Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

La ciudad sostuvo la tendencia al alza después de enero y este fin de semana extralargo recibió a más de 65.000 visitantes

La Florida fue uno de los polos de actividad del turismo en los últimos días.

Aunque los primeros meses del año no son precisamente la temporada alta, el turismo en Rosario sigue creciendo. La Municipalidad confirmó este martes que la actividad de la primera quincena de febrero tuvo un aumento del 30 por ciento en comparación con el registro total del mismo mes de 2025.

El registro oficial indica que más de 65.000 personas llegaron a la ciudad para aprovechar los feriados de carnaval. A pesar del tiempo inestable y la reprogramación de algunos eventos por lluvia, la estadística dejó satisfechas a las autoridades locales y se convirtió en una nueva señal que ratifica una mejora en la demanda de alojamiento y gastronomía, entre otros rubros.

"Tuvimos un muy buen fin de semana, teniendo en cuenta que no somos ciudad de veraneo, somos un destino urbano" , comentó la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus . A través de LT8 sostuvo que las estadías y las visitas en el día sigue en ascenso gracias una "agenda muy amplia, plural, robusta y diversa".

En los últimos cuatro días de descanso, Rosario superó los 4.000 millones de pesos en facturación gracias al turismo . Como de costumbre, las principales plazas emisoras fueron la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Al margen de los resultados económicos, Mattheus hizo un balance preliminar positivo de la organización del Carnaval Central en la ex Rural. En cuanto a la convocatoria al Predio Ferial Parque Independencia, opinó: "Para mí fue un acierto trasladar los carnavales, la gente está en un ámbito muy contenido. Funcionaron muy bien".

>> Leer más: La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

La funcionaria recordó que la temporada alta de visitas a la Cuna de la Bandera empieza en marzo o abril y se extiende hasta noviembre. No obstante, la cantidad y variedad de actividades de verano permitió mejorar los números del primer bimestre. Sin ir más lejos, mientras repasaba los datos, en el balneario La Florida culminaban los preparativos para las finales del Torneo Centro-Sur de handball playa, que contó con seleccionados masculinos y femeninos de cinco países.

La secretaria de Deporte y Turismo también destacó el resultado de los primeros shows de Noches del Lunario en el parque Urquiza. El ciclo de conciertos comenzó con La Delio Valdez y Agarrate Catalina, siguió con Cuarteto de Nos y este lunes cerró su primer fin de semana con la visita estelar de Sin Bandera. Al respecto, aseguró: "El anfiteatro estuvo siempre lleno".

Pero no sólo había música en vivo en la agenda cultural. El circo de Flavio Mendoza también apuntaló la oferta con las presentaciones del Circo Ánima cerca de Puerto Norte. Lo mismo ocurrió con las obras de Juan Pablo Geretto, otro artista que eligió la ciudad para la temporada de verano, con el plus de jugar de local. Para completar el repaso, Mattheus mencionó "la gran cantidad de propuestas de hoteles" por el Día de San Valentín.

Rosario suma turistas y excursionistas

El fin de semana extralargo empezó con un promedio de reservas del 80 % de la capacidad hotelera en la ciudad. En general, la mayoría de las habitaciones se alquilaron por dos o tres noches.

Dentro de las 65.000 visitas registradas por el municipio se incluye una buena cantidad de excursionistas. Se trata de grupos de personas que viven cerca de Rosario y vienen a pasar el día. En este caso, la actividad no beneficia directamente a los alojamientos pero juega a favor de la gastronomía y empresas de otros rubros.

El relevamiento parcial de febrero está en sintonía con el salto que se produjo en el primer mes del año. "En enero estuvimos un 20 % por encima de 2025", precisó la secretaria de Deporte y Turismo. Además enfatizó que venía subiendo "considerablemente" el tiempo de estadía.

El incremento en la cantidad de noches de las reservas es un cambio habitual cuando llega la época de las ferias, congresos y convenciones. Al respecto, Mattheus indicó: "El turismo de reuniones aumenta el porcentaje de pernocte, por eso trabajamos muy fuerte en todo lo que sean eventos".

A nivel general, la ciudad tiene un podio estable y marcado en la distribución geográfica de visitantes en fin de semana largo. "La procedencia es principalmente la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y la propia Santa Fe", acotaron desde el municipio.

El municipio quiere sostener el crecimiento turístico

Por su parte, el intendente Pablo Javkin consideró que el movimiento de los últimos días coincide con un eslogan de su gestión: "Volvió Rosario". En este sentido, señaló: “Hablamos de esto, del país entero volviendo a visitarnos, eligiendo la ciudad para venir con familias, parejas o amigos. Estos números reflejan el resultado de un trabajo sostenido".

El jefe del Palacio de los Leones consideró que Rosario se convirtió en una "opción atractiva para los destinos urbanos, inclsuo en temporada baja". A la hora de analizar el cambio, ponderó la colaboración del gobierno santafesino, "la mejora de los indicadores de seguridad" la diversidad de una "agenda consolidada que convoca a públicos de distintas regiones del país".

>> Leer más: Pasó el miedo y Rosario vive un revival del turismo joven

El secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, hizo un diagnóstico similar y concluyó que la ciudad "está demostrando que puede romper la estacionalidad" en el mercado turístico argentino. "Eso no sucede de manera espontánea: es planificación, articulación y una estrategia que integra cultura, deporte y espacio público. Cuando el Estado y los privados trabajan en la misma dirección, los resultados llegan”, manifestó.

El funcionario sostuvo que los números de febrero no surgieron en un marco aislado. Sobre este tema, recordó: "Venimos de un enero con un gran movimiento, cerramos FARO con 120 mil asistentes durante los tres días. Esto es solo la antesala de todo lo que nos espera, estamos muy entusiasmados con todo lo que va a ocurrir este año".