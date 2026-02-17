La Capital | La Ciudad | turismo

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

La ciudad sostuvo la tendencia al alza después de enero y este fin de semana extralargo recibió a más de 65.000 visitantes

17 de febrero 2026 · 14:54hs
La Florida fue uno de los polos de actividad del turismo en los últimos días.

Foto: Instagram/@beachvolleyargentina.

La Florida fue uno de los polos de actividad del turismo en los últimos días.

Aunque los primeros meses del año no son precisamente la temporada alta, el turismo en Rosario sigue creciendo. La Municipalidad confirmó este martes que la actividad de la primera quincena de febrero tuvo un aumento del 30 por ciento en comparación con el registro total del mismo mes de 2025.

El registro oficial indica que más de 65.000 personas llegaron a la ciudad para aprovechar los feriados de carnaval. A pesar del tiempo inestable y la reprogramación de algunos eventos por lluvia, la estadística dejó satisfechas a las autoridades locales y se convirtió en una nueva señal que ratifica una mejora en la demanda de alojamiento y gastronomía, entre otros rubros.

"Tuvimos un muy buen fin de semana, teniendo en cuenta que no somos ciudad de veraneo, somos un destino urbano", comentó la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus. A través de LT8 sostuvo que las estadías y las visitas en el día sigue en ascenso gracias una "agenda muy amplia, plural, robusta y diversa".

¿Cuánto dinero dejó el turismo en Rosario en carnaval?

En los últimos cuatro días de descanso, Rosario superó los 4.000 millones de pesos en facturación gracias al turismo. Como de costumbre, las principales plazas emisoras fueron la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Al margen de los resultados económicos, Mattheus hizo un balance preliminar positivo de la organización del Carnaval Central en la ex Rural. En cuanto a la convocatoria al Predio Ferial Parque Independencia, opinó: "Para mí fue un acierto trasladar los carnavales, la gente está en un ámbito muy contenido. Funcionaron muy bien".

>> Leer más: La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

La funcionaria recordó que la temporada alta de visitas a la Cuna de la Bandera empieza en marzo o abril y se extiende hasta noviembre. No obstante, la cantidad y variedad de actividades de verano permitió mejorar los números del primer bimestre. Sin ir más lejos, mientras repasaba los datos, en el balneario La Florida culminaban los preparativos para las finales del Torneo Centro-Sur de handball playa, que contó con seleccionados masculinos y femeninos de cinco países.

La secretaria de Deporte y Turismo también destacó el resultado de los primeros shows de Noches del Lunario en el parque Urquiza. El ciclo de conciertos comenzó con La Delio Valdez y Agarrate Catalina, siguió con Cuarteto de Nos y este lunes cerró su primer fin de semana con la visita estelar de Sin Bandera. Al respecto, aseguró: "El anfiteatro estuvo siempre lleno".

Pero no sólo había música en vivo en la agenda cultural. El circo de Flavio Mendoza también apuntaló la oferta con las presentaciones del Circo Ánima cerca de Puerto Norte. Lo mismo ocurrió con las obras de Juan Pablo Geretto, otro artista que eligió la ciudad para la temporada de verano, con el plus de jugar de local. Para completar el repaso, Mattheus mencionó "la gran cantidad de propuestas de hoteles" por el Día de San Valentín.

Rosario suma turistas y excursionistas

El fin de semana extralargo empezó con un promedio de reservas del 80 % de la capacidad hotelera en la ciudad. En general, la mayoría de las habitaciones se alquilaron por dos o tres noches.

Dentro de las 65.000 visitas registradas por el municipio se incluye una buena cantidad de excursionistas. Se trata de grupos de personas que viven cerca de Rosario y vienen a pasar el día. En este caso, la actividad no beneficia directamente a los alojamientos pero juega a favor de la gastronomía y empresas de otros rubros.

El relevamiento parcial de febrero está en sintonía con el salto que se produjo en el primer mes del año. "En enero estuvimos un 20 % por encima de 2025", precisó la secretaria de Deporte y Turismo. Además enfatizó que venía subiendo "considerablemente" el tiempo de estadía.

El incremento en la cantidad de noches de las reservas es un cambio habitual cuando llega la época de las ferias, congresos y convenciones. Al respecto, Mattheus indicó: "El turismo de reuniones aumenta el porcentaje de pernocte, por eso trabajamos muy fuerte en todo lo que sean eventos".

A nivel general, la ciudad tiene un podio estable y marcado en la distribución geográfica de visitantes en fin de semana largo. "La procedencia es principalmente la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y la propia Santa Fe", acotaron desde el municipio.

El municipio quiere sostener el crecimiento turístico

Por su parte, el intendente Pablo Javkin consideró que el movimiento de los últimos días coincide con un eslogan de su gestión: "Volvió Rosario". En este sentido, señaló: “Hablamos de esto, del país entero volviendo a visitarnos, eligiendo la ciudad para venir con familias, parejas o amigos. Estos números reflejan el resultado de un trabajo sostenido".

El jefe del Palacio de los Leones consideró que Rosario se convirtió en una "opción atractiva para los destinos urbanos, inclsuo en temporada baja". A la hora de analizar el cambio, ponderó la colaboración del gobierno santafesino, "la mejora de los indicadores de seguridad" la diversidad de una "agenda consolidada que convoca a públicos de distintas regiones del país".

>> Leer más: Pasó el miedo y Rosario vive un revival del turismo joven

El secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, hizo un diagnóstico similar y concluyó que la ciudad "está demostrando que puede romper la estacionalidad" en el mercado turístico argentino. "Eso no sucede de manera espontánea: es planificación, articulación y una estrategia que integra cultura, deporte y espacio público. Cuando el Estado y los privados trabajan en la misma dirección, los resultados llegan”, manifestó.

El funcionario sostuvo que los números de febrero no surgieron en un marco aislado. Sobre este tema, recordó: "Venimos de un enero con un gran movimiento, cerramos FARO con 120 mil asistentes durante los tres días. Esto es solo la antesala de todo lo que nos espera, estamos muy entusiasmados con todo lo que va a ocurrir este año".

Noticias relacionadas
golpe al turismo en cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

La agencia, Turismo Don Francisco, se distingue por el diseño de viajes a medida y la asistencia en destino.

Del turismo estudiantil a los grandes viajes internacionales: una historia de crecimiento sostenido

Los feriados de Carnaval empujan el turismo a destinos dentro y fuera de Argentina.

Carnaval 2026: se espera un 30% más de viajes y Brasil lidera las preferencias

La variada agenda cultural y recreativa, sumada alos eventos y actividades al aire libre, resultadon vlaves para potenciar la experiencia de los visitantes a Rosario durante este enero.

El turismo creció en Rosario un 25 % con 150 mil visitantes en enero

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Lo último

El creador de Adolescencia estrena una serie basada en El señor de las moscas

El creador de "Adolescencia" estrena una serie basada en "El señor de las moscas"

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

El gobierno nacional descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general

El gobierno nacional descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

El secretario general de la entidad local, Miguel Vivas, afirmó que ante el avance sobre los derechos laborales, "el paro era una medida que había que tomar"

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una fiesta total con entrada a 1.200 pesos
Zoom

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una "fiesta total" con entrada a 1.200 pesos

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Almirón: Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo

Almirón: "Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo"

Ovación
Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newells: Me va a ayudar mucho para la confianza
OVACION

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newells: Me va a ayudar mucho para la confianza

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Policiales
Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

La Ciudad
Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Ovación

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
Información General

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares
Información General

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: No hay pruebas
Información general

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso
El mundo

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema
La Ciudad

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina
Ovación

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos
La Ciudad

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Por Pablo Mihal
Ovación

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado
Policiales

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado

Se fue hace años y en Newells lo siguen amando: el homenaje que le hicieron
OVACIÓN

Se fue hace años y en Newell's lo siguen amando: el homenaje que le hicieron

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones

Por Thamina Habichayn
Política

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones