Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a Rosario a convencerlo"

El gran presente de Ángel Di María en Rosario Central, con goles, asistencias y liderazgo, reavivó en las redes sociales el pedido para que juegue el Mundial 2026

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central no fue un gesto nostálgico ni un cierre simbólico. Desde que volvió al club de sus amores para transitar la última etapa de su carrera, el Fideo mostró un nivel sostenido que rápidamente volvió a poner su nombre en discusión dentro del ecosistema del fútbol argentino. Y, con eso, reapareció una pregunta que parecía clausurada: ¿está Di María para volver a la selección argentina y jugar el Mundial 2026?

Los datos son el primer respaldo del debate. Desde su regreso a Arroyito, Di María disputó 22 partidos con la camiseta canalla —solo se perdió uno—, convirtió diez goles y aportó cuatro asistencias. Es, además, una de las piezas clave del equipo canalla tanto en la era de Ariel Holan como en la actual de Jorge Almirón.

Más allá de los registros, el impacto del Fideo se percibe en la fluidez ofensiva, en la toma de decisiones y en una influencia que excede lo estadístico. Su velocidad, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su lectura del juego aparecen intactas en un contexto —el fútbol argentino— que no concede ventajas.

El respaldo de un campeón del mundo

El pedido más resonante no llegó desde una tribuna virtual sino desde una voz con peso histórico. Ubaldo Fillol, campeón del mundo en 1978, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que analizó el presente de Di María y fue categórico.

“Lo veo bien a Di María. Comparándolo con Leo Messi, Leo está en un fútbol que no es muy competitivo y el fútbol argentino es sumamente competitivo. No te regalan nada, no te dan espacio, son todas divididas, y él anda muy bien. Está con velocidad, con chispa, tiene gol…”, señaló el Pato, antes de ir un paso más allá.

Fillol aseguró que había tomado conocimiento de contactos informales desde el entorno de la selección. “Me enteré que el cuerpo técnico y algunos jugadores le están tirando onda para que pueda volver a la selección. Por lo que veo hoy, tiene que estar para jugar, sin ningún tipo de duda”, afirmó. Incluso deslizó un presentimiento: que Di María podría ser convencido para disputar la próxima Copa del Mundo.

>> Leer más: Ángel Di María otra vez hizo poner a todos de pie y sigue jugando con nivel de selección

El retiro anunciado y una despedida a la altura de la historia

El debate choca, inevitablemente, con una decisión tomada. Di María se retiró de la selección tras conquistar la Copa América 2024 y tuvo su despedida formal en septiembre, en el estadio Monumental, durante la goleada 3-0 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

En reiteradas oportunidades dejó en claro que sentía el ciclo cumplido. Lo reafirmó hace pocas semanas en una entrevista con el diario As: “No es que no quiera, es que creo que cumplí un ciclo. Conquisté todo lo que deseaba, viene una camada joven detrás y pienso que era el momento de dejarlo. Tras el Mundial de Qatar ya tenía tomada la decisión y los chicos me convencieron para disputar la última Copa América. Terminó de película, siendo campeones, y era mi momento. Ahora les toca a otros”.

Su salida fue, además, por una puerta difícil de igualar: 145 partidos, 31 goles y 32 asistencias, dos Copas América, la Finalissima 2022, el oro olímpico en Pekín 2008, el Mundial Sub 20 y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Las redes sociales y el pedido popular

Mientras Di María mantiene el foco puesto en Central —con contrato hasta el 30 de junio—, en las redes sociales se multiplicaron los pedidos para que reconsidere su decisión de cara al Mundial 2026.

Hinchas de distintos clubes, periodistas y figuras públicas se sumaron al clamor. El periodista deportivo de TyC Sports Rodolfo Cingolani fue directo: “Scaloni tiene que convencer a Di María para que vuelva a la Selección Argentina y juegue el próximo Mundial. Lo necesitamos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GringoCingolani/status/2023430592654913739&partner=&hide_thread=false Scaloni tiene que convencer a Di María para que vuelva a la Selección Argentina y juegue el próximo Mundial. Lo necesitamos. pic.twitter.com/txJV7sdM1i — Rodolfo Cingolani (@GringoCingolani) February 16, 2026

En la misma línea, el periodista de Infobae Ricardo Acciardi escribió: “Rosario Central venció a Barracas con un golazo de Di María y una gran actuación, lo que demuestra que está para la Selección”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RicardoAcciardi/status/2023405893233356825&partner=&hide_thread=false Rosario Central venció a Barracas con un golazo de Di María y una gran actuación lo que demuestra que está para la selección - Infobae https://t.co/VsQi9lr2h3 — Ricardo Acciardi (@RicardoAcciardi) February 16, 2026

El empresario y ex diputado Alberto Samid fue aún más enfático en un extenso posteo en X: “Alguien tiene que ir a Rosario a hablar con Di María. Ayer jugó nuevamente en un nivel altísimo. Hay que hacerle saber que tiene que jugar el próximo mundial. No existen los ciclos cumplidos. Pregúntenle a Messi que en 2016 dejó de lado su decisión personal porque la selección necesitaba de él. Si Messi volvió.... como no va a volver Di María. No hay nadie en su puesto que juegue mejor que el. Garnacho, fue un verano. Nico González, muy zurdo. Angel, Jorgelina: hay una nueva pared en el camino. Dejen de lado las cuestiones personalistas y súmense al sueño colectivo. A Estados Unidos hay que ir a salir campeones. Por Maradona, que tanto te quiso. Por Messi, que tanto te quiere”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyalbertosamid/status/2023429992357442050&partner=&hide_thread=false Alguien tiene que ir a Rosario a hablar con Di Maria. Ayer jugó nuevamente en un nivel altísimo. Hay que hacerle saber que tiene que jugar el próximo mundial. No existen los ciclos cumplidos. Preguntenle a Messi que en 2016 dejó de lado su decisión personal porque la selección… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 16, 2026

Di María, Central y el disfrute del presente

Tras la victoria 2-0 ante Barracas Central este domingo en el Gigante de Arroyito, Di María volvió a hablar desde un lugar introspectivo. “Es lindo cuando uno vive estos momentos. Estoy disfrutando Rosario, el fútbol argentino, el día a día y lo demuestro dentro de la cancha”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2023405019601473624&partner=&hide_thread=false ¿LO PODRÍA PENSAR ANGELITO?



El nivel que exhibe Di María en Rosario Central, invita a pensar en una ilusión: ¿podría haber un llamado de cara al Mundial?



Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/U1briX57Hk — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 16, 2026

Reconoció que fue uno de sus mejores partidos desde el regreso, en una posición que lo favorece, y explicó que el disfrute excede lo futbolístico. Cuando la consulta giró hacia la Selección y el Mundial, evitó definiciones. “Estoy muy bien, las cosas me salen de la mejor manera y disfruto el día a día. El cariño de la gente es muy lindo… Disfruto mucho la familia, el club y de Rosario, que es algo que esperaba desde hacía mucho”, afirmó.

>> Leer más: Un abrazo soñado con Di María: ¿quién era el alcanzapelotas de Central en el festejo?

El liderazgo puertas adentro del Canalla

Dentro del plantel, el impacto de Di María es unánime. Alejo Véliz lo definió como “único”. Gastón Ávila destacó la tranquilidad que transmite: “Le das la pelota y te da una tranquilidad verla en sus pies”. Enzo Giménez puso el foco en lo humano: “Se merece ser feliz por todo lo que nos da y todo lo que le dio a los argentinos”. Julián Fernández habló del privilegio de compartir la cancha y Enzo Copetti resumió el sentimiento del grupo al calificarlo como un “orgullo”.

El entrenador Jorge Almirón fue todavía más claro: “Es el líder y capitán del equipo. Está en el día a día y los compañeros lo siguen; más allá de lo que juega y transmite, le da seguridad al equipo”. También resaltó la rápida sociedad que construyó con el chileno Vicente Pizarro.